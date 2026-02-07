Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών

Το γενικά βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί από την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, φαίνεται ότι καθόλου αποτρεπτικά δεν δρα απέναντι στις ρατσιστικές κορώνες δια στόματος των στελεχών της κυβέρνησης. Θα λέγαμε ότι αποτελεί μάλιστα κάποιου είδους νοσηρή σύμπτωση το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που οι επιζώντες του ναυαγίου μετρούν τις πληγές και τις απώλειές τους στο νοσοκομείο, η Βουλή φιλοξενεί μία συζήτηση για το τελευταίο ξενοφοβικό πόνημα του υπουργείου Μετανάστευσης που εισήγαγε ο Θάνος Πλεύρης.

Ακόμα χειρότερα, την ίδια στιγμή που δώδεκα παιδιά και έφηβοι μεταξύ των μεταναστών έχουν βρεθεί μπροστά στον κίνδυνο πνιγμού και έχουν αντικρίσει ιδίοις όμμασι δεκαπέντε ανθρώπους να πεθαίνουν, ένα τραύμα που μοιάζει αδύνατο να ξεπεραστεί, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μίλτος Χρυσομάλλης και ο ομόσταβλός του υπουργός Μετανάστευσης αποφάσισαν να έχουν έναν διάλογο που μόνο ντροπιαστικός μπορεί να χαρακτηριστεί με τα μέτρα του στοιχειώδους σεβασμού που επιτάσσει η παιδικότητα.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής την Πέμπτη, ο κ. Χρυσομάλλης, απευθύνθηκε στον Θάνο Πλεύρη πρότεινοντας να μειωθεί το όριο ανηλικότητας για τους μετανάστες στο δέκατο έκτο έτος. Και γιατί αυτό; Επειδή «η χώρα μας έχει πραγματικές ανάγκες εργατικών χεριών σε συγκεκριμένους τομείς». Ας σημειωθεί ότι ο κ. Χρυσομάλλης είναι βουλευτής της αγροτικής Μεσσηνίας.

Απαντώντας, δε, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι η κυβέρνηση εξετάζει την αναθεώρηση του ορίου της ανηλικότητας για τους μετανάστες, «για να μην έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό δεκαεφτάχρονων ασυνόδευτων».

Σπάνια έχει την ευκαιρία η απλή, κυνική λογιστική να προσλάβει τόσο απεχθή χαρακτήρα όσο αυτόν που επιδεικνύει ο διάλογος των δύο πολιτικών, ώστε να αποτελεί σοβαρό θέμα συζήτησης η προοπτική του δεκαεξάχρονου εργάτη ή του δεκαεπτάχρονου που στερείται το στοιχειώδες δικαίωμα να είναι παιδί.

Όπως όμως στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου συμπτωματικός ο θάνατος των ανθρώπων στη Χίο με την κατάρτιση του νομοσχεδίου Πλεύρη, έτσι δεν είναι τυχαίος και ο διάλογος των δύο πολιτικών. Άλλωστε, το θέμα της ανηλικότητας των μεταναστών τέθηκε επί τάπητος όταν ο βουλευτής Μεσσηνίας ξεκίνησε να δώσει τα εύσημα στον υπουργό Μετανάστευσης για την απόφασή του να καταργήσει την ειδική δεκαετή άδεια διαμονής που προβλέπεται από το 2023 για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που ολοκληρώνουν τρία έτη φοίτησης σε ελληνικό σχολείο.

«Μαγνήτη παραβατικότητας και εκμετάλλευσης από ενήλικους λαθρομετανάστες» χαρακτήρισε τη διάταξη ο κ. Χρυσομάλλης που δεν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα φειδωλός στην ξενοφοβική ρητορική κατά τον δημόσιο και πολιτικό βίο του. Μάλλον δεν είχε πληροφορηθεί ότι το 2023 που εισήχθη η σχετική διάταξη αποτελούσε μέρος της υλοποίησης ενός συνόλου μέτρων που είχε στηρίξει προσωπικά και δημόσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Ωστόσο, έκτοτε φαίνεται να άλλαξαν οι κατευθύνσεις των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ανέμων, με αποτέλεσμα να κουβαλάνε έντονες οσμές μεταναστοφαγίας, απανθρωπιάς και πολιτικού τυχοδιωκτισμού. Κι αν μία νομοτεχνική ρύθμιση της τελευταίας στιγμής, μετά τον κοινοβουλευτικό διάλογο των δύο ανδρών, έδωσε μία έστω και προσωρινή («μεταβατική») λύση στο πρόβλημα που θα αντιμετώπιζαν ανήλικοι μετανάστες σε ευάλωτη κατάσταση, η αποφορά παραμένει.