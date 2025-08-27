Οι 5 στρεβλώσεις στις αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Τις πέντε βασικές στρεβλώσεις που παρουσιάζουν οι αγορές εντοπίζει η Deutsche Bank σε νέα ανάλυσή της (Mapping Markets – August 2025), προειδοποιώντας ότι είναι απόρροια αποκλίσεων από τα θεμελιώδη μεγέθη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη γερμανική τράπεζα, τα φαινόμενα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγές πιθανών διορθώσεων στο άμεσο μέλλον.

1. Ο πληθωρισμός «χτυπάει καμπανάκι»

Οι δείκτες που προηγούνται της πορείας του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ενισχύονται λόγω της επίδρασης των νέων δασμών, ωστόσο αυτό δεν αποτυπώνεται στις αγορές inflation swaps.

Η DB σημειώνει ότι η άνοδος του δείκτη «prices paid» στο 69,9 τον Ιούλιο, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, συνήθως συνδέεται με CPI άνω του 4%. Ωστόσο, η αγορά συνεχίζει να τιμολογεί μόλις 3,44% για τον ετήσιο πληθωρισμό, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά δεν προεξοφλεί άνοδο του πληθωρισμού.

2. Μακροχρόνια επιτόκια και πολιτική πίεση στη Fed

Παρά τις συνεχιζόμενες πολιτικές παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Fed – ακόμη και με την απόπειρα απομάκρυνσης της κυβερνήτριας Lisa Cook – οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων παραμένουν «κολλημένες» γύρω στο 4,8%-5%.

Η DB θεωρεί εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι πιέσεις δεν έχουν μεταφραστεί σε υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις, αν και αναγνωρίζει κινήσεις στις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων το 2026.

3. Τα spreads εταιρικών ομολόγων σε ιστορικά χαμηλά

Τα spreads στα ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα: στις ΗΠΑ στα χαμηλότερα από το 1998, στην Ευρωζώνη από το 2018 και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2007.

Την ίδια ώρα, στις ΗΠΑ καταγράφεται ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης απασχόλησης του κύκλου, ενώ στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το β’ τρίμηνο. Παρ’ όλα αυτά, οι αγορές τιμολογούν σαν να βρισκόμαστε σε «χρυσή περίοδο». Η Deutsche Bank σημειώνει ότι τα spreads δεν αντανακλούν πλήρως το μέτριο μακροοικονομικό περιβάλλον.

4. Σταθερότητα στα CDS παρά τις αναταράξεις

Το 2025 σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλα σοκ – δασμοί στις ΗΠΑ, αλλαγές στη γερμανική δημοσιονομική πολιτική, γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και υποβάθμιση του αμερικανικού αξιόχρεου. Παρ’ όλα αυτά, τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2022.

Ο δείκτης iTraxx Crossover κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2022, ενώ το CDX HY έχει απορροφήσει πλήρως τις αναταράξεις της άνοιξης.

5. Διφορούμενα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ

Η αμερικανική αγορά εργασίας δίνει αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία, οι αναθεωρήσεις στις θέσεις μισθοδοσίας δείχνουν τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 5 ετών (-258.000 θέσεις), με τον μέσο όρο εξαμήνου στις μόλις 81.000.

Από την άλλη, η ανεργία παραμένει σταθερή (4,0%-4,2%) και οι αιτήσεις για επίδομα δεν έχουν αυξηθεί. Η DB σημειώνει ότι η εικόνα είναι «διφορούμενη» και δυσκολεύει την εκτίμηση της πραγματικής επιβράδυνσης.

Η Deutsche Bank καταλήγει ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις δείχνουν υπερβολική ηρεμία σε σχέση με τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Οι στρεβλώσεις αυτές, σύμφωνα με την τράπεζα, ενδέχεται να αποτελέσουν πηγή αστάθειας στις αγορές εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν.

