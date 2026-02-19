newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κίνα: Η στρατηγική για την κυριαρχία στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 19 Φεβρουαρίου 2026, 23:25

Κίνα: Η στρατηγική για την κυριαρχία στο παγκόσμιο εμπόριο

Ο σχεδιασμός από την Κίνα που στοχεύει και στην περίοδο μετά τους δασμούς Τραμπ.

Γιάννης Αγουρίδης
ΕπιμέλειαΓιάννης Αγουρίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Spotlight

Η Κίνα βλέπει μια ευκαιρία να μετατρέψει τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε πλεονέκτημα, αναδιαμορφώνοντας το παγκόσμιο εμπόριο με τρόπους που θα προστατεύσουν την οικονομία της, αξίας 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, από την πίεση των ΗΠΑ για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον.

Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει

Το Πεκίνο εκμεταλλεύεται την αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει ο Τραμπ για να προσπαθήσει να εντάξει την τεράστια βιομηχανική βάση της Κίνας στα μεγαλύτερα οικονομικά μπλοκ του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών του Κόλπου και μιας ειρηνικής εμπορικής συμφωνίας, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Επιτάχυνση των προσπαθειών

Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την επιτάχυνση των προσπαθειών για την επίτευξη συνολικά περίπου 20 εμπορικών συμφωνιών, πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια, παρά τις ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες για την υπερπαραγωγή της Κίνας, την άνιση πρόσβαση στην αγορά και την αδύναμη εγχώρια ζήτηση.

Μια ανασκόπηση του Reuters σε 100 άρθρα στην κινεζική γλώσσα που έχουν γραφτεί από κρατικούς εμπορικούς μελετητές από το 2017 αποκαλύπτει μια συστηματική προσπάθεια των συμβούλων πολιτικής της Κίνας να αναστρέψουν την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και να εξουδετερώσουν τη στρατηγική περιορισμού της Ουάσιγκτον.

Εάν επιτύχει, το Πεκίνο θα μπορούσε να ανατρέψει την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ που εφαρμόζεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία

Το σχέδιο που εφαρμόζει η Κίνα

Η Κίνα εφαρμόζει τώρα αυτό το σχέδιο. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Καναδά κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι στο Πεκίνο τον Ιανουάριο — η οποία μειώνει δραστικά τους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα — ήταν η πρώτη από πολλές που αποσκοπούσαν στην εξουδετέρωση της επιρροής των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα είπαν σε συνεντέυξεις τους 10 άτομα, μεταξύ των οποίων Κινέζοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες εμπορίου.

«Μην διακόπτετε τον αντίπαλό σας όταν κάνει λάθος», είπε ένας Κινέζος αξιωματούχος για την εμπορική ατζέντα του Τραμπ.

Η ανασκόπηση, που βασίζεται σε περισσότερα από 2.000 έγγραφα εμπορικής στρατηγικής που έχουν εγκριθεί από την Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών (CASS) και το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, τα οποία συμβουλεύουν κορυφαίους ηγέτες, δείχνει ότι οι ειδικοί σε θέματα πολιτικής αποδέχονται ευρέως ότι οι επώδυνες διαρθρωτικές αλλαγές είναι ένα τίμημα που αξίζει να πληρωθεί για τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο. Το περιεχόμενο των εγγράφων δημοσιεύεται στο Reuters για πρώτη φορά.

Εάν επιτύχει, το Πεκίνο θα μπορούσε να ανατρέψει την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ που εφαρμόζεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία, τοποθετώντας τον εαυτό του στο επίκεντρο μιας νέας, διαμορφωμένης από την Κίνα πολυμερούς τάξης, σύμφωνα με δύο δυτικούς διπλωμάτες.

«Χρυσή ευκαιρία»

«Οι Κινέζοι έχουν τώρα μια χρυσή ευκαιρία», δήλωσε η Alicia Garcia Herrero, ανώτερη ερευνήτρια στο think tank Bruegel.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τη στρατηγική του Πεκίνου.

Ερωτηθείς για την προσέγγιση της Κίνας, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι χώρες με μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα επιδιώκουν να διατηρήσουν την παγκοσμιοποίηση.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ επιλύει τα προβλήματα που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άλλες χώρες προσπαθούν να ενισχύσουν την παγκοσμιοποίηση, καθώς η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαφανίζεται», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η αλλαγή της στάσης από την Κίνα

Η αλλαγή στον τόνο της Κίνας αντικατοπτρίζει τους υπολογισμούς της. Πριν από ένα χρόνο, το Πεκίνο επικαλούνταν τον Μάο Τσε Τουνγκ και την ικανότητά του να αποκρούσει τη Δύση στον πόλεμο της Κορέας με πολεμική προπαγάνδα.

Τώρα, καθώς η Κίνα προετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Τραμπ τον Απρίλιο, οι διπλωμάτες της περιοδεύουν στον κόσμο προτρέποντας τους εμπορικούς εταίρους να ενωθούν μαζί της στην υπεράσπιση του πολυμερισμού και του ανοιχτού εμπορίου.

Τον Ιανουάριο, η Κίνα έστειλε τον κορυφαίο διπλωμάτη της στο μικρό Λεσότο – το οποίο ο Τραμπ αρχικά χτύπησε με δασμό 50% – για να υποσχεθεί αναπτυξιακή συνεργασία. Το Σάββατο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Κίνα θα εφαρμόσει μηδενικούς δασμούς στις εισαγωγές από 53 αφρικανικές χώρες. Εν τω μεταξύ, η Κίνα προωθεί συστήματα τελωνείων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στους γείτονές της και εργάζεται για την αναδιάρθρωση της ψηφιακής υποδομής που υποστηρίζει το εμπόριο.

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν έναν στόχο που προσδιορίζεται στα έγγραφα πολιτικής: να ενσωματωθεί η Κίνα τόσο βαθιά στο παγκόσμιο εμπόριο, ώστε οι εταίροι να μην μπορούν να αποσυνδεθούν υπό την πίεση των ΗΠΑ.

«Στην αντιμετώπιση του στρατηγικού ανταγωνισμού των ΗΠΑ με την Κίνα, η «αντι-αποσύνδεση» πρέπει να γίνει ο πρωταρχικός στόχος της Κίνας», έγραψε ο Ni Feng, ερευνητής στο Ινστιτούτο Αμερικανικών Σπουδών του CASS, το 2024.

Οι διμερείς σχέσεις

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι εργάζονται τώρα για την επίσπευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων που έχουν σταματήσει. Από το 2017, η Κίνα διαπραγματεύεται με χώρες όπως η Ονδούρα, ο Παναμάς, το Περού, η Νότια Κορέα και η Ελβετία.

«Είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε διμερείς και περιφερειακές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου He Yongqian στο Reuters κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κάρνι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi εξέπληξε τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές τον Νοέμβριο, θέτοντας το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον ομόλογό του από την Εσθονία.

Μελέτη σκοπιμότητας

Ένα μήνα αργότερα, ο Wang πίεσε το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου να ολοκληρώσει τις μακροχρόνιες συνομιλίες για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Τον Ιανουάριο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμφώνησε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ να ξεκινήσει μια μελέτη σκοπιμότητας για μια συμφωνία εμπορίου υπηρεσιών που θα μπορούσε να μειώσει τα εμπόδια για τις βρετανικές εταιρείες. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι θα επιδιώξει «στρατηγικές συνεργασίες» με την Κίνα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού την επόμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός Εμπορίου της Κίνας Wang Wentao έχει θέσει ως προτεραιότητα την προσχώρηση στην Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση (CPTPP). Η συμφωνία έχει τις ρίζες της στην υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ Διατλαντική Εταιρική Σχέση, η οποία αναπτύχθηκε εν μέρει για να αντιμετωπίσει την Κίνα πριν από την αποχώρηση της Ουάσιγκτον το 2017.

Ωστόσο, το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας περιπλέκει την κατάσταση. Ορισμένες χώρες μέλη ανησυχούν ότι οι κινεζικοί κατασκευαστές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά για να διοχετεύσουν το πλεόνασμα των φθηνών προϊόντων στο εξωτερικό, ενώ η εγχώρια ζήτηση της Κίνας παραμένει υποτονική.

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης στον τομέα του εμπορίου απέρριψε τις προτάσεις του Πεκίνου ως «καθαρή κινεζική προπαγάνδα»

Οι Βρυξέλλες

Η Wendy Cutler, επικεφαλής διαπραγματευτής κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση, αναγνώρισε την ευκαιρία που έχει το Πεκίνο να προωθήσει το εμπόριο και τον πολυμερισμό, αλλά δήλωσε ότι η Κίνα πρέπει να προχωρήσει πέρα από τα λόγια.

