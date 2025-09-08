science
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Η Μεσόγειος Θάλασσα σε κίνδυνο: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά
Περιβάλλον 08 Σεπτεμβρίου 2025

Η Μεσόγειος Θάλασσα σε κίνδυνο: Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά

Η αύξηση της θερμοκρασίας στην Μεσόγειο Θάλασσα, η οξίνιση και η άνοδος της στάθμης απειλούν τη βιοποικιλότητα, τα αλιευτικά αποθέματα και τα βασικά παράκτια οικοσυστήματα

Σύνταξη
Η Μεσόγειος Θάλασσα κατέγραψε τον θερμότερο Ιούλιο που έχει καταγραφεί ποτέ, με μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της 26,68 °C, σύμφωνα με στοιχεία της Mercator Ocean International, η οποία διαχειρίζεται την υπηρεσία Copernicus Marine Service.

Η εκτεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας είχε ως αποτέλεσμα το 95 % της Μεσογείου να παρουσιάζει θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου, ενώ το 63 % υπερέβαινε τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο κατά τουλάχιστον ένα βαθμό και το 40 % κατά τουλάχιστον δύο βαθμούς.

Η δυτική Μεσόγειος έχει επηρεαστεί περισσότερο από αυτές τις «ακραίες ανωμαλίες», σύμφωνα με την Mercator Ocean International.

Τι δείχνει η νέα έρευνα

Τώρα, σύμφωνα με το euronews, μια νέα επιστημονική μελέτη ρίχνει φως στο πόσο σοβαρή έχει γίνει η απειλή της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας στην περιοχή.

Μια μετα-ανάλυση που διεξήχθη από ειδικούς του GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel και δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, εξέτασε 131 επιστημονικές μελέτες για τη Μεσόγειο.

Τα ευρήματά της δείχνουν ότι ακόμη και μια μέτρια επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας, μόλις 0,8 °C πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη ζημιά στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, στους ιχθυοπληθυσμούς και στα ευάλωτα παράκτια

Η Μεσόγειος είναι ένα «hotspot» κλιματικής αλλαγής

Η Μεσόγειος Θάλασσα, όπως και η Βαλτική Θάλασσα ή η Μαύρη Θάλασσα, είναι ένα ημι-κλειστό υδάτινο σώμα που συνδέεται με τον παγκόσμιο ωκεανό μόνο μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ.

Ως αποτέλεσμα, θερμαίνεται ταχύτερα και οξύνεται πιο έντονα από τον ανοιχτό ωκεανό. Η «οξίνιση»αυτή, όπως ονομάζεται, είναι η διαδικασία κατά την οποία το νερό των θαλασσών και ωκεανών γίνεται πιο όξινο (μειώνεται το pH του) εξαιτίας της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) από την ατμόσφαιρα.

Τα νερά της θερμάνθηκαν κατά 1,3 °C μεταξύ 1982 και 2019, τρεις φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο των ωκεανών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) έχει προσδιορίσει τη Μεσόγειο ως σημείο κρίσιμης σημασίας για την κλιματική αλλαγή.

Είναι επίσης μία από τις σημαντικότερες περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και φιλοξενεί περισσότερα από 17.000 θαλάσσια είδη.

Πολλά από αυτά τα είδη βρίσκονται μόνο στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθιστώντας την ένα σημαντικό σημείο αιχμής για τη βιοποικιλότητα.

Η θέρμανση που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, μαζί με άλλους παράγοντες πίεσης όπως η υπεραλίευση, η ρύπανση και η καταστροφή των οικοτόπων, αποτελεί σημαντικό παράγοντα που απειλεί τους θαλάσσιους και παράκτιους οικοτόπους της περιοχής.

«Οι συνέπειες της θέρμανσης δεν είναι μόνο προβλέψεις για το μέλλον, αλλά πολύ πραγματικές ζημίες που παρατηρούμε ήδη», δήλωσε ο Δρ Abed El Rahman Hassoun, βιογεωχημικός ωκεανογράφος στο GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel.

Τα είδη πλαγκτόν έχουν ήδη αρχίσει να μεταβάλλονται, ενώ οι τοξικές ανθίσεις φυκιών και τα βακτήρια εμφανίζονται όλο και πιο συχνά.

«Η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας, της στάθμης της θάλασσας και της οξίνισης των ωκεανών προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον στη Μεσόγειο Θάλασσα και γύρω από αυτήν».

Κανένα οικοσύστημα δεν είναι ανθεκτικό στη ζέστη

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το πλαίσιο εκτίμησης κινδύνων «burning ember» της IPCC — ένα χρωματικά κωδικοποιημένο οπτικό εργαλείο που απεικονίζει πώς οι κίνδυνοι εντείνονται με κάθε βαθμό υπερθέρμανσης — για να αξιολογήσουν τις απειλές στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Το διάγραμμα, το λεγόμενο «Burning Ember» (καυτή θράκα) όπως ορίζεται από την IPCC, αξιολογεί τον κίνδυνο για τα οικοσυστήματα των ανοιχτών ωκεανών και των ακτών σε σχέση με τις προβλεπόμενες κλιματικές επιπτώσεις. Hassoun et al. (2025)

Το οπτικό εργαλείο δείχνει ότι ακόμη και μια μέτρια επιπλέον θέρμανση θα μπορούσε να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά στα οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Σε έναν κόσμο όπου η υπερθέρμανση του πλανήτη περιορίζεται μεταξύ 0,6 και 1,3 °C έως το 2100, τα είδη θαλάσσιων φυτών θα μπορούσαν να εξαφανιστούν εντελώς. Ορισμένα είδη φυκιών θα μειωθούν επίσης, ενώ τα θερμόφιλα είδη φυκιών θα αυξηθούν.

Με αύξηση της θερμοκρασίας κατά 0,8 °C, τα αποθέματα ψαριών θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 30 έως 40 %, μετατοπιζόμενα προς τα βόρεια και αφήνοντας χώρο για επιθετικά είδη όπως το ψάρι-λιοντάρι, που απειλούν τη βιοποικιλότητα.

Τα κοράλλια είναι κάπως πιο ανθεκτικά από άλλα οικοσυστήματα, αλλά αν η αύξηση της θερμοκρασίας φτάσει τους 3,1 °C, και αυτά θα διατρέχουν μέτριο κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή.

Τα παράκτια οικοσυστήματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω της συνδυασμένης επίδρασης της θέρμανσης και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Η παράκτια διάβρωση απειλεί τις περιοχές φωλεοποίησης των θαλάσσιων χελωνών, με περισσότερο από το 60% να κινδυνεύει να χαθεί.

Με αύξηση της θερμοκρασίας κατά 0,8 °C, ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται σημαντικά, με τις αμμώδεις παραλίες να απειλούνται ιδιαίτερα.

Ανάγκη για αυστηρά μέτρα προστασίας

«Διαπιστώσαμε ότι τα οικοσυστήματα της Μεσογείου παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ποικιλομορφία στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στο ‘κλιματικό στρες’. Ορισμένα είναι πιο ανθεκτικά από άλλα, αλλά κανένα δεν είναι ανίκητο», λέει η Δρ Meryem Mojtahid, καθηγήτρια παλαιοωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Ανζέρ και στο Εργαστήριο Πλανητολογίας και Γεωεπιστημών στη Γαλλία.

Η Mojtahid προσθέτει ότι η μελέτη δείχνει ότι ακόμη και μια σχετικά μικρή αύξηση της θερμοκρασίας και άλλοι παράγοντες πίεσης που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο.

«Μόνο αυστηρά μέτρα προστασίας του κλίματος μπορούν να διατηρήσουν τους κινδύνους σε ένα επίπεδο στο οποίο τα οικοσυστήματα μπορούν ακόμα να προσαρμοστούν».

