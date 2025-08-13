newspaper
Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές – Ξεχώρισε η Renk Group
Διεθνής Οικονομία 13 Αυγούστου 2025 | 21:05

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές – Ξεχώρισε η Renk Group

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,55% και έκλεισε στις 550,9 μονάδες

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Spotlight

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, ακολουθώντας το θετικό διεθνές κλίμα που τροφοδότησαν τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ, καθώς ενίσχυσαν τις προσδοκίες για ευκολότερη νομισματική πολιτική τον επόμενο μήνα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,55% και έκλεισε στις 550,9 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,19% στις 9.165 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,69% στις 24.189 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,66% στις 7.804 μονάδες.

Ο αμερικανικός πληθωρισμός

Το διεθνές κλίμα ήταν βελτιωμένο από την ανακοίνωση ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ ανέβηκε μόλις 0,2% τον Ιούλιο, με ετήσια αύξηση 2,7%. Η αύξηση αυτή θεωρήθηκε ήπια, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Η αγορά πλέον τιμολογεί πιθανότητα 94% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve, σύμφωνα με το εργαλείο Fedwatch της CME, από 86% την προηγούμενη ημέρα και 57% τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα δεδομένα στις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες αγορές φαίνεται να βρίσκονται σε μια “ζώνη Goldilocks”, με πληθωρισμό που δεν είναι υπερβολικά υψηλός, επιτρέποντας στις κεντρικές τράπεζες να συνεχίσουν να τροφοδοτούν την αγορά με φθηνό χρήμα.

Εταιρικά αποτελέσματα

Η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων πλησιάζει στο τέλος της, αλλά σήμερα η E.ON ανακοίνωσε ότι είχε αύξηση 13% στα κέρδη της για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η γερμανική εταιρεία ενέργειας επικαλέστηκε υψηλότερες επενδύσεις και βελτιωμένη λειτουργική απόδοση.

Η RENK Group δημοσίευσε καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, με τη γερμανική εταιρεία κινητήρων να υποστηρίζεται από σταθερές δαπάνες άμυνας στην Ευρώπη. Η μετοχή στο +2,3%.

Από την άλλη, η Vestas Wind Systems ανακοίνωσε πτώση 44% στις παραγγελίες ανεμογεννητριών για το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς ορισμένοι πελάτες καθυστέρησαν τις δεσμεύσεις τους λόγω αβεβαιότητας στην πολιτική.

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία επιβεβαιώθηκαν ότι αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Ιούλιο, με ετήσια αύξηση 2%, υποδεικνύοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπό έλεγχο στην ισχυρότερη οικονομία της ευρωζώνης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διευρύνει το ανοδικό του σερί για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση, απορροφώντας μάλιστα τις πιέσεις που δέχτηκε ενδοσυνεδριακά, χωρίς να αναλώσει σημαντικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,67% στις 2.123,71 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.103,42 μονάδων (-0,30%) και 2.125,22 μονάδων (+0,74%). Ο τζίρος ανήλθε στα 202,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,59 εκατ. τεμάχια αξίας 25,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,67% στις 5.351,21 μονάδες, ενώ στο +0,36% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.970,08 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,79% στις 2.332,72 μονάδες.

Πηγή: ΟΤ

World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο
Αγωνία στην αγορά 12.08.25

Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο

Η προσωρινή παύση της CATL στο Γιτσούν εκτοξεύει τις τιμές, πυροδοτεί ράλι μετοχών και ανοίγει debate για τον στρατηγικό έλεγχο της παραγωγής

Γεώργιος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, «οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Λιγότερα παιδιά 13.08.25

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Super Cup 13.08.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με συνέπειες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα
Περιμένει αποτελέσματα 13.08.25

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία στην Αλάσκα, απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του ιδίου με τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμά ότι στην Αλάσκα μπορεί να επιτευχθούν «σημαντικά πράγματα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ονομάτισε τους Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss για τα βραβεία Kennedy Center Honors και ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ
Νέο πακέτο 13.08.25

Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια έως 500 εκατομμυρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μερτς. Η βοήθεια θα σταλεί μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες
Αγωνιώδεις προσπάθειες 13.08.25

Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν διασωθεί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα 70 έως 80 άνθρωποι, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 13.08.25

Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι θα επιδιώξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο
Βίντεο 13.08.25

Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο

«Είχα πεθάνει. Έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα παράτησα», είπε ο Τζέισον Μομόα για τη στιγμή της ζωής του που τον έκανε να πάψει να καπνίζει.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό
Διαπραγματεύσεις 13.08.25

Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν στην επιτυχία της συνόδου κορυφής της Παρασκευής για την Ουκρανία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

