Κρήτη: Κύμα προσφυγικών ροών – Διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες
Συνεχίζονται οι προσφυγικές - μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με τα περιστατικά των τελευταίων 24ωρων να έχουν θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Στα 90 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το πετρέλαιο
- Επείγουσα εγκύκλιος – «Καμπανάκι» για τοξικό φυτό στις αυλές των σχολείων
- Από τον Ωνάση στο Μανχάταν: Ανέκδοτες αναμνήσεις για τον τραγικό Κένεντι 26 χρόνια μετά
Αυξημένες εμφανίζονται οι προσφυγικές – μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με εκατοντάδες αφίξεις στο νησί τα τελευταία 24ωρα. Οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό, επιχειρώντας σε διαδοχικά περιστατικά έρευνας και διάσωσης.
Σε μόνιμη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τα ξημερώματα της Παρασκευής (06/03) έχουν στηθεί οκτώ επιχειρήσεις διάσωσης σε Γαύδο, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα ενώ καταγράφηκαν και τρεις αποβιβάσεις σε Ιεράπετρα και Καλά Λιμάνια.
Διαδοχικά περιστατικά στην Κρήτη
Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής, ανοιχτά της Γαύδου, σημειώθηκαν έξι περιστατικά και διασώθηκαν συνολικά 313 αλλοδαποί από πλωτά σκάφη ενώ σε άλλα δύο ανοιχτά των Καλών Λιμένων ακόμη 87 άτομα.
Αργότερα το πρωί δύο ακόμα περιστατικά σημειώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, όπου περισυνελέγησαν 106 αλλοδαποί, ενώ άλλα δύο περιστατικά καταγράφηκαν στην περιοχή των Καλών Λιμένων με τη περισυλλογή 132 ατόμων αντίστοιχα.
Παράλληλα, σε ακόμη δύο περιστατικά προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Ιεράπετρα. Περισυνελέγησαν 30 και 32 αλλοδαποί αντίστοιχα, που είχαν αποβιβαστεί στην περιοχή, ενώ μία ακόμα αποβίβαση κατεγράφη στα Καλά Λιμάνια με 32 αλλοδαπούς.
Αυξημένες ροές εδώ και δύο 24ωρα
Στο νησί καταφθάνουν από την Πέμπτη σκάφη με πρόσφυγες και μετανάστες, με τον συνολικό αριθμό έως σήμερα να ανέρχεται σε περισσότερους από 800 ανθρώπους.
Σε όλες τις περιπτώσεις μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής από τις αρμόδιες αρχές.
Στο λιμάνι της Γαύδου παραμένουν οι 310 πρόσφυγες – μετανάστες που διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πέντε διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού και της frontex νοτίως του ακριτικού νησιού.
- Κρήτη: Κύμα προσφυγικών ροών – Διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες
- Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
- Αγρίνιο: Διαρρήκτης σκαρφαλώνει σε τέντα και κλέβει εστιατόριο – Βίντεο ντοκουμέντο
- Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση και έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αρμπίλ
- Κύπρος: Tα ελικόπτερα Wildcat έφτασαν στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου
- Πάτρα: Γνωστός γιατρός συνελήφθη για παιδική πορνογραφία – Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
- Στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Μεντιλίμπαρ, Πάσπαλι και Κωστούλας (vid+pics)
- Επαναπατρίστηκαν 87 Ελλήνες πολίτες από το Ομάν στην Αθήνα – Ανάμεσά τους ένα βρέφος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις