Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος

Μήνυση κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη αλλά και δήλωση υποστήριξης κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, θα καταθέσει ο κατηγορούμενος επιθεωρητής διοίκησης του ΟΣΕ Λάρισας, Δημήτρης Νικολάου, όπως γνωστοποίησε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός.

Ο Δημήτρης Νικολάου είναι ένας από τους τέσσερις που το ελληνικό δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία απέναντί του.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός του, «ο κ. Νικολάου επιφυλάσσεται να υποβάλει μήνυση κατά του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση, όπως επίσης υποστήριξη κατηγορίας κατά του διατελέσαντος υπουργού κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, στην εκκρεμή δικογραφία ενώπιον του κυρίου Αρεοπαγίτη ανακριτή. Δεν τέλεσε αξιόποινη πράξη ο κ. Νικολάου ως προσωρινός προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Επιθεώρησης Λάρισας. Δεν κατέστρεψε την ασφάλεια της συγκοινωνίας, ούτε προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου».

Ο κ. Σοφός χαρακτήρισε ως μη νόμιμη τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου και πρόσθεσε πως η «δήλωση που υπογράφουν οι νομικοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι μη νόμιμη και απαράδεκτη λόγω αοριστίας, όπως είναι και αβάσιμη». Τόνισε ότι αποτελεί «σχήμα οξύμωρο» το να «υποβάλλει δήλωση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά τεσσάρων πολιτών χωρίς να έχει λάβει γνώση της δικογραφίας».

«Ο κ. Κυρανάκης δεν αντιλαμβάνεται με τι μηνύει τον κατηγορούμενό μου», ανέφερε σκωπτικά ο κ. Σοφός. Σε άλλο σημείο τόνισε πως «το ελληνικό δημόσιο αδράνησε εγκληματικά», αναφερόμενος στα προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Παρέμβαση της Άλμα Λάτα, συγγενή θύματος της τραγωδίας, προκάλεσε τη διακοπή της διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της αγόρευσης του Θέμη Σοφού. Η κ. Λάτα καταφέρθηκε τόσο κατά του κ. Νικολάου, όσο και του μοιραίου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά.