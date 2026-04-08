Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.
Βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο τη νύχτα της Τρίτης χθες προς σήμερα Τετάρτη, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Serhii Korovainyi).
Η Ζαπορίζια, μεγάλη, βιομηχανική πόλη υφίσταται σχεδόν καθημερινά ρωσικές επιθέσεις
Russian Grad MLRS crew from the Vostok group targeting a Ukrainian deployment site in the Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/HpYfQD4kuM
— Blackrussian (@Blackrussiantv) April 6, 2026
«Στο χωριό Μπαλάμπινε, κατοικίες και άλλα κτίρια καταστράφηκαν και υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα της επίθεσης και ξέσπασαν πυρκαγιές», ανέφερε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι «το πτώμα αποβιώσαντος βρέθηκε κάτω από τα συντρίμμια σπιτιού».
Ο κ. Φεντόροφ ανέφερε κατόπιν ότι 47χρονη τραυματίστηκε και της προσφέρθηκαν φροντίδες έπειτα από πλήγμα σε συνεταιρισμό που διαχειρίζεται χώρους στάθμευσης, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά.
Η Ζαπορίζια, μεγάλη, βιομηχανική πόλη, όχι μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο νότιο τμήμα της χώρας, υφίσταται σχεδόν καθημερινά ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.
Θάνατοι αμάχων
Σχεδόν καθημερινά, αφότου ο ρωσικός στρατός προχώρησε σε εισβολή στην ουκρανική επικράτεια στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022, σκοτώνονται άμαχοι στην Ουκρανία σε βομβαρδισμούς της Ρωσίας.
Σε αντίποινα, οι δυνάμεις του Κιέβου εξαπολύουν επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, που προκαλούν επίσης απώλειες στις τάξεις των αμάχων.
Πηγή: ΑΠΕ
