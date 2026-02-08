Ο Πλεύρης «χειροκροτεί» τον Γεωργιάδη στη σκιά της τραγωδίας στη Χίο

Από τα συγχαρητήρια στου Λιμενικούς στα συγχαρητήρια στον υπουργό Υγείας. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης απέδωσε τα εύσημα στον Άδωνι Γεωργιάδη για το «μπλόκο» σε συλλογικότητες που ήθελαν να επισκεφτούν το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου νοσηλεύονται παιδιά που διασώθηκαν από την τραγωδία στη Χίο.

Ο Θάνος Πλεύρης έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στον Άδωνι Γεωργιάδη

Οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, που εντάχθηκαν στην «γαλάζια» παράταξη προερχόμενοι από το ΛΑΟΣ, συνεχίζουν να κρατούν «ζεστούς» τους μη κεντρώους ψηφοφόρους του κόμματος της Πειραιώς.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη…

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο κ. Γεωργιάδης έγραψε ότι ομάδες συλλογικοτήτων Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου πήγαν στο νοσοκομείο, θέλοντας να συναντήσουν τα παιδιά, κάτι που τους απαγορεύτηκε.

Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο οποίο νοσηλεύουμε από χθες κάποια παιδιά από το δυστύχημα στην Χίο, έφτασαν κάποιες συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του Σύριζα @vaskatrivanou και ζήτησαν να τα συναντήσουν. Τα Νοσοκομεία… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 8, 2026

«Τα Νοσοκομεία είναι χώροι νοσηλείας και όχι πολιτικού σόου και ιδεολογικού ακτιβισμού» τόνισε ο υπουργός και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση δομών Υγείας από συλλογικότητες, κόμματα ή φορείς «για ψήφους». «Όταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο ας τα δουν όπου νομίζουν», κατέληξε.

…και τα εύσημα Πλεύρη

Άμεση ήταν η αντίδραση του Θάνου Πλεύρη. «Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρα έχει κανόνες. Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων», έγραψε χωρίς να αποφεύγει τους χαρακτηρισμούς.