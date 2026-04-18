Μάρω Κοντού: Ποια σταρ του σινεμά έθεσε βέτο στη Φίνος Φιλμ
Media 18 Απριλίου 2026, 11:17

Μάρω Κοντού: Ποια σταρ του σινεμά έθεσε βέτο στη Φίνος Φιλμ

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη. Πρεμιέρα, απόψε στις 20.50, στο MEGA

Η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, Μάρω Κοντού, ανοίγει την καρδιά της στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», με παρουσιάστρια τη Νίκη Λυμπεράκη, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50, στο MEGA.

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Μάρω Κοντού μοιράζεται άγνωστες πτυχές της πορείας της στον κινηματογράφο και αποκαλύπτει στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα της. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η εμπειρία της από τη συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ αλλά και το παρασκήνιο που –όπως η ίδια έμαθε χρόνια αργότερα– ενδέχεται να επηρέασε την επαγγελματική της διαδρομή.

Όπως θα την ακούσουμε να περιγράφει στην εκπομπή, μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Μια Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη», η οποία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, δεν δέχτηκε ξανά πρόταση συνεργασίας από τη Φίνος Φιλμ. Η ίδια συνέχισε την πορεία της με τον Κώστα Καραγιάννη, χωρίς τότε να γνωρίζει τους λόγους πίσω από αυτή την εξέλιξη.

Χρόνια αργότερα, ωστόσο, πληροφορήθηκε ότι μία από τις μεγάλες ξανθές πρωταγωνίστριες της εποχής –η Αλίκη Βουγιουκλάκη ή η Ζωή Λάσκαρη– φέρεται να είχε θέσει τον όρο «ή αυτή ή εγώ». Η Μάρω Κοντού ξεκαθαρίζει πως δεν επιδίωξε ποτέ να επιβεβαιώσει αν η πληροφορία αυτή ήταν αληθινή ή όχι, ούτε να μάθει ποια από τις δύο, ενδεχομένως, εμπλεκόταν.

Στην ίδια συνέντευξη, η σπουδαία ηθοποιός αναφέρεται με ιδιαίτερη συγκίνηση και θαυμασμό σε εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου που τη σημάδεψαν. Ξεχωρίζει τη Κατίνα Παξινού, την οποία χαρακτηρίζει «αντράκι», ενώ μιλά με θερμά λόγια για τον Δημήτρη Χορν και τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τους οποίους περιγράφει ως gentlemen.

Η συνέντευξη της Μάρως Κοντού αναμένεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό, φωτίζοντας άγνωστες ιστορίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και αναδεικνύοντας το ήθος και τη διαχρονική της αξία.

Πάμε μια βόλτα;
Με τη Νίκη Λυμπεράκη

Καλεσμένη η Μάρω Κοντού
Πρεμιέρα, απόψε στις 20.50, στο MEGA

Κόσμος
Κονβόι πλοίων διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ

Κονβόι πλοίων διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ

