Η «αθέατη» πλευρά της Μάρως Κοντού: Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ

Η Μάρω Κοντού, μια από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, αποκαλύπτει μία πλευρά του εαυτού της, άγνωστη στο ευρύ κοινό: την αγάπη της για τη ζωγραφική. Στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50, στο MEGA, η Μάρω Κοντού μιλάει για τη σχέση της με την τέχνη, τις στιγμές που τη γοήτευσαν και την έκθεση ζωγραφικής που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Το 1993, η Μάρω Κοντού πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση ζωγραφικής στην Γκαλερί Αντήνωρ, με έργα που εντυπωσίασαν τους επισκέπτες. Σήμερα, ένας από τους πίνακές της κοσμεί τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική της έκφραση δεν περιορίζεται μόνο στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Η συνέντευξη της Μάρως Κοντού στη Νίκη Λυμπεράκη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους τηλεθεατές να ανακαλύψουν αυτή την πιο προσωπική πλευρά της ηθοποιού: μια καλλιτέχνιδα που εκφράζεται μέσα από διαφορετικές μορφές τέχνης, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα δεν έχει όρια.

Η Μάρω Κοντού θα «αποκαλυφθεί» στο κοινό το Σάββατο το βράδυ και θα εξομολογηθεί ιστορίες από τη μεγάλη διαδρομή της, τις προκλήσεις αλλά και τις καλλιτεχνικές αποφάσεις που την έχουν σημαδέψει.

