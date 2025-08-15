newspaper
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15 Αυγούστου 2025

Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι παγκόσμιες αγορές παρακολουθούν με προσοχή τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, με σκοπό την υπογραφή μιας πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Πρόκειται για μια σύγκρουση που προκάλεσε ενεργειακό σοκ, οδήγησε σε ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων, έπληξε τα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία και απομόνωσε την οικονομία της Ρωσίας από μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου.

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας – και προς το παρόν, οι επενδυτές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Τα κρατικά ομόλογα της Ουκρανίας – βασικοί δείκτες της ψυχολογίας της αγοράς – τις τελευταίες ημέρες έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει στάσιμα στο επίπεδο των 55 σεντ ανά δολάριο, το οποίο εξακολουθεί να είναι χαμηλό.

«Το μεγάλο ζήτημα θα είναι, φυσικά, ακόμη και αν επιτευχθεί εκεχειρία, πόσο βιώσιμη θα είναι αυτή;», δήλωσε ο Guy Miller, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Zurich Insurance Group.

Ακολουθεί μια σύνοψη από το πρακτορείο Reuters του τρόπου με τον οποίο η μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει διαμορφώσει τις αγορές, καθώς και του αντίκτυπου που θα μπορούσε να έχει μια συμφωνία εκεχειρίας, την οποία όλοι ευχόμαστε.

Πλήγμα για την Ευρώπη

Η εξάρτηση της Ευρώπης από το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο σήμαινε ότι η οικονομία και η χρηματιστηριακή αγορά της δεν ήταν προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν την άνοδο των τιμών της ενέργειας, με αποτέλεσμα η οικονομία της Γερμανίας, της βιομηχανικής δύναμης της Ευρώπης, να παραμείνει στάσιμη.

Οι μετοχές (STOXX) υπέστησαν γενικά σημαντικές απώλειες, με τους τομείς που εξαρτώνται από τις χαμηλές τιμές της ενέργειας, τη βιομηχανία (SXNP) και τα χημικά (SX4P), να πλήττονται ιδιαίτερα.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες επίσης υπέστησαν βαρύ πλήγμα, αλλά έκτοτε έχουν ανακάμψει, καθώς εκείνες που είχαν έκθεση στην Ρωσία έκοψαν τους δεσμούς τους. Δεν ήταν όλα καταστροφικά, πάντως, και ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 δεν απέχει πολύ από το υψηλό ρεκόρ του Μαρτίου.

Οι μετοχές των αεροδιαστημικών και αμυντικών εταιρειών (SXPARO) έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο από τον Φεβρουάριο του 2022, με κέρδη που κυμαίνονται από άνω των 600% για τη Leonardo (LDOF.MI) έως άνω των 1.500% για τη Rheinmetall (RHMG.DE).

«Αν σταματήσουν οι μάχες στην Ουκρανία, θα περίμενα οι μετοχές του τομέα της άμυνας να υποχωρήσουν ελαφρώς, αλλά πιστεύω ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι μετοχές του τομέα της άμυνας σημείωσαν άνοδο εξακολουθεί να υφίσταται», ανέφερε ο Toni Meadows, CIO της BRI Wealth Management, προσθέτοντας πως «αν ο Πούτιν και ο Τραμπ εξακολουθούν να είναι στην εξουσία, τότε η ανάγκη της Ευρώπης να δαπανήσει για την άμυνα εξακολουθεί να υφίσταται».

Αύξηση στις τιμές της ενέργειας

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη. Το Brent crude αυξήθηκε κατά 30% στα 139 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν σχεδόν 300% σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το αργό πετρέλαιο υποχώρησε τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, το περιφερειακό σημείο αναφοράς για το φυσικό αέριο, εκτοξεύτηκαν – καθώς η Ευρώπη αναζητούσε εναλλακτική λύση για το ρωσικό αέριο που κάλυπτε πάνω από το 40% της συνολικής ζήτησης.

Έκτοτε, η Ευρώπη έχει γίνει όλο και πιο εξαρτημένη από το υγροποιημένο φυσικό αέριο των ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αγορές της από αμερικανικό αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα από περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 250 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2027, στο πλαίσιο μιας νέας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ – ένα ποσό που οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν μη ρεαλιστικό.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι κάτω από τα υψηλά επίπεδα του 2022, αλλά είναι υψηλότερες από ό,τι πριν από πέντε χρόνια, με αύξηση 50% και 300% αντίστοιχα.

Το… τζίνι βγήκε από το λυχνάρι

Μετά την πανδημία Covid-19, ο πόλεμος εξασφάλισε ότι το τζίνι του πληθωρισμού βγήκε από το μπουκάλι, καθώς οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων εκτοξεύτηκαν, ενώ οι γεωργικές εξαγωγές από την Ρωσία και την Ουκρανία – δύο κορυφαίους εξαγωγείς σιτηρών – διακόπηκαν.

Οι κεντρικές τράπεζες αναθεώρησαν την άποψη ότι η αύξηση του πληθωρισμού ήταν «μεταβατική» και ακολούθησαν επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων.

Από το τέλος του 2022, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια έχουν μειωθεί στις μεγάλες οικονομίες και το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στους δασμούς των ΗΠΑ.

Οι υψηλές τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να αποτελούν λόγο ανησυχίας, ιδίως για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι τιμές των βασικών τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

«Εάν η Ουκρανία μπορούσε να λειτουργεί κανονικά ως οικονομία, αυτό θα βοηθούσε τις τιμές των τροφίμων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η April LaRusse, επικεφαλής των ειδικών επενδύσεων στην Insight Investment.

Ουκρανία και Ρωσία

Η οικονομία της Ουκρανίας υπέστη σοβαρό πλήγμα από τον πόλεμο. Η χώρα αναγκάστηκε να αναδιαρθρώσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια του δημόσιου χρέους της πέρυσι, καθώς δεν μπορούσε πλέον να αντεπεξέλθει στις αποπληρωμές λόγω των απαιτήσεων της σύγκρουσης.

Τα ομόλογά της ανέκαμψαν τότε, με την ελπίδα ότι ο επανεκλεγμένος Τραμπ θα μεσολαβούσε για μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά έπεσαν κατακόρυφα μετά τις όλο και πιο άσχημες επαφές μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που κορυφώθηκαν με τη διαβόητη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο. Τα ομόλογα ανέκαμψαν και πάλι, όμως, αυτή την εβδομάδα.

Η οικονομία της Ρωσίας επίσης συρρικνώθηκε μετά την επιβολή αυστηρών κυρώσεων από τη Δύση, αλλά η ραγδαία αύξηση των αμυντικών δαπανών οδήγησε σε ανάκαμψη το 2023 και το 2024. Ωστόσο, μετά την αύξηση των επιτοκίων για την καταπολέμηση της επακόλουθης αύξησης του πληθωρισμού, ορισμένοι Ρώσοι αξιωματούχοι προειδοποιούν τώρα για κινδύνους ύφεσης.

Το ρωσικό ρούβλι έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα αμέσως μετά την εισβολή, αλλά ανέκαμψε σε υψηλά επτά ετών αργότερα το 2022, καθώς οι εισαγωγές εξαντλήθηκαν. Φέτος, έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 40% έναντι του δολαρίου.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία και η Κίνα πραγματοποιούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου τους σε κινεζικό γιουάν, το οποίο έχει ξεπεράσει το δολάριο ως το πιο διαπραγματεύσιμο ξένο νόμισμα της Ρωσίας.

Ανατροπή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Ο πόλεμος έπληξε όμως και το ευρώ, το οποίο υποχώρησε σχεδόν 6% έναντι του δολαρίου το 2022, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις έγιναν αισθητές.

Οι αναλυτές λένε ότι οποιαδήποτε βελτίωση του κλίματος που θα δημιουργούσε μια εκεχειρία θα μπορούσε να βοηθήσει το ευρώ, αλλά σημειώνουν πως και άλλοι παράγοντες, όπως η νομισματική πολιτική, ήταν επίσης καθοριστικοί.

«Το ευρώ μπορεί να ωφεληθεί, αλλά δεν θα το θεωρούσαμε ως ένα σημείο καμπής για το νόμισμα», εξήγησε η Frederique Carrier, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της RBC Wealth Management στις Βρετανικές Νήσους και την Ασία.

Ενώ ασφαλείς καταφυγές όπως το δολάριο και το ελβετικό φράγκο επωφελήθηκαν, η σύγκρουση διαμόρφωσε τα νομίσματα με άλλους τρόπους.

Οι αναλυτές λένε ότι η επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και η απόφαση του δυτικού κόσμου να «παγώσει» περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων το 2022 επιτάχυνε την αποδολαριοποίηση, με λίγα λόγια, τις προσπάθειες των χωρών να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο.

