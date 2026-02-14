newspaper
Κίνα: Πώς έπεσε θύμα της κουλτούρας απομιμήσεων που η ίδια ενθάρρυνε
Κόσμος 14 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Κίνα: Πώς έπεσε θύμα της κουλτούρας απομιμήσεων που η ίδια ενθάρρυνε

Το Πεκίνο πληρώνει την τακτική των απομιμήσεων με εκατοντάδες χιλιάδες μηνύσεις να κατακλύζουν τα δικαστήρια.

Πρωταθλήτρια στους φιλόδικους έχει αναδειχθεί η Κίνα τα τελευταία χρόνια, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες δημιουργοί και επιχειρηματίες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να προστατέψουν τα πνευματικά τους δικαιώματα. Το δίχως άλλο, το Πεκίνο πληρώνει δεκαετίες αντιγραφής ξένων προϊόντων.

Για πολλά χρόνια η Κίνα υπήρξε επί μακρόν κέντρο παραποίησης προϊόντων, καθώς οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να ψάξουν πολύ για να βρουν ψεύτικα προϊόνταν Nestlé ή απομιμήσεις αθλητικών παπουτσιών Nike. Και τα εμπορικά σήματα δεν είναι η μόνη μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας που αντιγράφεται εύκολα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας, ξένες πολυεθνικές που εγκαταστάθηκαν στη χώρα συχνά παραπονιούνταν ότι κλέβονταν τα εμπορικά τους μυστικά.

Η General Motors, αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, διαπίστωσε το 2003 ότι Κινέζος εταίρος της λάνσαρε ένα μοντέλο εντυπωσιακά παρόμοιο με δικό της. Η Kawasaki, ιαπωνικός βιομηχανικός όμιλος, και η Siemens, γερμανικός, θεωρούν ότι η τεχνολογία τους χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια για την ανάπτυξη του εκτεταμένου κινεζικού δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Economist, τα τελευταία χρόνια, η χαλαρή προστασία εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έχει εξελιχθεί σε αυξανόμενο πρόβλημα για πολλές κινεζικές εταιρείες που έχουν αναδειχθεί σε ισχυρούς παίκτες στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατασκευαστές από smartphones και μοτοσικλέτες έως ηλιακά πάνελ, μπαταρίες και κούκλες Lafufu δίνουν μάχη για να προστατεύσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία. Και αυτή η μάχη γίνεται ολοένα και πιο διεθνής.

Τα κινεζικά δικαστήρια έχουν κατακλυστεί από υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες πλέον ξεπερνούν τις 550.000 ετησίως, καθιστώντας τη χώρα τη πιο «φιλοδίκη» στον κόσμο σε τέτοιες διαφορές. Οι δικαστές συχνά αναγκάζονται να εργάζονται με ταχύτατους ρυθμούς, εκδικάζοντας περίπου μία υπόθεση την ημέρα.

Πολλές εταιρείες και δικηγόροι βρίσκουν τη διαδικασία στην πόλη βασανιστικά αργή. Μπορεί να χρειαστούν τρεις μήνες απλώς για να καταχωριστεί μια υπόθεση στο πινάκιο.

Το βρετανικό δημοσίευμα υπογραμμίζει και την υπερβάλλουσα βιομηχανική δυναμικότητα της Κίνας που εντείνει το πρόβλημα, καθώς ιδιοκτήτες ανενεργών εργοστασίων αναζητούν τρόπους να τα θέσουν ξανά σε λειτουργία.

Έτσι, μπορεί να κερδίσει μια εταιρεία μια νομική μάχη εναντίον ενός εργοστασίου που παράγει απομιμήσεις, αλλά αμέσως μετά ένα άλλο αρχίζει αρχίζει να παράγει ξανά απομιμήσεις.

Απομιμήσεις ξένων προϊόντων

Ωστόσο, ο Economist, σημειώνει ότι οι Κινέζοι αντιγραφείς δεν απειλούν μόνο κινεζικές επιχειρήσεις. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, οι υποθέσεις που σχετίζονται με πατέντες και αφορούν κινεζικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 56% το 2023, σύμφωνα τηνη κινεζική δικηγορική εταιρεία GEN.

Πολλές από αυτές επικεντρώνονταν σε εμπόρους που πωλούσαν προϊόντα μέσω της Amazon, της αμερικανικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου. Συχνές ήταν όμως και οι υποθέσεις που αφορούσαν εξοπλισμό επικοινωνιών και ηλεκτρονικών.

Αυτό αποδίδεται εν μέρει και στην μη εξοικείωση των κινέζων με αυστηρότερα καθεστώτα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Συχνά οι κινεζικές εταιρείες εισέρχονται σε μια χώρα χωρίς να πραγματοποιούν ελέγχους «ελευθερίας λειτουργίας» (freedom-to-operate), οι οποίοι εξετάζουν αν ένα προϊόν παραβιάζει πατέντες σε μια νέα αγορά, λέει ο Σια Φενγκ της GEN.

Σαν ειρωνεία, πλέον ολοένα και περισσότερες κινεζικές εταιρείες κατηγορούν ξένες επιχειρήσεις ότι κλέβουν δικές τους ιδέες, όπως η αλυσίδα καφές Luckin, που κέρδισε αγωγή κατά ταϊλανδέζικης επιχείρησης που είχε ανοίξει καφέ με το ίδιο όνομα και σχεδόν πανομοιότυπο λογότυπο.

Η Trina Solar, κινεζική εταιρεία ΑΠΕ, έχει μηνύσει την Canadian Solar, ανταγωνίστρια με έδρα το Οντάριο που κατασκευάζει τα περισσότερα από τα ηλιακά της πάνελ στην Κίνα, για παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ.

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»
ΦΑΠ 14.02.26

Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»

Ο Κρουζ προσπάθησε να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στην οικογένειά του και τον Μπρούκλιν, όμως ο μεγάλος γιος των Μπεκαμ έχει μάτια μόνο για την Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0
Στρατηγική χάους 14.02.26

«Στραγγαλίζοντας» την Κούβα – Η επόμενη πράξη της αμερικανικής ηγεμονίας Τραμπ 2.0

Εμπάργκο, πετρελαϊκός αποκλεισμός, οικονομική κατάρρευση: η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει συλλογική τιμωρία στον λαό στην Κούβα, αξιώνοντας άνευ όρων συνθηκολόγηση της ηγεσίας στην Αβάνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης
Έρευνα 14.02.26

Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης

Πρόσφατη έρευνα της σεισμολόγου Ιωάννας Τριανταφύλλου καταδεικνύει ότι, σε αντίθεση με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η δόνηση των 5,9 ρίχτερ που σημειώθηκε το 1843 δεν προκάλεσε θύματα και τσουνάμι

Κατερίνα Ροββά
Διάσκεψη του Μονάχου: Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους κατά τις ένοπλες συρράξεις
Διάσκεψη του Μονάχου 14.02.26

«Οι άμαχοι μετατρέπονται πλέον συστηματικά σε στόχους»

«Καταγράφουμε σήμερα διπλάσιες ένοπλες συρράξεις απ’ ό,τι πριν 15 χρόνια και τετραπλάσιες απ’ ό,τι πριν 30 χρόνια», στηλιτεύει ο ΔΕΕΣ, τονίζοντας ότι οι άμαχοι γίνονται πλέον πιο συχνά στόχοι.

Σύνταξη
Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
Μαζικές εξαφανίσεις 14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων
Έκθεση 14.02.26

«Ανίκανος ο αμερικανικός στρατός» – Τα λόμπι πιέζουν τον Τραμπ για αγορά εκατοντάδων σουπερ-αεροπλάνων

Το Ινστιτούτο θεωρεί τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανίκανες να στερήσουν ασφαλή καταφύγια από τον κινεζικό στρατό, λόγω περικοπών δεκαετιών στα εξοπλιστικά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», λέει ο Ουάνγκ Γι
Ουάνγκ Γι 14.02.26

Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι»

«Η αλληλεξάρτηση δεν είναι κίνδυνος και η ανοικτή συνεργασία δεν υπονομεύει την ασφάλεια», τονίζει ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι Κίνα και ΕΕ είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι».

Σύνταξη
Το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic στην επιδρομή κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα
Τεχνητή Νοημοσύνη 14.02.26

Το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic στην επιδρομή κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό και την Palantir για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Δεν έχω πειστεί ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα κλείσει συμφωνία, λέει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ
Μάθιου Γουίτακερ 14.02.26

«Δεν έχω πειστεί» ότι κάποια μέρα η Ρωσία θα συμφωνήσει με την Ουκρανία

«Οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία», ισχυρίζεται ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν έχει πειστεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη για κάτι ανάλογο.

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του
Ελλάδα 14.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του

Ένας πατέρας μίλησε για το οικογενειακό δράμα με την αυτοκτονία της έφηβης κόρης του, ώστε να ωθήσει περισσότερους γονείς να μην επαναπαύονται πως γνωρίζουν τα πάντα για τα παιδιά τους.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

Οι δύο γιοι της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, περιέγραψαν τη σχέση τους με τον πατέρα τους, την παρουσία τρίτου προσώπου, αλλά και ένα κρίσιμο εύρημα που έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας τους.

Σύνταξη
Περού: Το κοινοβούλιο συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου για «ανάρμοστη συμπεριφορά»
«Ανάρμοστη συμπεριφορά» 14.02.26

Το κοινοβούλιο του Περού συζητά την αποπομπή του υπηρεσιακού προέδρου

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού αντιμετωπίζει αιτήματα καθαίρεσής του από τη μειοψηφούσα αριστερά και συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, που του προσάπτουν «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης

Η φρίκη εκείνης της δολοφονίας δεν χαράχτηκε μόνο στις ψυχές των παιδιών της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, αλλά και στο βλέμμα του εγγονού της, που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια εικόνα αδιανόητης αγριότητας.

Σύνταξη
Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα
Ελλάδα 14.02.26

Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα

Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη στη Σαλαμίνα ερευνάται εκ νέου, πρόκειται για την μητέρα τριών παιδιών, που πήγε στο εξοχικό της για ένα Σαββατοκύριακο και δεν γύρισε ποτέ.

Σύνταξη
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.02.26

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Φορτ Μπράγκ όπου βρισκόταν με την Μελάνια Τραμπ, αποκάλεσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να επιτύχει.

Σύνταξη
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Κόσμος 14.02.26

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νίκο Λόπεζ φέρεται να τέθηκε γρήγορα υπό τον έλεγχο της πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αβάνα να κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκη και όχι σε δεξαμενή.

Σύνταξη
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
