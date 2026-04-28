Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ολοκληρώθηκε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη - Ο Θέμης Σοφός γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί θα καταθέσει μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη
- Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 5χρονος μόνος στο σπίτι πετούσε αντικείμενα από τον 6ο όροφο
- Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
- Τα συν και τα πλην δύο ρυθμίσεων για φορολογούμενους με χρέη
- Συλλήψεις δυο ηγετών καρτέλ στο Μεξικό - Ο ένας δυνητικός διάδοχος του ισχυρού «Ελ Μέντσο»
Ισχυρές αντιρρήσεις για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του δημοσίου κατά των τεσσάρων, δικονομικές ενέργειες κατά υπουργών και… ραντεβού σε έναν μήνα για τη συνέχεια περιελάμβανε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα.
Στο ακροατήριο βρέθηκαν πέντε κατηγορούμενοι ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, ασκώντας το δικονομικό τους δικαίωμα.
Σημειώνεται ότι λιγοστοί συγγενείς βρέθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ ισχυρή ήταν για ακόμη μια δικάσιμο η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων.
Μήνυση κατά Κυρανάκη από κατηγορούμενο
Κατά τη διαδικασία, οι περισσότεροι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν χρόνο για να διατυπώσουν τις ενστάσεις τους.
Ωστόσο, ο Θέμης Σοφός, συνήγορος του επιθεωρητή διοίκηση του ΟΣΕ Λάρισας, Δημήτρη Νικολάου, εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και του αναπληρωτή υπουργού, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για την απόφασή του να παρασταθεί το ελληνικό δημόσιο απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου.
Ο κ. Σοφός χαρακτήρισε ως μη νόμιμη τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου και πρόσθεσε πως η «δήλωση που υπογράφουν οι νομικοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι μη νόμιμη και απαράδεκτη λόγω αοριστίας, όπως είναι και αβάσιμη». Τόνισε ότι αποτελεί «σχήμα οξύμωρο» το να «υποβάλλει δήλωση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά τεσσάρων πολιτών χωρίς να έχει λάβει γνώση της δικογραφίας».
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο κ. Νικολάου θα καταθέσει μήνυση κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη αλλά και δήλωση υποστήριξης κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.
«Ο κ. Νικολάου επιφυλάσσεται να υποβάλει μήνυση κατά του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση, όπως επίσης υποστήριξη κατηγορίας κατά του διατελέσαντος υπουργού κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, στην εκκρεμή δικογραφία ενώπιον του κυρίου Αρεοπαγίτη ανακριτή. Δεν τέλεσε αξιόποινη πράξη ο κ. Νικολάου ως προσωρινός προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Επιθεώρησης Λάρισας. Δεν κατέστρεψε την ασφάλεια της συγκοινωνίας, ούτε προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου», τόνισε χαρακτηριστικά.
Αντίστοιχα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε πως «διατυπώνουμε αντιρρήσεις στην παράσταση του ελληνικού δημοσίου και επιπλέον θέτουμε το ζήτημα της απαράδεκτης μεθόδευσης καθυστέρησης από τη συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορουμένων».
Ταυτόχρονα, η μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντια, Άλμα Λάτα, εξερράγη κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του κ. Σοφού, εξαπολύοντας πυρά τόσο κατά του κ. Νικολάου, όσο και του μοιραίου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά.
Τέλος, η πρόεδρος της έδρας γνωστοποίησε της επόμενες δικασίμους. Το δικαστήριο θα ξανά ξεκινήσει στις 27 Μαΐου, μετά τη διακοπή ενός μήνα για τις αλλαγές στην αίθουσα και θα συνεχιστεί έως τις 1 Ιουλίου, όπου αναμένεται να δοθούν οι επόμενες ημερομηνίες.
- Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
- Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της οπτικής ρύπανσης από το Δήμο Θεσσαλονίκης
- Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός
- Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Πρωτοφανής η επίθεση στο πρωτοδικείο Αθηνών
- Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
- Δεν ξεχνάει ο Σάρι: «Δεν ήμουν καθόλου χαρούμενος όταν πουλήθηκε ο Μανδάς»
- Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
