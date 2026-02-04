newspaper
Επιμένει ο Πλεύρης στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα
04 Φεβρουαρίου 2026

Επιμένει ο Πλεύρης στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα

«Με βάση το πλαίσιο που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις ήταν 13.000 λιγότερες», όλες το τελευταίο πεντάμηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα. «Ήταν λοιπόν μια συνειδητή επιλογή που οδήγησε σε μείωση 21% των ροών, 40% το τελευταίο πεντάμηνο και 21% στο σύνολο του έτους», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης

Spotlight

«Προφανώς το μεταναστευτικό είναι ιδεολογικό θέμα, αλλά έχει και πρακτικές συνέπειες. Εμείς λοιπόν, με την ψήφο του ελληνικού λαού ακολουθούμε την εξής μεταναστευτική πολιτική: Όποιος έρχεται παράνομα στη χώρα, δεν θεωρούμε ότι έχει δικαίωμα να παραμείνει και η μόνη υποχρέωση της πολιτείας είναι, εάν απορριφθεί το άσυλο του, να τον επιστρέψει πίσω. Αυτή είναι συνειδητή μας επιλογή και κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει κυρίαρχο κράτος να νομιμοποιήσει άτομα που μπήκαν παράνομα», τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση.

Δεν παρέλειψε να επαναλάβει, μάλιστα, ότι «το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή», για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

Ο κ. Πλεύρης παρουσίασε στοιχεία, για να τεκμηριώσει ότι η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθείται πλέον αποδίδει – δηλαδή στοιχεία που δείχνουν ότι σημειώθηκε μείωση ροών το 2025, μετά την ψήφιση του αυστηρού πλαισίου για την παράνομη είσοδο στη χώρα.

«Αυτοί που είναι να μην πάρουν άσυλο, δεν κυκλοφορούν πλέον ελεύθεροι και πηγαίνουν σε κλειστές δομές. Αυτοί που απορρίπτεται η αίτησή τους για άσυλο, υποχρέωσή μας είναι να τους επιστρέψουμε. Και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν άσυλο και τυγχάνουν διεθνούς προστασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε καθεστώς προστασίας. Όσο εξετάζεται το αίτημα, διαχωρίζονται βάσει του προφίλ, βάσει του νόμου που ψηφίσαμε τον Σεπτέμβριο, και επιπλέον αυτοί που θα τους απορριφθεί το άσυλο, αν αρνηθούν την οικειοθελή επιστροφή τους, θα περάσουν ποινικό δικαστήριο, θα τους επιβληθεί ποινή και ο μόνος τρόπος να μην εκτελεστεί η ποινή, θα είναι να επιστρέψουν», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα, μαζί με τέσσερις ακόμα χώρες, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Δανία και την Αυστρία, έχει ανοίξει τη συζήτηση για Κέντρο Επιστροφής σε χώρα εκτός ΕΕ, ενδεχομένως σε χώρα της Αφρικής.

Με βάση λοιπόν το πλαίσιο που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπως ανέφερε, «τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις ήταν 13.000 λιγότερες» – όλες το τελευταίο πεντάμηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα. «Ήταν λοιπόν μια συνειδητή επιλογή που οδήγησε σε μείωση 21% των ροών, 40% το τελευταίο πεντάμηνο και 21% στο σύνολο του έτους», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Με αφορμή την τραγωδία στην Χίο και τις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, είπε χαρακτηριστικά: «Μην σοκάρεστε. Τα σύνορα φυλάσσονται. Και είναι ντροπή εδώ μέσα που ακούγονται φωνές, σε βάρος των ανδρών και γυναικών του ελληνικού Λιμενικού. Το ελληνικό Λιμενικό δίνει κάθε μέρα μάχη στα σύνορα απέναντι στους διακινητές και είναι αυτοί που σώζουν κόσμο και δεν σώζουν κόσμο οι επαγγελματίες ανθρωπιστές».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, είπε ότι για όσους βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, περίπου 800.000 άτομα, εκ των οποίων περίπου 200.000 βρίσκονται σε καθεστώς ταλαιπωρίας, επειδή καθυστερεί η διοίκηση να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ανανέωσης της άδειας διαμονής τους, με τις τιθέμενες διατάξεις, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε πλέον την καθυστέρηση να την χρεώνεται η διοίκηση και η άδεια που θα δίνεται θα έχει μίνιμουμ διάρκεια 2 έτη.

