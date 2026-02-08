newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 21:25
Σοκ στην Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Πλεύρης «χειροκροτεί» τον Γεωργιάδη στη σκιά της τραγωδίας στη Χίο
Πολιτική 08 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

Ο Πλεύρης «χειροκροτεί» τον Γεωργιάδη στη σκιά της τραγωδίας στη Χίο

Σε απόλυτη σύμπλευση οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενοι από το ΛΑΟΣ, Θάνος Πλεύρης και Άδωνις Γεωργιάδης. Γιατί ο πρώτος συνεχάρη τον δεύτερο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Από τα συγχαρητήρια στου Λιμενικούς στα συγχαρητήρια στον υπουργό Υγείας. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης απέδωσε τα εύσημα στον Άδωνι Γεωργιάδη για το «μπλόκο» σε συλλογικότητες που ήθελαν να επισκεφτούν το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου νοσηλεύονται παιδιά που διασώθηκαν από την τραγωδία στη Χίο.

Ο Θάνος Πλεύρης έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στον Άδωνι Γεωργιάδη

Οι δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, που εντάχθηκαν στην «γαλάζια» παράταξη προερχόμενοι από το ΛΑΟΣ, συνεχίζουν να κρατούν «ζεστούς» τους μη κεντρώους ψηφοφόρους του κόμματος της Πειραιώς.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη…

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο κ. Γεωργιάδης έγραψε ότι ομάδες συλλογικοτήτων Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου πήγαν στο νοσοκομείο, θέλοντας να συναντήσουν τα παιδιά, κάτι που τους απαγορεύτηκε.

«Τα Νοσοκομεία είναι χώροι νοσηλείας και όχι πολιτικού σόου και ιδεολογικού ακτιβισμού» τόνισε ο υπουργός και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση δομών Υγείας από συλλογικότητες, κόμματα ή φορείς «για ψήφους». «Όταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο ας τα δουν όπου νομίζουν», κατέληξε.

…και τα εύσημα Πλεύρη

Άμεση ήταν η αντίδραση του Θάνου Πλεύρη. «Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρα έχει κανόνες. Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων», έγραψε χωρίς να αποφεύγει τους χαρακτηρισμούς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
JP Morgan: Υγιής διόρθωση το… «χάος» στα εμπορεύματα

JP Morgan: Υγιής διόρθωση το… «χάος» στα εμπορεύματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Κόσμος
Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Πολιτική 02.02.26

Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα
Παρασκήνιο 24.01.26

Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα

Για... «αιφνιδιαστική» επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Καλάβρυτα κάνουν λόγο τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέριμνος, περιμένει τη σειρά του με τα χιονοπέδιλα επ' ώμου

Σύνταξη
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις
Εν όψει εκλογών 08.02.26

Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις

Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας. Η Ανυπότακτη Γαλλία καταγγέλλει «έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης» και οι Σοσιαλιστές «ξέπλυμα της ακροδεξιάς».

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Εν αναμονή εξελίξεων 08.02.26

Το δρόμο για τον οικονομικό εισαγγελέα παίρνει η υπόθεση Παναγόπουλου - Πού εστιάζουν οι έρευνες

Θέμα χρόνου είναι να βρεθεί στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα η υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων από εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς

Το VAR εξέταζε 5’ το 0-1, όμως δεν το ακύρωσε αν και ο Μάνταλος ήταν οφσάιντ. Επίσης, στο 43’ ο Τζήλος δεν απέβαλε τον Πενράις με 2η κίτρινη. Μέχρι και ο Νίκολιτς παραδέχθηκε ότι τον έβγαλε επειδή φοβήθηκε!

Βάιος Μπαλάφας
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο «Βικελίδης»

Άρης και ΠΑΟΚ είχαν λίγες καλές στιγμές στο ντέρμπι του «Βικελίδης», ενώ όταν χρειάστηκε οι τερματοφύλακες Αθανασιάδης και Παβλένκα είχαν σωτήριες επεμβάσεις, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί γκολ (0-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»

Με δύο γκολ στο 84′ και το 93′ από Μπερνάρντο Σίλβα και Χάαλαντ, η Μάντσεστερ Σίτι ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 από τη γκολάρα του Σομποσλάι (74′) και… απέδρασε από το «Άνφιλντ» με ένα ιστορικό «διπλό» που την διατηρεί σε τροχιά τίτλου.

Σύνταξη
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού
Πόλεμος στην Ουκρανία 08.02.26

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν 3 υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ και πως έχουν βρει το όπλο του εγκλήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν, μια γυναίκα διαφεύγει

Σύνταξη
Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις

Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης
Δικαιώματα των γυναικών 08.02.26

Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, που συνελήφθη σε διαδήλωση τον Δεκέμβριο, φέρεται να βρίσκεται σε απεργία πείνας

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν
Γαλλία 08.02.26

Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, ένας από τους επιφανείς Γάλλους πολιτικούς, φέρεται να είχε παλαιότερα οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν

Σύνταξη
Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Δυσβάσταχτο κόστος 08.02.26

Στεγαστική κρίση: Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας - Οι αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)

Έσπασαν καρδιές στο Παγκρήτιο. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο πριν από τη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου στη Λιβαδειά

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο