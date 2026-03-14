Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα
Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση διακίνησης μεταναστών. Έρευνες του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της συμπρωτεύουσας έδειξαν ότι οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών και παροχής καταλύματος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 30, 38 και 27 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης. Να σημειωθεί ότι δύο από τους συλληφθέντες προέβαλαν αντίσταση κατά την ακινητοποίησή τους.
Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
Αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής ομάδας, προώθησης πολιτών τρίτης χώρας προς το εσωτερικό της χώρας εκ κερδοσκοπίας, από την οποία προέκυψε κίνδυνος ζωής και εξασφάλιση καταλύματος σε αλλοδαπούς χωρίς έγγραφα για την παραμονή τους και βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και απείθειας.
Το πολυτελές τζιπ
Οι αστυνομικοί εντόπισαν το πρωί της Παρασκευής ένα πολυτελές τζιπ να κινείται στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη. Το ΙΧΕ αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 30χρονος, ενώ στο εσωτερικό του αυτοκινήτου επέβαιναν οκτώ αλλοδαποί, δύο εκ των οποίων στον χώρο των αποσκευών.
Από την έρευνα, προέκυψε ότι οι μετανάστες, οι οποίοι δεν είχαν έγγραφα για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, θα μεταφέρονταν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου τους ανέμεναν οι άλλοι τρεις συλληφθέντες, ένας εντός του διαμερίσματος και δύο έξω από την πολυκατοικία).