Παράλληλα, είπε ότι μέριμνα υπάρχει και για την τάχιστη αυτόματη ανανέωση των «ασφαλών αδειών» για άτομα που είναι στον ίδιο εργοδότη και δεν έχουν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και προσέθεσε πως άτομα άνω των 65 ετών, που δεν συμπλήρωναν συντάξιμα χρόνια και έπρεπε να φύγουν, ενώ τα παιδιά τους έχουν άδεια διαμονής ή μπορεί να έχουν ακόμα και ιθαγένεια, θα τους δίνεται η δυνατότητα να μείνουν, αλλά θα μείνουν «χωρίς να επιβαρύνουν το ασφαλιστικό σύστημα», όπως επισήμανε.

Σε σχέση με τις μετακλήσεις, ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι οι ρυθμίσεις λύνουν μεγάλα προβλήματα για να καλυφθούν ανάγκες σε τομείς, όπως ο αγροτικός τομέας, η βιομηχανία, ο τουρισμός, η κατασκευή: «Για τα μεγάλα έργα δίνουμε δυνατότητα να γίνεται πιο γρήγορα η μετάκληση, δίνουμε ειδικές άδειες, όπως η tech visa και talent visa, ώστε να αποκτήσουμε και υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό και παράλληλα δίνουμε την ευκαιρία σε όσους θέλουν να φοιτήσουν στη χώρα. Απλοποιούμε διαδικασίες συνεπώς».

Για όσους δικαιούνται άσυλο, σημείωσε ότι οι ίδιοι θα δηλώνουν σε ποιον τομέα θέλουν να απορροφηθούν, θα καταρτίζονται επαγγελματικά και θα συνδέονται με την εργασία, διότι «το να παίρνεις άσυλο, δεν σημαίνει ότι θα ζεις σε βάρος του Ευρωπαίου και του Έλληνα φορολογούμενου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «παίρνεις άσυλο γιατί κινδύνευες κάπου και όταν πάψεις να κινδυνεύεις, πρέπει να γυρίσεις πίσω. Συνεπώς, με το που πάρεις άσυλο, θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις μια δεξιότητα, να μάθεις στοιχειώδη ελληνικά και θα τους πούμε ‘αυτές είναι οι δυνατότητες να εργαστείς, αλλιώς, σήκω και φύγε. Δεν θα σε ταϊζουν ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι’».

«Δεν ποινικοποιείται η συμμετοχή στη ΜΚΟ, αλλά ο διακινητής που είναι μέλος ΜΚΟ»

Ααναφέρθηκε και στις διατάξεις για τις ΜΚΟ, υποστηρίζοντας ότι «αυστηροποιούμε το πλαίσιο για τους διακινητές. Γι΄αυτόν δηλαδή που οδηγούσε το σκάφος που πήγε και επιτέθηκε στο Λιμενικό και έχουμε 15 νεκρούς. Και ναι, μέσα σε αυτή την αυστηροποίηση προβλέπουμε ότι εάν τυχόν ο διακινητής, ο δολοφόνος, αυτός που έχει πάρει μετανάστες και τους μεταφέρει, αν αυτός είναι και μέλος ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο, θα έχει και αυστηρότερες ποινές. Δεν ποινικοποιείται λοιπόν η συμμετοχή στη ΜΚΟ. Ποινικοποιείται ο διακινητής που είναι μέλος ΜΚΟ».

Δήλωσε, επίσης, ότι με το νομοσχέδιο σταματούν οι απευθείας προγραμματικές συμβάσεις με ΜΚΟ και οι συμβάσεις θα καταρτίζονται μετά από ανοιχτές διαδικασίες. «Αυτή η κοινωνία των πολιτών, αυτοί οι εθελοντές, αυτοί οι ανθρωπιστές δεν είναι ούτε εθελοντές, ούτε ανθρωπιστές. Είναι επαγγελματίες. Τριακόσια εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα που έχουν πάρει οι ΜΚΟ σε σύνολο 360 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο των προγραμμάτων. Νόμιμα τα πήρανε αυτά τα χρήματα, αλλά να τελειώσει το παραμύθι του ανθρωπισμού και του εθελοντισμού. Επαγγελματίες είναι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδικά για την επιβαρυντική περίσταση όταν διαπράττεται αδίκημα παράνομης διακίνησης από μέλος ΜΚΟ ή όταν μέλος ΜΚΟ συνδράμει την παράνομη διακίνηση, αλλά και αναφορικά με την αυστηροποίηση για την παράνομη διακίνηση, ο κ. Πλεύρης απευθύνθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης με την εξής σύσταση: «Αυτές τις διατάξεις, αν δεν τις ψηφίσετε, τότε με συγχωρείτε, δεν είστε με το Λιμενικό, είστε με τους διακινητές».

