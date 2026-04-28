Δίκη Τεμπών: Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων
Συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη (28/4), η δίκη για το πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών.
Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίζεται σήμερα, η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα που διαμορφώθηκε από τις εξελίξεις της προηγούμενης συνεδρίασης.
Η διαδικασία αναμένεται να επικεντρωθεί στις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, με εξαίρεση τους τέσσερις συνηγόρους που εκπροσωπούν τους κατηγορούμενους κατά των οποίων στρέφεται η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς τους έχει δοθεί επιπλέον χρόνος προετοιμασίας.
Η χθεσινή συνεδρίαση σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, μετά την απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο κατά τεσσάρων από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.
Συγκεκριμένα, η δήλωση αφορά τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή τους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη σχετική τοποθέτηση, αποτελούν τον «στενό πυρήνα» της υπόθεσης, με άμεση σύνδεση των καθηκόντων τους με την πρόκληση της τραγωδίας.
Η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων και συνηγόρους κατηγορίας, οι οποίοι έκαναν λόγο για επιλεκτική απόδοση ευθυνών και περιορισμό της υπόθεσης αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα, αφήνοντας εκτός άλλες πιθανές ευθύνες.
Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι, μετά τη σημερινή συνεδρίαση, η δίκη θα διακοπεί για τουλάχιστον 30 ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης στην αίθουσα.
- Δίκη Τεμπών: Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων
