Ένα μεγάλο παζάρι φαίνεται ότι εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης αναφορικά με την ίδρυση δομής μεταναστών στην περιοχή (όπως και στα Χανιά) μετά την ψήφιση της τροπολογίας και της αναφοράς του ίδιου του αρμόδιου υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανάση Πλεύρη για τη χρήση και ιδιωτικών ακινήτων με απλή απόφαση υπουργού και όχι με Π.Δ για τη δημιουργία δομής μεταναστών.

«Μετά τα «όχι» των δημάρχων του Ηρακλείου να φιλοξενήσουν σε δημοτικά ακίνητα ή άλλα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων τους δομές φιλοξενίας, προσωρινές για χατίρι των δημάρχων ή μόνιμες αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις (καθώς αναμένονται συνεχή κύματα έλευσης ατόμων από τα νότια της Κρήτης και τη Γαύδο) το υπουργείο επιχειρεί ρελάνς ύστερα από 1,5 χρόνο διαπραγματεύσεων «παίζοντας» με ιδιώτες και οι οποίοι όχι μόνο δεν κάνουν τους δύσκολους αλλά παρακαλούν τον υπουργό να μισθώσει τις ιδιοκτησίες τους!», αναφέρει το patris.gr σε ρεπορτάζ για το θέμα.

Το κρητικό μέσο ενημέρωσης επικαλείται έγκυρες πληροφορίες που αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τουλάχιστον τέσσερις ιδιώτες από το Ηράκλειο ώστε να μισθώσουν τα ακίνητά τους προς το υπουργείο Μετανάστευσης και να γίνει δομή μεταναστών. Μάλιστα οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα ακίνητο που προσφέρθηκε δεν είχε καν οίκημα ή υποδομές αφήνοντας «ελευθέρας» στο υπουργείο να δημιουργήσει.

Η πρόσοδος από ένα ενοίκιο διασφαλισμένο από το Υπουργείο και καθόλου ευκαταφρόνητο αποτελεί ως φαίνεται κίνητρο την ώρα που μπορεί η κοινωνία να εξέφραζε οργίλες αντιδράσεις για την εγκατάσταση δομών σε δημοτικά ή περιφερειακά ακίνητα. Όμως το κέρδος μπορεί να λειτουργήσει κι ως κίνητρο… Και φυσικά η πρακτική αυτή περιγράφεται στον νόμο 5275/2026 ενώ αναμένεται η Υπουργική Απόφαση ή ΚΥΑ που θα χωροθετήσει σε Αγυιά και Βιομηχανική Περιοχή κατά τις πρόσφατες πληροφορίες μετά την επιθεώρηση χώρων από το Τεχνικό Κλιμάκιο του Υπουργείο Μετανάστευσης στην Κρήτη.

Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι κρούσεις έχουν γίνει και από ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν οικήματα ή και απλώς αγροτεμάχια. Και γιατί όχι αφού κι αυτό ακόμη καλύπτεται από τον νόμο για δικαίωμα του Υπουργείου να συνάψει τέτοιες συμβάσεις και να δημιουργήσει εγκαταστάσεις ISO BOX ξεπερνώντας προβλήματα κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα. Και πότε είναι αυτός ο κατεπείγον χαρακτήρας; Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξημένων ροών τρίτων χωρών από τη θαλάσσια περιοχή της νότιας Μεσογείου προς την Περιφέρεια Κρήτης όπως αυτή που προμηνύεται στους ανοιξιάτικους μήνες που στρώνει ο καιρός!

Αγροτεμάχιο 10.000 τ.μ!

Και να σκεφτεί μόνο κάποιος ότι πληροφορίες θέλουν να υπήρξε κρούση ιδιοκτήτη για την μίσθωση 10.000 τ.μ που του ανήκουν προς το Υπουργείο! Μην αναρωτιέστε που.. βρίσκονται αυτά, μα φυσικά στο Ηράκλειο! Εξάλλου η μπίλια γυρίζει εντός (εκτός όχι) και επί ταυτά του Δήμου Ηρακλείου και μόνο για λίγο λοξοδρομεί για Μαλεβίζι και το Βιοτεχνικό Πάρκο Τυλίσου που μάλλον είναι «όχι»!

Για να επανέλθουμε όμως να αναφερθεί ότι πληροφορίες λένε ότι δεν αποκλείεται να έχει βρεθεί ένα τέτοιο οίκημα είτε με απευθείας εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον ίδιο τον ιδιώτη προς το Υπουργείο είτε έχοντας κάνει τις επαφές το Υπουργείο απευθείας με τον ιδιοκτήτη και να έχουν συμφωνήσει.

