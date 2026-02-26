newspaper
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Ηράκλειο: Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 12:18

Ηράκλειο: Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών

Το υπουργείο Μετανάστευσης αναζητά χώρο για δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης - Ιδιώτες προσβλέπουν στο σίγουροι και υψηλό ενοίκιο

Ένα μεγάλο παζάρι φαίνεται ότι εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης αναφορικά με την ίδρυση δομής μεταναστών στην περιοχή (όπως και στα Χανιά) μετά την ψήφιση της τροπολογίας και της αναφοράς του ίδιου του αρμόδιου υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανάση Πλεύρη για τη χρήση και ιδιωτικών ακινήτων με απλή απόφαση υπουργού και όχι με Π.Δ για τη δημιουργία δομής μεταναστών.

«Μετά τα «όχι» των δημάρχων του Ηρακλείου να φιλοξενήσουν σε δημοτικά ακίνητα ή άλλα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων τους δομές φιλοξενίας, προσωρινές για χατίρι των δημάρχων ή μόνιμες αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις (καθώς αναμένονται συνεχή κύματα έλευσης ατόμων από τα νότια της Κρήτης και τη Γαύδο) το υπουργείο επιχειρεί ρελάνς ύστερα από 1,5 χρόνο διαπραγματεύσεων «παίζοντας» με ιδιώτες και οι οποίοι όχι μόνο δεν κάνουν τους δύσκολους αλλά παρακαλούν τον υπουργό να μισθώσει τις ιδιοκτησίες τους!», αναφέρει το patris.gr σε ρεπορτάζ για το θέμα.

Το κρητικό μέσο ενημέρωσης επικαλείται έγκυρες πληροφορίες που αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τουλάχιστον τέσσερις ιδιώτες από το Ηράκλειο ώστε να μισθώσουν τα ακίνητά τους προς το υπουργείο Μετανάστευσης και να γίνει δομή μεταναστών. Μάλιστα οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα ακίνητο που προσφέρθηκε δεν είχε καν οίκημα ή υποδομές αφήνοντας «ελευθέρας» στο υπουργείο να δημιουργήσει.

Η πρόσοδος από ένα ενοίκιο διασφαλισμένο από το Υπουργείο και καθόλου ευκαταφρόνητο αποτελεί ως φαίνεται κίνητρο την ώρα που μπορεί η κοινωνία να εξέφραζε οργίλες αντιδράσεις για την εγκατάσταση δομών σε δημοτικά ή περιφερειακά ακίνητα. Όμως το κέρδος μπορεί να λειτουργήσει κι ως κίνητρο… Και φυσικά η πρακτική αυτή περιγράφεται στον νόμο 5275/2026 ενώ αναμένεται η Υπουργική Απόφαση ή ΚΥΑ που θα χωροθετήσει σε Αγυιά και Βιομηχανική Περιοχή κατά τις πρόσφατες πληροφορίες μετά την επιθεώρηση χώρων από το Τεχνικό Κλιμάκιο του Υπουργείο Μετανάστευσης στην Κρήτη.

Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι κρούσεις έχουν γίνει και από ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν οικήματα ή και απλώς αγροτεμάχια. Και γιατί όχι αφού κι αυτό ακόμη καλύπτεται από τον νόμο για δικαίωμα του Υπουργείου να συνάψει τέτοιες συμβάσεις και να δημιουργήσει εγκαταστάσεις ISO BOX ξεπερνώντας προβλήματα κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα. Και πότε είναι αυτός ο κατεπείγον χαρακτήρας; Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξημένων ροών τρίτων χωρών από τη θαλάσσια περιοχή της νότιας Μεσογείου προς την Περιφέρεια Κρήτης όπως αυτή που προμηνύεται στους ανοιξιάτικους μήνες που στρώνει ο καιρός!

Αγροτεμάχιο 10.000 τ.μ!

Και να σκεφτεί μόνο κάποιος ότι πληροφορίες θέλουν να υπήρξε κρούση ιδιοκτήτη για την μίσθωση 10.000 τ.μ που του ανήκουν προς το Υπουργείο! Μην αναρωτιέστε που.. βρίσκονται αυτά, μα φυσικά στο Ηράκλειο! Εξάλλου η μπίλια γυρίζει εντός (εκτός όχι) και επί ταυτά του Δήμου Ηρακλείου και μόνο για λίγο λοξοδρομεί για Μαλεβίζι και το Βιοτεχνικό Πάρκο Τυλίσου που μάλλον είναι «όχι»!

Για να επανέλθουμε όμως να αναφερθεί ότι πληροφορίες λένε ότι δεν αποκλείεται να έχει βρεθεί ένα τέτοιο οίκημα είτε με απευθείας εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον ίδιο τον ιδιώτη προς το Υπουργείο είτε έχοντας κάνει τις επαφές το Υπουργείο απευθείας με τον ιδιοκτήτη και να έχουν συμφωνήσει.

Αναζητούνται ακίνητα με έτοιμα οικήματα

Πάντως οι πηγές λένε ότι επισήμως από το Υπουργείο αναζητείται χώρος που έχει έτοιμο οίκημα συγκεκριμένων προδιαγραφών ώστε να χρειαστούν μόνο μικρές παρεμβάσεις και να δημιουργηθούν ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας των ανθρώπων που φτάνουν με βάρκα ως την Κρήτη και κυρίως στα νότια του νησιού! Κι αν το ενδιαφέρον των ιδιωτών που κατέχουν μεγάλα ακίνητα δομημένα ή αδόμητα είναι τουλάχιστον ο αριθμός που αναφέρθηκε ανωτέρω τότε φαίνεται ότι για το Υπουργείο Μετανάστευσης η υπόθεση αυτή είναι εύκολη και βρίσκεται σε φάση διεκπεραίωσης.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται προσεχώς, ίσως είναι θέμα ημερών ή και ωρών, να ανακοινωθεί ή να υπάρξει Υπουργική Απόφαση. Την ίδια στιγμή η συζήτηση για το θέμα δε γίνεται στην πραγματικότητα δημόσια από τους τοπικούς φορείς που φοβούνται το θέμα σαν «πυρωμένο» σίδερο. Όμως το ερώτημα παραμένει: που θα εγκατασταθεί η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο; Στη Βιομηχανική Περιοχή, σε ακίνητο της Εθνικής Ηρακλείου – Μοιρών, ανατολικότερα του Ηρακλείου, σε αδόμητο χώρο της ΕΤΒΑ; Ίδωμεν…

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι αν πρόκειται για τη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου αυτή ορίζεται πλέον από Fund στο οποίο έχει παραχωρήσει τη διαχείρισή της η ΕΤΒΑ και οι διαπραγματεύσεις θα είναι διπλές αν το πιθανό ακίνητο ανήκει σε ιδιώτη. Εκτός κι αν είναι αδόμητος χώρος που ανήκει στην διαχειρίστρια εταιρία.

Υπάρχουν όμως διαθέσιμα κτήρια που θεωρητικά θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μια τέτοια εγκατάσταση; Όπως ένα παλιό εργοστάσιο όπως συνέβη στη Δράμα, τη Ριτσώνα ή τα Οινόφυτα;

Πάντως έγκυρη πληροφορία αναφέρει ότι το Υπουργείο προσανατολίζεται σε έτοιμο οίκημα! Η απόφαση του Υπουργού ή η ΚΥΑ πάντως θα εξαρτηθεί πότε θα υπογραφτεί από τα πορίσματα των Τεχνικών Κλιμακίων του Υπουργείου που επιθεώρησαν προσφάτως ακίνητα και στο Ηράκλειο.

Τι ακούγεται στο παρασκήνιο

Βεβαίως στο παρασκήνιο ακούγονται διάφορα ακίνητα ότι το Υπουργείο «βλέπει» ως καλά όπως παλιά εργοστάσια, ακόμη και με αγροτική χρήση, εν αχρηστία διαθέσιμα τετραγωνικά και χώροι της Ένωσης ή της ΚΣΟΣ, ιδιωτών που τα έχουν εγκαταλείψει…

