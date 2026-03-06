Αυξημένες εμφανίζονται οι προσφυγικές – μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με εκατοντάδες αφίξεις στο νησί τα τελευταία 24ωρα. Οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό, επιχειρώντας σε διαδοχικά περιστατικά έρευνας και διάσωσης.

Σε μόνιμη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τα ξημερώματα της Παρασκευής (06/03) έχουν στηθεί οκτώ επιχειρήσεις διάσωσης σε Γαύδο, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα ενώ καταγράφηκαν και τρεις αποβιβάσεις σε Ιεράπετρα και Καλά Λιμάνια.

Διαδοχικά περιστατικά στην Κρήτη

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής, ανοιχτά της Γαύδου, σημειώθηκαν έξι περιστατικά και διασώθηκαν συνολικά 313 αλλοδαποί από πλωτά σκάφη ενώ σε άλλα δύο ανοιχτά των Καλών Λιμένων ακόμη 87 άτομα.

Αργότερα το πρωί δύο ακόμα περιστατικά σημειώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, όπου περισυνελέγησαν 106 αλλοδαποί, ενώ άλλα δύο περιστατικά καταγράφηκαν στην περιοχή των Καλών Λιμένων με τη περισυλλογή 132 ατόμων αντίστοιχα.

Παράλληλα, σε ακόμη δύο περιστατικά προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Ιεράπετρα. Περισυνελέγησαν 30 και 32 αλλοδαποί αντίστοιχα, που είχαν αποβιβαστεί στην περιοχή, ενώ μία ακόμα αποβίβαση κατεγράφη στα Καλά Λιμάνια με 32 αλλοδαπούς.

Αυξημένες ροές εδώ και δύο 24ωρα

Στο νησί καταφθάνουν από την Πέμπτη σκάφη με πρόσφυγες και μετανάστες, με τον συνολικό αριθμό έως σήμερα να ανέρχεται σε περισσότερους από 800 ανθρώπους.

Σε όλες τις περιπτώσεις μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής από τις αρμόδιες αρχές.

Στο λιμάνι της Γαύδου παραμένουν οι 310 πρόσφυγες – μετανάστες που διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πέντε διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού και της frontex νοτίως του ακριτικού νησιού.