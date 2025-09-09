newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει για τα κοιτάσματα σε Κρήτη και Πελοπόννησο
Οικονομία 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:52

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει για τα κοιτάσματα σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Στις 5 το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για τους υδρογονάνθρακες – Τα σενάρια για Chevron

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

Η ώρα για την έκβαση ενός μεγάλου στοιχήματος που έχει βάλει η χώρα και αφορά στις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες πλησιάζει.

Ο λόγος για τον διεθνή διαγωνισμό παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες στα θαλάσσια μπλοκ «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού για τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τις προσφορές, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν ολόκληρες κούτες με φακέλους…

Η υποβολή των προσφορών και η αξιολόγηση

Με βάση τα όσα προβλέπει ο διεθνής διαγωνισμός η καταληκτική προθεσμία της υποβολής των προσφορών είναι η 10η Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα.

Οι διεκδικητές θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα στα γραφεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού για τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τις προσφορές, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν ολόκληρες κούτες με φακέλους…

Η όλη διαδικασία της αξιολόγησης απαιτεί τρεις με τέσσερις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, ώστε στο τέλος να αποσφραγιστούν και οι φάκελοι με τα ανταγωνιστικά στοιχεία και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ δεν αποκλείεται να συνεδριάσει και αύριο Τετάρτη προκειμένου να ορίσει την Επιτροπή Αξιολόγησης των εγγράφων. Εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει και θα αποσφραγίσει τους φακέλους και θα καταγράψει τα έγγραφα.

Υδρογονάνθρακες

Ο κάθε επενδυτής υποβάλλει σε τέσσερις υποφακέλους τα έγγραφα, νομικής ικανότητας, οικονομικής δυνατότητας, τεχνικής ικανότητας και τον σφραφισμένο υποφάκελο με τα ανταγωνιστικά στοιχεία, δηλαδή την οικονομική προσφορά. Ο τελευταίος υποφάκελος θα είναι και ο τελευταίος που θα ανοίξει αφού πρώτα ελεγχθεί το σύνολο των προηγούμενων εγγράφων.

Η όλη διαδικασία της αξιολόγησης απαιτεί τρεις με τέσσερις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, ώστε στο τέλος να αποσφραγιστούν και οι φάκελοι με τα ανταγωνιστικά στοιχεία και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές.

Δεν αποκλείεται, πάντως, μέχρι το τέλος της εβδομάδας να γίνει σε πρώτη φάση γνωστός ο αριθμός των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, ίσως και τα ονόματα τους.

Πηγές αναφέρουν ότι η επιβεβαίωση της υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από τον αμερικανικό πολυεθνικό κολοσσό Chevron θα αποτελεί επιτυχία.

Η Chevron για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον Σταύρο Παπασταύρου δηλώνει αισιόδοξη για την έκβαση του διαγωνισμού.

Πηγές αναφέρουν ότι η επιβεβαίωση της υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από τον αμερικανικό πολυεθνικό κολοσσό Chevron θα αποτελεί επιτυχία.

Μένει βέβαια να φανεί αν η Chevron κάνει και πράξη το ενδιαφέρον που εκδήλωσε για τα προαναφερόμενα θαλάσσια μπλοκ.

Στον διαγωνισμό, θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή της HELLENiQ ENERGY. Αν και δεν επιβεβαιώνεται, δεν αποκλείεται ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος να είναι παρτενέρ της Chevron σε κοινοπραξία.

Επίσης μένει να φανεί αν κι εφόσον κατέβουν οι δύο παίκτες ποια μπλοκ θα διεκδικήσουν ή αν τα χτυπήσουν… όλα.

Η ενίσχυση της γεωπολιτικής ισχύος με τους υδρογονάνθρακες

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό έστω και της Chevron αναμένεται να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.

Σε μία περίοδο που το παιχνίδι με τους υδρογονάνθρακες ανοίγει σε Λιβύη και Αίγυπτο η πιθανή παρουσία και της Chevron σε συνδυασμό με την ήδη δραστηριότητα της ExxonMobil στα θαλάσσια οικόπεδα «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», η Ελλάδα θα χτίσει μία πιο ισχυρή θέση στην περιοχή.