Όπως και να έχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης που βάσει νόμου είναι συνομιλητής για το θέμα με το Υπουργείο ενώ έχουν αποκλειστεί δήμαρχοι και Περιφέρεια Κρήτης ίσως κάτι γνωρίζει περισσότερο. Εξάλλου στην περιβόητη σύσκεψη με Βορίδη πέρυσι στη σύσκεψη της Αποκεντρωμένης είχε προταθεί χώρος της ΚΣΟΣ που όμως κάηκε γιατί δεν το γνώριζε η ίδια η ΚΣΟΣ! Αυτές είναι μόνο πληροφορίες που αν ισχύουν θα επιβεβαιωθούν εν τω χρόνω και τις αποφάσεις Πλεύρη! Υπομονή λοιπόν…

Και τα ανωτέρω δεν είναι αυτά που αυτοπροτάθηκαν, είναι εκείνα που βλέπει ο Πλεύρης! Για παράδειγμα λέγεται ότι το Τεχνικό Κλιμάκια είδαν αποθήκες παλιές, κτήρια πέριξ και επί των οδών Α’ και Γ’ ως κεντρικές αρτηρίες, άλλα γωνιακά οικήματα με διπλές προσόψεις και εισόδους κλπ. Κριτήριο η πρόσβαση από τον Εθνικό Ηρακλείου – Βιάννου, εύκολη πρόσβαση προς αεροδρόμιο και λιμάνι και κατάλληλες συνθήκες διαμονής.

«Δεν ξέρουμε κάτι επίσημο, δεν ξέρω καν αν υπάρχουν χώροι… στη ΒΙΠΕ»

Χωρίς να γνωρίζει περισσότερα πράγματα εκτός της πρόθεσης της κυβέρνησης, εμφανίστηκε στην «Π» ο Πρόεδρος του ΣΕΒΠΗ Κωνσταντίνος Χρηστάκος.

Ο κ. Χρηστάκος σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Πατρίς ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν ξέρουμε κάτι επίσημο, δεν υπάρχουν χώροι εδώ, οικήματα εννοώ που να πηγαίνει κάπου το μυαλό μου ότι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν δομή. Θα ήταν παράδοξο να δεχτεί κόσμο κάποια παλιά εγκατάσταση αλλά δε γνωρίζω να πω με σιγουριά. Στο δικό μου μυαλό δεν υπάρχει τέτοιος δομημένος χώρος.

Και δε νομίζω να το επιχειρήσουν αυτό εντός της καρδιάς της ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ίσως πάνε περιφερειακά της έκτασης σε κάποιο αδόμητο χώρο και εγκαταστήσουν έτοιμα οικήματα» ανέφερε ο κ. Χρηστάκος και κατέληξε: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει γίνει κάποια επαφή ούτε από Υπουργείο, ούτε Περιφέρεια ούτε Δήμος. Μέσα στη ΒΙΠΕΗ σε ήδη δομημένο χώρο μου φαίνεται πολύ δύσκολο».

«Υπάρχει μυστικοπάθεια από το υπουργείο, ίσως στην Εθνική Μοιρών…»

Αν και έχει ακουστεί άλλοτε επισήμως και άλλοτε ανεπισήμως είτε ΒΙΠΕΗ είτε βιοτεχνικό πάρκο Τυλίσου τις τελευταίες μέρες και ώρες οι φορείς δηλώνουν ότι δεν έχουν ενημέρωση. Δεν αποκλείουν τίποτε αλλά δεν πιστεύουν κιόλας… Όμως το ενδιαφέρον των ιδιωτών είναι δεδομένο και εξυπηρετεί εν προκειμένω το Υπουργείο!

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αλικαρνασσού Αλέξανδρος Τσουλφάς μιλώντας στην εφημερίδα Πατρίς ανέφερε: «Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, Ό,τι μαθαίνουμε είναι από τα ΜΜΕ. Στις επαφές μας με τον Δήμαρχο δε γνωρίζει ούτε ο ίδιος κάτι επίσημο ή συγκεκριμένο..

Το θέμα της ΒΙΠΕ Ηρακλείου είχε ξαναρθεί ως συζήτηση και είχε αφεθεί. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ίσως υπάρχει υποδομή στην Εθνική Ηρακλείου – Μοιρών. Δεν ξέρουμε συγκεκριμένα, υπάρχει μυστικοπάθεια από το Υπουργείο» κατέληξε ο κ. Τσουλφάς συμπληρώνοντας ότι δε γνωρίζει τίποτε περισσότερα από εκείνα που και ο ίδιος ο δήμαρχος των έχει πληροφορήσει.

