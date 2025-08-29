newspaper
29.08.2025 | 23:53
Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοί το Σαββατοκύριακο
Οι βρετανικές τράπεζες «κοκκίνισαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Διεθνής Οικονομία 29 Αυγούστου 2025 | 22:36

Οι βρετανικές τράπεζες «κοκκίνισαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,64% – Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,32%

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να επηρεάζονται από τα σενάρια περί έκτακτης φορολόγησης των βρετανικών τραπεζών, αλλά και από τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται σε όλη την ήπειρο, ειδικά στο μέτωπο του πληθωρισμού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,64%. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,32% στις 9.187 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 0,57% στις 23.902 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,76% στις 7.703 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, οι γερμανικές Hensoldt και Renk ενισχύθηκαν περίπου κατά 3% και τη Rheinmetall να καταγράφει άνοδο 4,4%, μετά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου, Friedrich Merz ότι αμφιβάλλει αν θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin και του Ουκρανού ομολόγου του Volodymyr Zelenskyy.

Από την άλλη, υπό πίεση βρέθηκαν οι βρετανικές τράπεζες NatWest, που υποχώρησε κατά 5,4%, Lloyds κατά 4,5% και Barclays κατά 3,8%.

Το Institute for Public Policy Research δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση που προτείνει η κυβέρνηση να επιβάλει φόρο στις εμπορικές τράπεζες, μετά τα πρόσφατα «έκτακτα κέρδη» που συνδέονται με υψηλότερα επιτόκια και αγορές ομολόγων από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Μάκρο

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν ελαφρώς λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, καθώς η μικρότερη από την αναμενόμενη πτώση των τιμών ενέργειας αντιστάθμισε την επιβράδυνση των τιμών υπηρεσιών.

Ο εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού της Γαλλίας, προσαρμοσμένος για σύγκριση με άλλες χώρες της ευρωζώνης, σημείωσε αύξηση 0,8% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, χαμηλότερα από +0,9% τον Ιούλιο και κάτω από τον μέσο όρο αύξησης που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters.

Επίσης, οι καταναλωτικές δαπάνες στη Γαλλία αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 0,4% σε σχέση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με την INSEE. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει κατά μέσο όρο αύξηση 0,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,2% τον Αύγουστο, υψηλότερα δηλαδή σε σύγκριση με το 2% που καταγράφηκε τον Ιούλιο και ελαφρώς υψηλότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,1% τον Αύγουστο.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,1% τον Αύγουστο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,1%. Ο ετήσιος δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, διαμορφώθηκε στο 2,7%.

Την ίδια ώρα, οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία μειώθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, ρίχνοντας σκιές στις προοπτικές κατανάλωσης για το τρίτο τρίμηνο. Ήδη άλλωστε, η οικονομία της Γερμανίας έδειξε ότι συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για μια σταθερή ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης φέτος.

Το κλίμα μεταξύ των Γερμανών καταναλωτών αναμένεται να μειωθεί για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο, με τις αυξανόμενες ανησυχίες των νοικοκυριών για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας και την αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό να επηρεάζουν τη διάθεση, όπως έδειξε η πρόσφατη έρευνα GfK.

Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

Την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς όμως αυτό το διορθωτικό σερί να απειλήσει το θετικό πρόσημο του Αυγούστου (πλην των τραπεζών), ο οποίος ήταν και ο δέκατος διαδοχικός ανοδικός μήνας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,06% στις 2.021,69 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.020,88 μονάδων (-1,10%) και 2.045,94 μονάδων (+0,13%). Ο τζίρος ανήλθε στα 200,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 41,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,4 εκατ. τεμάχια αξίας 5,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,17% στις 5.076,77 μονάδες, ενώ στο +0,13% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.973,28 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,25% στις 2.152,81 μονάδες.

World
Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία
29.08.25

Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την οικονομία στη Γερμανία, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια. Παράλληλα, μειώνεται η κατανάλωση.

Σύνταξη
Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;
Διεθνής Οικονομία 29.08.25

Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
29.08.25

Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία η ΕΕ

«Προωθούμε ενέργειες σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 29.08.25

Πόσο οικονομικά ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι - Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Αν και το καθαρό εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα - Η εξαίρεση της Ρουμανίας - Τα περιφερειακά πρότυπα που αποκάλυψαν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
28.08.25

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν
ACEA 28.08.25

Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ΕΕ (ACEA), οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς,

Σύνταξη
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
Εγκλήματα πολέμου 30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
30.08.25

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Σύνταξη
Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
Καιρική αστάθεια 29.08.25

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται αυτό το Σαββατοκύριακο, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, αλλά και κεραυνούς. Ραγδαία μεταβολή του καιρού από Δευτέρα, με υψηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»
Μονή Σινά 29.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.

Σύνταξη
Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία
29.08.25

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η αξιοποίησή τους υπέρ της Ουκρανίας. Το θέμα θα τεθεί και στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Σύνταξη
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Keele 29.08.25

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύνταξη
Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
29.08.25

Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από την Βρέμη μέχρι την Ιαπωνία, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει τους κανόνες της μπύρας, δημιουργώντας συνταγές που εντυπωσιάζουν καταναλωτές, ζυθοποιούς και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο

Σύνταξη
Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Γάζα 29.08.25

Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»

Λίγο πριν από την επικείμενη μεγάλη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η Χαμάς προειδοποιεί ότι οι όμηροι που κρατά θα βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους Παλαιστίνιους

Σύνταξη
Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος
Ελλάδα 29.08.25

Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος παρουσιάζεται ως αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών, διαφωνώντας με το πόρισμα Καρώνη και την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πισίνα του Άμπου Ντάμπι που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
Άμπου Ντάμπι 29.08.25

Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ

Το Άμπου Ντάμπι, γνωστό για τον ήλιο, την έρημο και τις πολυτελείς υποδομές του, προσθέτει τώρα ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα ενθουσιάσει τους σέρφερ: το τέλειο κύμα

Σύνταξη