«Με τις τεράστιες εμπορικές ανισορροπίες της, καθώς και με ορισμένα από τα καταναγκαστικά μέτρα που λαμβάνει τώρα εναντίον χωρών όπως η Ιαπωνία, είναι δύσκολο να δούμε πώς προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε η Cutler στο Reuters.

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης στον τομέα του εμπορίου απέρριψε τις προτάσεις του Πεκίνου ως «καθαρή κινεζική προπαγάνδα», λέγοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν έχουν σχέδια για εμπορική συμφωνία.

Οι Κινέζοι σύμβουλοι δεν αποθαρρύνονται. Μιλώντας στο Reuters, ένας από αυτούς σημείωσε ότι η ΕΕ και η Κίνα είχαν διαπραγματευτεί μια ιστορική επενδυτική συμφωνία για το 2020 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ωστόσο, η συμφωνία «πάγωσε» το 2021 πριν προλάβει να τεθεί σε ισχύ, εν μέσω διαμάχης για τις κυρώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι το Πεκίνο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην άσκηση επιρροής στα παγκόσμια πρότυπα

Μαθήματα

Ορισμένοι Κινέζοι σύμβουλοι υποστηρίζουν στα έγγραφα ότι το Πεκίνο πρέπει να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον «εξέθρεψε» τους παγκόσμιους θεσμούς για να περιορίσει την Κίνα και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από την προθυμία του Τραμπ να εγκαταλείψει ή να παραγκωνίσει πολυμερείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι το Πεκίνο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην άσκηση επιρροής στα παγκόσμια πρότυπα σε τομείς όπως η πνευματική ιδιοκτησία, μέσω πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» του Σι και η συμμετοχή της Κίνας στην Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση, η οποία καλύπτει περίπου το 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Η Κίνα εφαρμόζει τώρα αυτές τις ιδέες.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

Κίνα: Πώς σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τι να μην κάνεις 3 ώρες πριν τον ύπνο για να προστατεύσεις την καρδιά σου

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στο ΣΑ του ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
Αργεντινή: Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 20.02.26

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Μπουένος Αϊρες

Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Μπουένος Αϊρες όταν ορισμένοι από τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
Ελλάδα 20.02.26

Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών της Καισαριανής

Σε νέα φάση περνούν οι προσπάθειες της Πολιτείας για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Έδειξε σφυγμό και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία
Europa League 19.02.26

Έδειξε σφυγμό ο Παναθηναϊκός και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία (2-2)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάρρευσε μετά το 0-1 του Βισίνσκι, ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του ασταμάτητου Τεττέη, όμως η «βολίδα» του Λαντρά έδωσε την ισοπαλία στη Βικτόρια Πλζεν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο
Κόσμος 19.02.26

Μακάβριο εύρημα στην Φλωρεντία: Ακέφαλο πτώμα Γερμανίδας βρέθηκε σε πάρκο

Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα στην Φλωρεντία είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Αργότερα, βρέθηκε και ένα μαχαίρι που εξετάζεται

Σύνταξη
Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου
Στο ίδιο έργο θεατές 19.02.26

Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να δώσουν οριστικές λύσεις προτού ένα αντίστοιχο πρόβλημα «σκάσει» εν μέσω τουριστικής αιχμής και προκαλέσει ανεπανόρθωτο χάος στον ελληνικό εναέριο χώρο

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Νέα δεδομένα 19.02.26

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Allwyn Final 8 (21/2, 20:00) του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαβάστε τα στατιστικά της αναμέτρησης των «αιωνίων» αντιπάλων

Σύνταξη
Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο
Ελλάδα 19.02.26 Upd: 23:40

Aίσιο τέλος στον Παρνασσό – Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο πεζοπόροι – Δείτε βίντεο

Οι δύο πεζοπόροι είχαν ξεκινήσει την πορεία τους με κατεύθυνση προς την Αράχωβα, ωστόσο η πυκνή ομίχλη που κάλυψε το βουνό δεν τους επέτρεψε να εντοπίσουν το μονοπάτι επιστροφής

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο