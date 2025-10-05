Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε μία φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά ογδόντα 80 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δυόμιση 2,5 μέτρων
- Όλες οι αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις – Οι προδιαγραφές των ακινήτων
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω
- Συννεφιά με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
- Η ελπίδα των Δημοκρατικών; Ένας θρήσκος λαϊκιστής που κάνει το MAGA να φαίνεται ανόητο
Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο και από τους αστυνομικούς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 80 δενδρύλλια κάνναβης.
Ο εντοπισμός αφορά σε ενέργειες και δράσεις για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών.
Χθες Σάββατο 04.10 πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη Αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε μία φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά ογδόντα 80 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δυόμιση 2,5 μέτρων, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
- Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
- Πάτρα: Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε δημοτικό σχολείο
- Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο πατέρας του Γιάννη Καλιτζάκη, Ιωσήφ
- Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
- Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
- Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις