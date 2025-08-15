Ποια είναι τα αμιγώς διμερή θέματα στην ατζέντα της Συνόδου της Αλάσκα

Η σημερινή συνάντηση των δυο προέδρων, του Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Ανκορατζ στην Αλάσκα είναι μια ιστορική συνάντηση όχι μόνον γιατί αφορά στην προσπάθεια τερματισμού του ρωσο-ουκρανικού πολέμου αλλά και γιατί απο την έκβασή της θα εξαρτηθούν συνολικά οι σχέσεις των δυο πυρηνικών υπερδυνάμεων και γενικότερα οι διεθνείς σχέσεις.

Το ρωσικό πρακτορείο Tass ανέφερε ότι ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να ανοίξει ο δρόμος για τον έλεγχο των στρατηγικών επιθετικών όπλων στα επόμενα στάδια.

Σε ότι αφορά πάντως την ατζέντα της συνάντησης στο Ανκορατζ της Αλάσκας και ειδικά για τα αμιγώς διμερή θέματα οι δυο πρόεδροι έχουν διπλα τους τους καταληλότερους συνεργάτες. Τον Ρώσο πρόεδρο συνοδεύουν εκτός απο τον υπουργο Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Αμυνας Αντρέι Μπελούσοφ , ο υπουργός Οικονομικών Αντον Σιλουάνοφ και ο Ειδικός Εκπρόσωπος της Ρωσίας για τις Επενδύσεις Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Αντιστοιχα, ο Ντοναλντ Τραμπ έχει μαζι του στο προεδρικό αεροσκάφος τους υπουργους, Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ. Ακόμα, τον Αμερικανο πρόεδρο συνοδεύουν ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο Ειδικός Προεδρικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποιος συναντηθηκε αρκετες φορές με τον Ρώσο πρόεδρο στο Κρεμλίνο.

Αλάσκα: Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της Συνόδου

Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, στο Άνκορατζ δεν θα συμβάλει μόνο στην επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και στην αποκατάσταση των διμερών σχέσεων, δήλωσε ο Ειδικός Προεδρικός Εκπρόσωπος της Ρωσίας για τις Επενδύσεις και την Οικονομική Συνεργασία με Ξένες Χώρες, Κιρίλ Ντμίτριεφ, σε δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο που φιλοξενεί τη ρωσική αντιπροσωπεία.

«Μεταξύ άλλων, επιδιώκουμε την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, η ατζέντα περιλαμβάνει όχι μόνο οικονομικά ζητήματα και την Ουκρανία, αλλά και τρόπους αποκατάστασης των σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF).

Εξάλλου, ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ είχε δηλώσει ότι το βασικό θέμα επικοινωνίας μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα ήταν η διευθέτηση στην Ουκρανία, καθώς και η οικονομική συνεργασία.

Είχε υποστηρίξει μάλιστα ότι θα ήταν δυνατή η συνεργασια Ρωσιας και ΗΠΑ στις σπάνιες γαίες αλλά και η «ανάπτυξη της οικονομίας των περιοχών μας και, φυσικά, της Αλάσκας, συνολικά, της Ρωσίας και της Αμερικής. Επομένως, πιστεύω ότι τα έγγραφα που έχουν τεθεί στο τραπέζι του προέδρου της Ρωσίας και του προέδρου της Αμερικής είναι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κύριο πράγμα τώρα είναι να αναπτυχθεί ένας θετικός προσανατολισμός στη συνεργασία, η οποία επεξεργάζεται μεταξύ των χωρών.