«Άνω των 16 ετών το 90% των ασυνόδευτων ανήλικων»

Αναφερόμενος τέλος στα ασυνόδευτα ανήλικα, ο υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι με το νομοσχέδιο καταργείται η ισχύουσα διάταξη, που προέβλεπε ότι ασυνόδευτο ανήλικο που έμεινε τρία χρόνια μπορούσε να πάρει 10ετή άδεια διαμονής.

Τα στοιχεία δείχνουν, όπως είπε, ότι από τα 2003 ασυνόδευτα ανήλικα, που είναι δηλωμένα στη Γραμματεία και στις δομές, το 90% είναι άνω των 16 ετών, το 57% είναι 17 ετών κατά βάση Αιγύπτιοι, και μόλις 10% κάτω των 15 ετών. «Κατά βάση έρχονται ασυνόδευτοι ανήλικοι Αιγύπτιοι, που δεν δικαιούνται. Τους στέλνει η οικογένειά τους στα 17 χρόνια, έρχονται, μπαίνουν στο πρόγραμμα και μέχρι στα 23 τους, δεν γίνεται καμία πράξη επιστροφής τους και τελικά ξέρετε πόσοι τελείωσαν; Μόλις 12 παιδιά. Συνεπώς, η χώρα γίνεται μαγνήτης», όπως είπε, σημειώνοντας πως ήδη οι έλεγχοι για την τεκμηρίωση της ανηλικότητας, σε όσους έχουν γίνει, δείχνουν ότι πρόκειται για ενήλικες που δήλωναν ανήλικοι.

Πολιτική Γραμματεία 04.02.26
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη

Την οργή του Παναγιώτη Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε ο Καιρίδης αμφισβητώντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Τα κότσια κ. Καιρίδη τα είχαμε όταν τρέξαμε να φέρουμε τις τροπολογίες, στις οποίες ούτε καν απαντούσε η ΝΔ για να μην πληρώνει ο λαός τους μπροστινούς του Κασιδιάρη» ήταν η αποστομωτική απάντηση Δουδωνή.

Σύνταξη
Βουλή 04.02.26
Βουλή 04.02.26 Upd: 22:42

Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ - Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Αντιδράσεις 04.02.26
Αντιδράσεις 04.02.26

Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!

«Η προτροπή του κ. Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε τους παρανόμως εισελθόντες, επιβεβαιώνει ότι δεν είστε ούτε… Ελληνική ούτε Λύση…», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης - «Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη
15 νεκροί 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη

Η τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 μετανάστες δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει συγκλονισμένος και ζητά να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ζητούμενο το πώς θα παντρέψουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις ανάγκες των εργαζόμενων
Όσα είπε 04.02.26 Upd: 20:49

Μητσοτάκης: Ζητούμενο το πώς θα παντρέψουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις ανάγκες των εργαζόμενων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε το κυβερνητικό αφήγημα για την αγορά εργασίας, την Υγεία και την Παιδεία, επιμένοντας ότι από το 2019 η ΝΔ έχει θέσει ως κεντρικό στόχο τη μείωση της ανεργίας.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων είναι ύψιστο χρέος μας να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε την ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, στις θεραπείες, στη φροντίδα»

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται
Βουλή 04.02.26

Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται

Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τον Θάνο Πλεύρη να αλλάξει όνομα στο υπουργείο, από Μεταναστευτικής πολιτικής σε «Αντι-μεταναστευτικής πολιτικής» - Τι είπε για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους

Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, η κυβέρνηση ρίχνει και το εθνικό απολυτήριο στο τραπέζι των κινήσεων τακτικής της απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα σε κεντρογενή ακροατήρια που διεκδικεί και η Χαριλάου Τρικούπη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο
«Καμία εμπιστοσύνη» 04.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού στην Χίο, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι οι λιμενικοί, αλλά η κυβερνητική πολιτική και οι εντολές που δίνονται

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
«Νερό - εμπόρευμα» 04.02.26

ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής

«Μια ακόμη απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το κόστος ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον» οι πρόσφατες αυξήξεις στο νερό για τους ΟΤΑ, λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου

Εναντίον του γ.γ. του ΚΚΕ είχε καταθέσει μήνυση ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ενώ για τον κ. Μάντζο ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία στη Βιολάντα και στηλίτευσε την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας «που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Μετα από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε 14 παρεμβάσεις «για κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη», που αφορούν σε κατάργηση δικαιολογητικών, διαχείριση καταγγελιών και ακίνητη ιδιοκτησία

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
