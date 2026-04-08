Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νότια – νοτιοδυτικά της Λακωνίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, 8 Απριλίου.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 14:34, ενώ εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 85 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν στα δύο χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού ινστιτούτου.