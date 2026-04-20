Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Παρά τις παγκόσμιες εντάσεις και τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ το 2025, το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα παρέμεινε ισχυρό πέρυσι.

Η ΕΕ εξήγαγε εμπορεύματα αξίας 199,6 δισ. ευρώ προς την Κίνα, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 559,4 δισ. ευρώ, δημιουργώντας εμπορικό έλλειμμα 359,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Σε σύγκριση με το 2024, οι εξαγωγές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι εισαγωγές από τον ασιατικό γίγαντα αυξήθηκαν κατά 6,4%.

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, από το 2015, οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Κίνα έχουν αυξηθεί κατά 37,1%, ενώ οι εισαγωγές έχουν σημειώσει άνοδο κατά 89%, σύμφωνα με το euronews.

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Κίνα κυριαρχούνται από μηχανήματα και μηχανικές συσκευές, όπως μηχανήματα επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών ινών και μηχανήματα συγκομιδής, που αποτελούν το 22,7% του συνόλου.

Ακολουθούν τα ηλεκτρικά μηχανήματα, όπως θερμοσίφωνες και μηχανές κουρέματος, και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός με 14,5%, καθώς και τα οχήματα με 8,2%.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, μόλις πέντε κατηγορίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των εμπορευμάτων.

Μόνο τα ηλεκτρικά μηχανήματα και ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός αντιπροσωπεύουν το 29,5%, ακολουθούμενα από τα μηχανήματα και τις μηχανικές συσκευές με ποσοστό 19%.

Ανακατεύθυνση του εμπορίου

Οι επιπτώσεις του δασμολογικού πολέμου του Τραμπ το 2025 οδήγησαν τις χώρες να προσαρμόσουν τα δίκτυα παραγωγής και την εφοδιαστική και να ανακατευθύνουν τις αποστολές σε αγορές χωρίς δασμούς.

Για παράδειγμα, το 2025, η Κίνα αντιστάθμισε τις απώλειες της αμερικανικής αγοράς επεκτείνοντας το εμπόριο με τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.

Ωστόσο, οι εμπορικές ροές αποδείχθηκαν ανθεκτικές, με τις εξαγωγές τόσο της Ευρώπης όσο και της Κίνας να συνεχίζουν να αυξάνονται, σύμφωνα με το think tank Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες.

Παρ΄ όλα αυτά, η ΕΕ αγωνίζεται να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, το οποίο έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για αθέμιτο ανταγωνισμό, βιομηχανική παρακμή και μαζική ανεργία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Και ενώ οι Βρυξέλλες διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια για τις επιβλαβείς επιπτώσεις του κρατικού οικονομικού μοντέλου του Πεκίνου, όπως η βιομηχανική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και οι εκτεταμένες επιδοτήσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε μια κοινή γραμμή δράσης για να αντιδράσουν.

Πρόσφατα, ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία τις εκλογές στην Ουγγαρία την περασμένη Κυριακή, δήλωσε ότι θα «επανεξετάσει» τις κινεζικές επενδύσεις στη χώρα, ειδικά στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά «όχι με στόχο να τις σταματήσει ή να εμποδίσει την υλοποίησή τους».