«Ακούμε ότι γίνονται διαβουλεύσεις από το υπουργείο…»

Από την πλευρά του ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς απαντώντας στο ερώτημα αν έστω εκείνος γνωρίζει κάτι ανέφερε ότι έχει ακούσει πως γίνονται διαβουλεύσεις από το Υπουργείο προφανώς με ιδιώτες και τόνισε: «Δεν γνωρίζουμε επισήμως τι γίνεται, γίνονται διαβουλεύσεις αλλά ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει ως το τέλος Μαρτίου για να υπάρξει ο χρόνος να δημιουργηθούν ανθρώπινες συνθήκες ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός και αναμένονται ροές» και κατέληξε ο κ. Βοργιάς λέγοντας ότι οι λύσεις θα πρέπει να δοθούν σε επίπεδο εθνικό και διπλωματίας γιατί είναι ένα μείζον θέμα».

Τι ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο 63 του ν. 5275/2026

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στις 2 Φεβρουαρίου 2026, ψηφίστηκε στις 4 και πήρε ΦΕΚ στις 6 του μήνα με αριθμό 17 και τεύχος Α’ ως νόμος 5275/2026 δίνει το δικαίωμα με απλή Υπουργική Απόφαση ή ΚΥΑ για ενοικίαση χώρων που ανήκουν σε ιδιώτες από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ώστε να δημιουργηθεί δομή στο Ηράκλειο κόντρα στο «όχι» του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τον Φάρο παρά τα ανταλλάγματα που έδινε ο προηγούμενος Υπουργός ο Μάκης Βορίδης. (Για τα ανταλλάγματα δείτε σελίδα 16 στη στήλη Χθες… Σήμερα… Αύριο)

Το επίμαχο άρθρο που ανοίγει την πόρτα σε ιδιώτες είναι το άρθρο 63 του νόμου που αναφέρει:

Άρθρο 63

Διευκόλυνση ίδρυσης και κατάργησης Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λειτουργίας προσωρινών δομών υποδοχής και ταυτοποίησης και φιλοξενίας πολιτών τρίτων σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10, παρ. 9 άρθρου 17 ν. 4375/2016

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), περί του τρόπου ίδρυσης, κατάργησης και λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Με προεδρικό διάταγμα του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) ιδρύονται και καταργούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της παρ. 4 του άρθρου 8. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν η χώρα αντιμετωπίζει σημαντική μεταναστευτική κατάσταση ή υφίσταται μεταναστευτική πίεση κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1351 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2024 για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2021/1147 και (ΕΕ) 2021/1060 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 604/2013, με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών δύναται να ιδρύονται, μετακινούνται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η έδρα, η γεωγραφική αρμοδιότητα, και η δυναμικότητά τους και ρυθμίζεται κάθε συναφές ζήτημα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.) μπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ή Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.»

Στην παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», β) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: «9. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη εγκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να μισθώνονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν για το σκοπό αυτόν.

Η καταλληλότητα των ανωτέρω χώρων βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία δύναται να ενεργεί και σε συνεργασία με αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία τοπικής αρμοδιότητας. Σε περίπτωση σημαντικής μεταναστευτικής κατάστασης ή μεταναστευτικής πίεσης κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1351 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2024 για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2021/1147 και (ΕΕ) 2021/1060 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 604/2013, οι μισθώσεις των ανωτέρω χώρων, οι επισκευές και οι παρεμβάσεις επί αυτών, καθώς και η υλικοτεχνική τους ενίσχυση διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 32Α του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ανατίθεται η δημιουργία, μίσθωση, υποστήριξη, στελέχωση, διαχείριση, εποπτεία ή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ή των μισθωμένων ακινήτων, σε άλλους φορείς του Δημοσίου ή Διεθνείς Οργανισμούς ή Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως από την 1.9.2018 και στις περιπτώσεις που αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καθίσταται η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο του άρθρου 23 του π.δ. 122/2017 και, στην περίπτωση αυτή, η καταλληλότητα των προς χρήση ακινήτων βεβαιώνεται, βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας.»