Πολύ περισσότερο, από τη στιγμή που οι δύο Big Oil προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νεολαία και φοροελαφρύνσεις: Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος
Φοροελαφρύνσεις 08.09.25

Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στοχεύουν μεταξύ άλλων στην νεολαία. Όμως όφελος απο τις ελαφρύνσεις θα δει μόλις ο ένας στους τέσσερις φορολογούμενους νέους ως 30 ετών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΔΕΘ: Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
ΜμΕ 08.09.25

Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το «μέρισμα της ανάπτυξης» στη ΔΕΘ δεν έφτασε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Διάχυτη η απογοήτευση καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως «η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο».

Σύνταξη
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
«Καλάθι» παροχών 08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει πολλούς αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Αργείτης: Επιστροφή στον 19ο αιώνα με 13ωρο - Οδηγείται το εργασιακό σύστημα στο κατώτατο όριο προστασίας

Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης, σχολίασε, μιλώντας στο OT FORUM, τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Σύνταξη
Φορολογία: Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τα φορολογικά μέτρα στη ΔΕΘ – Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τα φορολογικά μέτρα στη ΔΕΘ - Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια

Τι αλλάζει στη φορολογία μετά τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Ποιο το όφελος για τους πολλούς. Ανεπαρκή τα μέτρα ως όπλο για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής.

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Οικονομία 08.09.25

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο

«Η Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πράξουν το ίδιο

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του υπ. Οικονομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25 Upd: 11:40

Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του υπ. Οικονομικών

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξειδίκευσε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Όσα έγιναν στη συνέντευξη Τύπου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το έμφραγμα μπορεί να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κόντρες στην Αθήνα: Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του
Βίντεο με την καταδίωξη 09.09.25

Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Κόντρες με άλλο οδηγός στο κέντρο της Αθήνας, έκανε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Τι είπε στην κατάθεσή του - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Σύνταξη
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
Ελλάδα 09.09.25

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας είναι διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι για να παράσχει περισσότερη φροντίδα στους ασθενείς

Σύνταξη
Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική 09.09.25

Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η όψιμη αναδίπλωση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, καθόλου δεν προσλαμβάνεται στο εσωτερικό της ΝΔ ως διάθεση του πρωθυπουργού να κάνει πραγματικό και ειλικρινές άνοιγμα, όσο και αν ο ίδιος προσπάθησε να το εμφανίσει ως τέτοιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Ζηλανδία: Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια [εικόνες]
Νέα Ζηλανδία 09.09.25

Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια - Η ανακούφιση της μητέρας

Μετά από τέσσερα χρόνια που καταζητούνταν με τον πατέρα τους, τα τρία παιδιά του Φίλιπς έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους λένε οι Αρχές

Σύνταξη
Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»
Μπάσκετ 09.09.25

Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»

Ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ, που είναι ενεργοί στα social media, αντέδρασαν αμέσως.

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)
Language 09.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)

Υπήρχαν δούλοι που υπέφεραν τα πάνδεινα, επειδή, κατά την κρίση των κυρίων τους, ήταν οι πλέον βάρβαροι και ως εκ τούτου δεν τους ταίριαζαν οικιακές ασχολίες ή άλλες σχετικά ήπιες μορφές εργασίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Κόσμος 09.09.25

Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα
False alarm 09.09.25

Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γυναικοκατακτητές και ορκισμένους εργένηδες του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από τρεις δεκαετίες, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Ελλάδα 09.09.25

Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων στα Καλάβρυτα, ενώ ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία και αντικαταστάθηκε

Σύνταξη
Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ με σκίτσο γυναικείου σώματος
InView 09.09.25

Νέες αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Έπσταϊν - Ευχετήρια κάρτα από τον Τραμπ με σκίτσο γυναικείο σώματος

Στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν που βγήκε στη δημοσιότητα φιγουράρει το όνομα του Τραμπ αλλά και του Κλίντον - «Δεν είναι η δική μου υπογραφή», ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο – Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε
Τι συνέβη 09.09.25

Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο στην Κρήτη - Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε

Σύμφωνα με την εκδοχή του παιδιού, για το συμβάν στην Κρήτη, ο 60χρονος είναι αυτός που του επιτέθηκε πρώτος πιάνοντάς τον από τον λαιμό - Το βίντεο δείχνει μόνο «την κατάληξη του συμβάντος»

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο