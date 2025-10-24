Χαμηλότερος από το αναμενόμενο ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – Μύλος με τα στοιχεία Οκτωβρίου

Στο 3% σε ετήσια βάση ανήλθε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερος από το αναμενόμενο, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο για τον Δεκέμβριο τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι απίθανο να ανακοινώσει τα στοιχεία του Οκτωβρίου λόγω shutdown.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Λίγο μετά την δημοσίευση των στοιχείων του πληθωρισμού ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να μην ανακοινωθούν στοιχεία για τον πληθωρισμό τον επόμενο μήνα. Η αμερικανική κυβέρνηση τελεί υπό αναστολή λειτουργίας που σημαίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να συλλέξει τα στοιχεία για τις τιμές κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου.

Η έκθεση για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, παρά την έλλειψη οικονομικών δεδομένων λόγω του shutdown, προκειμένου να βοηθήσει την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης να υπολογίσει την προσαρμογή του κόστους ζωής το 2026 για εκατομμύρια συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους παροχών

Η έλλειψη χρηματοδότησης εμποδίζει τους επιθεωρητές να αναπτυχθούν στο πεδίο, «στερώντας μας κρίσιμα δεδομένα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος στο X. Θα είναι «η πρώτη φορά στην ιστορία» που οι πληροφορίες δεν δημοσιεύονται, ανέφερε.«Οι οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές».

«Η επιλογή των Δημοκρατικών να κρατήσουν την κυβέρνηση κλειστή πιθανότατα θα οδηγήσει σε μη έκδοση έκθεσης για τον πληθωρισμό τον Οκτώβριο, η οποία θα αφήσει τις επιχειρήσεις, τις αγορές, τις οικογένειες και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα σε αταξία», έγραψε η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X.

Δυσκολεύει η εξίσωση για τη Fed

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι είναι πιθανώς ευκολότερο για την BLS να ανακοινώσει τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας του Οκτωβρίου, καθώς οι εταιρείες διατηρούν αρχεία για τις προσλήψεις και τις απολύσεις. Αλλά χωρίς την συλλογή των τιμών είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταρτιστεί η έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Αυτή η εξέλιξη περιπλέκει περαιτέρω την απόφαση του Δεκεμβρίου, καθώς τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς θα έχουν πιο αξιόπιστα στοιχεία για την αγορά εργασίας και λιγότερα για τον πληθωρισμό.

Η διάρθρωση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο

O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε μεν από το 2,9% τον Αύγουστο αλλά κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες για 3,1% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Σε μηναία βάση σημείωσε αύξηση 0,3%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 0,4%.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός ΔΤΚ έδειξε μηνιαία αύξηση 0,2% και ετήσιο ρυθμό επίσης στο 3%, σε σύγκριση με αντίστοιχες εκτιμήσεις 0,3% και 3,1%.

Η αύξηση κατά 4,1% στις τιμές της βενζίνης ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας που συνέβαλε σε μια έκθεση που, κατά τα άλλα, έδειξε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν αρκετά περιορισμένες. Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων αυξήθηκαν συνολικά κατά 0,5%.

Τα έξοδα στέγασης, τα οποία αποτελούν περίπου το ένα τρίτο της στάθμισης του ΔΤΚ, αυξήθηκαν μόλις 0,2% και ήταν αυξημένα κατά 3,6% σε σχέση με πέρυσι. Οι υπηρεσίες, εξαιρουμένων των εξόδων στέγασης, αυξήθηκαν επίσης κατά 0,2%.

Τα καινούργια οχήματα σημείωσαν αύξηση 0,8%, αλλά οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών μειώθηκαν κατά 0,4%.

Η συνεδρίαση της Fed

Η δημοσίευση των στοιχείων, η οποία καθυστέρησε λόγω του συνεχιζόμενου κλεισίματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αναμένεται να ενισχύσει τις προσδοκίες για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ πραγματοποίησε την πρώτη μείωση του κόστους δανεισμού φέτος στην τελευταία της συνεδρίαση τον Σεπτέμβριο, μειώνοντας τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας στο 4-4,25%, και υπέδειξε ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες μειώσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο διχάστηκε φέτος σχετικά με το πόσο γρήγορα και σε βάθος θα μειώσει τα επιτόκια, καθώς ζυγίζει τις επιπτώσεις μιας επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας έναντι της πιθανότητας αύξησης του πληθωρισμού μετά την εκστρατεία δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζέι Πάουελ, δέχεται έντονες πιέσεις από τον Τραμπ να μειώσει το κόστος δανεισμού από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

