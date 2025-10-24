newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Χαμηλότερος από το αναμενόμενο ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – Μύλος με τα στοιχεία Οκτωβρίου
Διεθνής Οικονομία 24 Οκτωβρίου 2025 | 19:35

Χαμηλότερος από το αναμενόμενο ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – Μύλος με τα στοιχεία Οκτωβρίου

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι είναι απίθανο να ανακοινωθούν στοιχεία για τον Οκτώβριο - Δυσκολεύει η εξίσωση για τη Fed

Τζούλη Καλημέρη
Spotlight

Στο 3% σε ετήσια βάση ανήλθε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερος από το αναμενόμενο, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο για τον Δεκέμβριο τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι απίθανο να ανακοινώσει τα στοιχεία του Οκτωβρίου λόγω shutdown.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Λίγο μετά την δημοσίευση των στοιχείων του πληθωρισμού ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να μην ανακοινωθούν στοιχεία για τον πληθωρισμό τον επόμενο μήνα. Η αμερικανική κυβέρνηση τελεί υπό αναστολή λειτουργίας που σημαίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να συλλέξει τα στοιχεία για τις τιμές κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου.

Η έκθεση για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, παρά την έλλειψη οικονομικών δεδομένων λόγω του shutdown, προκειμένου να βοηθήσει την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης να υπολογίσει την προσαρμογή του κόστους ζωής το 2026 για εκατομμύρια συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους παροχών

Η έλλειψη χρηματοδότησης εμποδίζει τους επιθεωρητές να αναπτυχθούν στο πεδίο, «στερώντας μας κρίσιμα δεδομένα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος στο X. Θα είναι «η πρώτη φορά στην ιστορία» που οι πληροφορίες δεν δημοσιεύονται, ανέφερε.«Οι οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές».

«Η επιλογή των Δημοκρατικών να κρατήσουν την κυβέρνηση κλειστή πιθανότατα θα οδηγήσει σε μη έκδοση έκθεσης για τον πληθωρισμό τον Οκτώβριο, η οποία θα αφήσει τις επιχειρήσεις, τις αγορές, τις οικογένειες και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα σε αταξία», έγραψε η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X.

Δυσκολεύει η εξίσωση για τη Fed

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι είναι πιθανώς ευκολότερο για την BLS να ανακοινώσει τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του Οκτωβρίου, καθώς οι εταιρείες διατηρούν αρχεία για τις προσλήψεις και τις απολύσεις. Αλλά χωρίς την συλλογή των τιμών είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταρτιστεί η έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Αυτή η εξέλιξη περιπλέκει περαιτέρω την απόφαση του Δεκεμβρίου, καθώς τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς θα έχουν πιο αξιόπιστα στοιχεία για την αγορά εργασίας και λιγότερα για τον πληθωρισμό.

Η διάρθρωση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο

O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε μεν από το 2,9% τον Αύγουστο αλλά κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες για 3,1% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Σε μηναία βάση σημείωσε αύξηση 0,3%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 0,4%.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός ΔΤΚ έδειξε μηνιαία αύξηση 0,2% και ετήσιο ρυθμό επίσης στο 3%, σε σύγκριση με αντίστοιχες εκτιμήσεις 0,3% και 3,1%.

Η αύξηση κατά 4,1% στις τιμές της βενζίνης ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας που συνέβαλε σε μια έκθεση που, κατά τα άλλα, έδειξε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν αρκετά περιορισμένες. Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων αυξήθηκαν συνολικά κατά 0,5%.

Τα έξοδα στέγασης, τα οποία αποτελούν περίπου το ένα τρίτο της στάθμισης του ΔΤΚ, αυξήθηκαν μόλις 0,2% και ήταν αυξημένα κατά 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Οι υπηρεσίες, εξαιρουμένων των εξόδων στέγασης, αυξήθηκαν επίσης κατά 0,2%.

Τα καινούργια οχήματα σημείωσαν αύξηση 0,8%, αλλά οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών μειώθηκαν κατά 0,4%.

Η συνεδρίαση της Fed

Η δημοσίευση των στοιχείων, η οποία καθυστέρησε λόγω του συνεχιζόμενου κλεισίματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αναμένεται να ενισχύσει τις προσδοκίες για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ πραγματοποίησε την πρώτη μείωση του κόστους δανεισμού φέτος στην τελευταία της συνεδρίαση τον Σεπτέμβριο, μειώνοντας τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας στο 4-4,25%, και υπέδειξε ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες μειώσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο διχάστηκε φέτος σχετικά με το πόσο γρήγορα και σε βάθος θα μειώσει τα επιτόκια, καθώς ζυγίζει τις επιπτώσεις μιας επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας έναντι της πιθανότητας αύξησης του πληθωρισμού μετά την εκστρατεία δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζέι Πάουελ, δέχεται έντονες πιέσεις από τον Τραμπ να μειώσει το κόστος δανεισμού από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ot.gr

World
Vita.gr
World
inWellness
inTown
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Βουλή 24.10.25

Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες

«Η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά
Σκάνδαλο 24.10.25

Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

«Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας - Να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)
Μπάσκετ 24.10.25

Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)

Με σοβαρές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό βαρύνεται ο Τέρι Ροζίερ, καθώς φέρεται να ενημέρωσε άτομα του στενού του περιβάλλοντος πως θα αποχωρούσε τραυματίας από αγώνα των Χόρνετς…

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»
Δέκα βουλευτές 24.10.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας κατέθεσε επιστολή του ΕΟΦ που αναφέρει ότι κανένα εμβόλιο δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Κόσμος 24.10.25

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση η οποία αποτελεί την εγγύησή τους για την δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»
Έρωτας 24.10.25

Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»

Ο γάμος των Αλάνα Χαντίντ και Ρος Γουίλιαμς πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πατέρα της ακτιβίστριας, του μεγιστάνα Μοχάμεντ Χαντίντ, στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι
Φόρος Ζουκμάν 24.10.25

Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι

Οι Σοσιαλιστές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Λεκορνί, αν δεν αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Και κραδαίνουν ως απειλή την πρόταση μομφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
