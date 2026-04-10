Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στη Ναύπακτο. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:35 (GMT), με εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων, γεγονός που τον κατατάσσει στους επιφανειακούς σεισμούς.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η ένταση του σεισμού υπολογίστηκε στα 3,5 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 1 χιλιόμετρο δυτικά της Ναυπάκτου, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα.