Οι βρετανικές τράπεζες «κοκκίνισαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να επηρεάζονται από τα σενάρια περί έκτακτης φορολόγησης των βρετανικών τραπεζών, αλλά και από τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται σε όλη την ήπειρο, ειδικά στο μέτωπο του πληθωρισμού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,64%. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,32% στις 9.187 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 0,57% στις 23.902 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,76% στις 7.703 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, οι γερμανικές Hensoldt και Renk ενισχύθηκαν περίπου κατά 3% και τη Rheinmetall να καταγράφει άνοδο 4,4%, μετά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου, Friedrich Merz ότι αμφιβάλλει αν θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin και του Ουκρανού ομολόγου του Volodymyr Zelenskyy.

Από την άλλη, υπό πίεση βρέθηκαν οι βρετανικές τράπεζες NatWest, που υποχώρησε κατά 5,4%, Lloyds κατά 4,5% και Barclays κατά 3,8%.

Το Institute for Public Policy Research δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση που προτείνει η κυβέρνηση να επιβάλει φόρο στις εμπορικές τράπεζες, μετά τα πρόσφατα «έκτακτα κέρδη» που συνδέονται με υψηλότερα επιτόκια και αγορές ομολόγων από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Μάκρο

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν ελαφρώς λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, καθώς η μικρότερη από την αναμενόμενη πτώση των τιμών ενέργειας αντιστάθμισε την επιβράδυνση των τιμών υπηρεσιών.

Ο εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού της Γαλλίας, προσαρμοσμένος για σύγκριση με άλλες χώρες της ευρωζώνης, σημείωσε αύξηση 0,8% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, χαμηλότερα από +0,9% τον Ιούλιο και κάτω από τον μέσο όρο αύξησης που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters.

Επίσης, οι καταναλωτικές δαπάνες στη Γαλλία αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 0,4% σε σχέση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με την INSEE. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει κατά μέσο όρο αύξηση 0,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,2% τον Αύγουστο, υψηλότερα δηλαδή σε σύγκριση με το 2% που καταγράφηκε τον Ιούλιο και ελαφρώς υψηλότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,1% τον Αύγουστο.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,1% τον Αύγουστο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,1%. Ο ετήσιος δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, διαμορφώθηκε στο 2,7%.

Την ίδια ώρα, οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία μειώθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, ρίχνοντας σκιές στις προοπτικές κατανάλωσης για το τρίτο τρίμηνο. Ήδη άλλωστε, η οικονομία της Γερμανίας έδειξε ότι συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για μια σταθερή ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης φέτος.

Το κλίμα μεταξύ των Γερμανών καταναλωτών αναμένεται να μειωθεί για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο, με τις αυξανόμενες ανησυχίες των νοικοκυριών για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας και την αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό να επηρεάζουν τη διάθεση, όπως έδειξε η πρόσφατη έρευνα GfK.

Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

Την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς όμως αυτό το διορθωτικό σερί να απειλήσει το θετικό πρόσημο του Αυγούστου (πλην των τραπεζών), ο οποίος ήταν και ο δέκατος διαδοχικός ανοδικός μήνας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,06% στις 2.021,69 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.020,88 μονάδων (-1,10%) και 2.045,94 μονάδων (+0,13%). Ο τζίρος ανήλθε στα 200,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 41,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,4 εκατ. τεμάχια αξίας 5,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,17% στις 5.076,77 μονάδες, ενώ στο +0,13% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.973,28 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,25% στις 2.152,81 μονάδες.

Πηγή: ΟΤ