Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των αντιρρήσεων των συνηγόρων των κατηγορουμένων στη δίκη των Τεμπών, κατά την πέμπτη δικάσιμο, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα.

Το παρών δίνουν πέντε κατηγορούμενοι ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, ασκώντας το δικονομικό τους δικαίωμα. Λιγοστός κόσμος βρίσκεται στην αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ ισχυρές είναι για ακόμη μια μέρα οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της σημερινής διαδικασίας το δικαστήριο θα διακόψει για έναν μήνα, λόγω εκτεταμένων εργασιών στην αίθουσα, όπως γνωστοποίησε η πρόεδρος της έδρας.

Αποβολή του δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας θα ζητήσει συνήγορος

Ταυτόχρονα σε δηλώσεις του ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο καταφέρθηκε κατά τεσσάρων στη χθεσινή δικάσιμο, τους τρεις σταθμάρχες και έναν στέλεχος του ΟΣΕ, προκαλώντας αντιδράσεις σε συγγενείς και συνηγόρους.

«Σήμερα θα ζητήσουμε, θεωρώ ότι στην ίδια γραμμή που θα προτείνω κι εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας, με τον τρόπο που εκφράστηκε χθες», τόνισε ο κ. Βονικάκης.

«Είναι πρωτίστως προσβολή στη μνήμη, των νεκρών και των θυμάτων των οικογενειών. Ας βγάλει το δικαστήριο σήμερα την προσωπίδα από τους ανθρώπους αυτούς, σε αυτό το κρατικό έγκλημα που ανερυθρίαστα χθες ήρθαν να δηλώσουν υποστήριξη για ηθική βλάβη κατά των σταθμαρχών», πρόσθεσε.

«Εμείς σήμερα θα διεκδικήσουμε τη συνέχιση της δίκης, την οποία δε θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα διεκδικήσουμε να μη γίνει δεκτή αυτή η ψευδεπίγραφη παράσταση του ελληνικού Δημοσίου, γιατί στα αλήθεια δεν είναι παράσταση, για την υποστήριξη της κατηγορίας, αλλά είναι παράσταση για την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, αυτών που είναι εδώ αλλά και εκείνων που δεν είναι εδώ, του Καραμανλή, του Τριαντόπουλου, του ίδιου του Μητσοτάκη. Θα διεκδικήσουμε διαφάνεια και αλήθεια και ζητάμε από εσάς την κάλυψη της δίκης. Θα επιμείνουμε στο αίτημά μας για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης», ανέφερε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση όπου είχαμε τη μεγάλη έκπληξη και την εντυπωσιακή παράσταση από το ελληνικό Δημόσιο, επαναφέροντας πάλι το αφήγημα για το ανθρώπινο λάθος και κατά του Σταθμάρχη και των συναδέλφων του, των τεσσάρων πρώτων κατηγορουμένων, είναι εντυπωσιακό ότι το ελληνικό Δημόσιο παραστάθηκε για την περιουσιακή ζημία την οποία δήθεν υπέστη από τις πράξεις και επαναλήψεις των κατηγορουμένων, αλλά δεν παραστάθηκε δια του Υπουργού Οικονομικών, αλλά δια του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η ευθύνη δε του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, όπως ήδη όλοι ξέρετε, είχε ήδη κριθεί τελεσίδικα με την ήδη εκδοθείσα πρώτη απόφαση του Δικηγορικού Πρωτοδικείου Αθηνών…Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παρίσταται εδώ και να δηλώνει παράσταση για υποστήριξη κατηγορίας κατά των σταθμαρχών, επαναφέροντας το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό Δημόσιο ότι δεν ισχύει», τόνισε νωρίτερα η Στέλλα Βαλάνη δικηγόρος της οικογένειας Τιλκερίδη.

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος χαρακτήρισε τα Τέμπη ως «κρατικό έγκλημα» και πρόσθεσε σχετικά με την παράσταση του δημοσίου πως «ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος αποφάσισε με τη νομική σύμβουλο του υπουργείου του να παραστεί για πρώτη φορά προς υποστήριξη της κατηγορίας επιλεκτικά για εναντίον τεσσάρων μόνον εκ των κατηγορουμένων, χωρίς να αισθάνεται την αιδώ και την ευθύνη να εξηγήσει γιατί μόνον για τους τέσσερις, γιατί, ενώ το Διοικητικό Δικαστήριο έχει αποφασίσει για τη σοβαρή εμπλοκή και ευθύνη του Δημοσίου και έχει καταλογίσει αποζημίωση σε οικογένειες».

Η διαδικασία συνεχίζεται.