Αναζητούνται ακίνητα με έτοιμα οικήματα

Πάντως οι πηγές λένε ότι επισήμως από το Υπουργείο αναζητείται χώρος που έχει έτοιμο οίκημα συγκεκριμένων προδιαγραφών ώστε να χρειαστούν μόνο μικρές παρεμβάσεις και να δημιουργηθούν ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας των ανθρώπων που φτάνουν με βάρκα ως την Κρήτη και κυρίως στα νότια του νησιού! Κι αν το ενδιαφέρον των ιδιωτών που κατέχουν μεγάλα ακίνητα δομημένα ή αδόμητα είναι τουλάχιστον ο αριθμός που αναφέρθηκε ανωτέρω τότε φαίνεται ότι για το Υπουργείο Μετανάστευσης η υπόθεση αυτή είναι εύκολη και βρίσκεται σε φάση διεκπεραίωσης.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται προσεχώς, ίσως είναι θέμα ημερών ή και ωρών, να ανακοινωθεί ή να υπάρξει Υπουργική Απόφαση. Την ίδια στιγμή η συζήτηση για το θέμα δε γίνεται στην πραγματικότητα δημόσια από τους τοπικούς φορείς που φοβούνται το θέμα σαν «πυρωμένο» σίδερο. Όμως το ερώτημα παραμένει: που θα εγκατασταθεί η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο; Στη Βιομηχανική Περιοχή, σε ακίνητο της Εθνικής Ηρακλείου – Μοιρών, ανατολικότερα του Ηρακλείου, σε αδόμητο χώρο της ΕΤΒΑ; Ίδωμεν…

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι αν πρόκειται για τη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου αυτή ορίζεται πλέον από Fund στο οποίο έχει παραχωρήσει τη διαχείρισή της η ΕΤΒΑ και οι διαπραγματεύσεις θα είναι διπλές αν το πιθανό ακίνητο ανήκει σε ιδιώτη. Εκτός κι αν είναι αδόμητος χώρος που ανήκει στην διαχειρίστρια εταιρία.

Υπάρχουν όμως διαθέσιμα κτήρια που θεωρητικά θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μια τέτοια εγκατάσταση; Όπως ένα παλιό εργοστάσιο όπως συνέβη στη Δράμα, τη Ριτσώνα ή τα Οινόφυτα;

Πάντως έγκυρη πληροφορία αναφέρει ότι το Υπουργείο προσανατολίζεται σε έτοιμο οίκημα! Η απόφαση του Υπουργού ή η ΚΥΑ πάντως θα εξαρτηθεί πότε θα υπογραφτεί από τα πορίσματα των Τεχνικών Κλιμακίων του Υπουργείου που επιθεώρησαν προσφάτως ακίνητα και στο Ηράκλειο.

Τι ακούγεται στο παρασκήνιο

Βεβαίως στο παρασκήνιο ακούγονται διάφορα ακίνητα ότι το Υπουργείο «βλέπει» ως καλά όπως παλιά εργοστάσια, ακόμη και με αγροτική χρήση, εν αχρηστία διαθέσιμα τετραγωνικά και χώροι της Ένωσης ή της ΚΣΟΣ, ιδιωτών που τα έχουν εγκαταλείψει…

Όπως και να έχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης που βάσει νόμου είναι συνομιλητής για το θέμα με το Υπουργείο ενώ έχουν αποκλειστεί δήμαρχοι και Περιφέρεια Κρήτης ίσως κάτι γνωρίζει περισσότερο. Εξάλλου στην περιβόητη σύσκεψη με Βορίδη πέρυσι στη σύσκεψη της Αποκεντρωμένης είχε προταθεί χώρος της ΚΣΟΣ που όμως κάηκε γιατί δεν το γνώριζε η ίδια η ΚΣΟΣ! Αυτές είναι μόνο πληροφορίες που αν ισχύουν θα επιβεβαιωθούν εν τω χρόνω και τις αποφάσεις Πλεύρη! Υπομονή λοιπόν…

Και τα ανωτέρω δεν είναι αυτά που αυτοπροτάθηκαν, είναι εκείνα που βλέπει ο Πλεύρης! Για παράδειγμα λέγεται ότι το Τεχνικό Κλιμάκια είδαν αποθήκες παλιές, κτήρια πέριξ και επί των οδών Α’ και Γ’ ως κεντρικές αρτηρίες, άλλα γωνιακά οικήματα με διπλές προσόψεις και εισόδους κλπ. Κριτήριο η πρόσβαση από τον Εθνικό Ηρακλείου – Βιάννου, εύκολη πρόσβαση προς αεροδρόμιο και λιμάνι και κατάλληλες συνθήκες διαμονής.

«Δεν ξέρουμε κάτι επίσημο, δεν ξέρω καν αν υπάρχουν χώροι… στη ΒΙΠΕ»

Χωρίς να γνωρίζει περισσότερα πράγματα εκτός της πρόθεσης της κυβέρνησης, εμφανίστηκε στην «Π» ο Πρόεδρος του ΣΕΒΠΗ Κωνσταντίνος Χρηστάκος.

Ο κ. Χρηστάκος σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Πατρίς ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν ξέρουμε κάτι επίσημο, δεν υπάρχουν χώροι εδώ, οικήματα εννοώ που να πηγαίνει κάπου το μυαλό μου ότι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν δομή. Θα ήταν παράδοξο να δεχτεί κόσμο κάποια παλιά εγκατάσταση αλλά δε γνωρίζω να πω με σιγουριά. Στο δικό μου μυαλό δεν υπάρχει τέτοιος δομημένος χώρος.

Και δε νομίζω να το επιχειρήσουν αυτό εντός της καρδιάς της ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ίσως πάνε περιφερειακά της έκτασης σε κάποιο αδόμητο χώρο και εγκαταστήσουν έτοιμα οικήματα» ανέφερε ο κ. Χρηστάκος και κατέληξε: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει γίνει κάποια επαφή ούτε από Υπουργείο, ούτε Περιφέρεια ούτε Δήμος. Μέσα στη ΒΙΠΕΗ σε ήδη δομημένο χώρο μου φαίνεται πολύ δύσκολο».