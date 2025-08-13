Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές – Ξεχώρισε η Renk Group

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, ακολουθώντας το θετικό διεθνές κλίμα που τροφοδότησαν τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ, καθώς ενίσχυσαν τις προσδοκίες για ευκολότερη νομισματική πολιτική τον επόμενο μήνα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,55% και έκλεισε στις 550,9 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,19% στις 9.165 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,69% στις 24.189 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,66% στις 7.804 μονάδες.

Ο αμερικανικός πληθωρισμός

Το διεθνές κλίμα ήταν βελτιωμένο από την ανακοίνωση ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ ανέβηκε μόλις 0,2% τον Ιούλιο, με ετήσια αύξηση 2,7%. Η αύξηση αυτή θεωρήθηκε ήπια, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Η αγορά πλέον τιμολογεί πιθανότητα 94% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve, σύμφωνα με το εργαλείο Fedwatch της CME, από 86% την προηγούμενη ημέρα και 57% τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα δεδομένα στις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες αγορές φαίνεται να βρίσκονται σε μια “ζώνη Goldilocks”, με πληθωρισμό που δεν είναι υπερβολικά υψηλός, επιτρέποντας στις κεντρικές τράπεζες να συνεχίσουν να τροφοδοτούν την αγορά με φθηνό χρήμα.

Εταιρικά αποτελέσματα

Η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων πλησιάζει στο τέλος της, αλλά σήμερα η E.ON ανακοίνωσε ότι είχε αύξηση 13% στα κέρδη της για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η γερμανική εταιρεία ενέργειας επικαλέστηκε υψηλότερες επενδύσεις και βελτιωμένη λειτουργική απόδοση.

Η RENK Group δημοσίευσε καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, με τη γερμανική εταιρεία κινητήρων να υποστηρίζεται από σταθερές δαπάνες άμυνας στην Ευρώπη. Η μετοχή στο +2,3%.

Από την άλλη, η Vestas Wind Systems ανακοίνωσε πτώση 44% στις παραγγελίες ανεμογεννητριών για το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς ορισμένοι πελάτες καθυστέρησαν τις δεσμεύσεις τους λόγω αβεβαιότητας στην πολιτική.

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία επιβεβαιώθηκαν ότι αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Ιούλιο, με ετήσια αύξηση 2%, υποδεικνύοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει υπό έλεγχο στην ισχυρότερη οικονομία της ευρωζώνης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να διευρύνει το ανοδικό του σερί για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση, απορροφώντας μάλιστα τις πιέσεις που δέχτηκε ενδοσυνεδριακά, χωρίς να αναλώσει σημαντικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,67% στις 2.123,71 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.103,42 μονάδων (-0,30%) και 2.125,22 μονάδων (+0,74%). Ο τζίρος ανήλθε στα 202,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,59 εκατ. τεμάχια αξίας 25,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,67% στις 5.351,21 μονάδες, ενώ στο +0,36% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.970,08 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,79% στις 2.332,72 μονάδες.

Πηγή: ΟΤ