Σειρά ενεργειακών συμφωνιών με Λιβύη, Πακιστάν, Σομαλία, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία παρουσιάζει η τουρκική φιλοκυβενητική εφημερίδα Τουρκίγε, υποστηρίζοντας ότι οι υπογραφές «ενισχύουν τη θέση της Αγκυρας» στον ενεργειακό σχεδιασμό και την Ανατολική Μεσόγειο (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία προβάλλεται ως κομβική χώρα τόσο λόγω πιθανού ενεργειακού δυναμικού στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και ως διάδρομος μεταφοράς πόρων προς διεθνείς αγορές.

Η Τουρκίγε αναφέρεται και στην αναβάθμιση των σχέσεων με την Αίγυπτο, οι οποίες «αντανακλούν και στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου»

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμφωνία ύψους 2 δισ. δολαρίων με τη Σαουδική Αραβία για έργα ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος 2.000 MW.

Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης στην αναβάθμιση των σχέσεων με την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι οι συμφωνίες «αντανακλούν και στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου».

Για τη Λιβύη, γίνεται λόγος για επικείμενο γύρο αδειοδοτήσεων, με την Αγκυρα να προετοιμάζεται για συμμετοχή και υλοποίηση νέων ενεργειακών έργων.

Παράλληλα, καταγράφεται πρόθεση για σεισμικές έρευνες το 2026 σε Πακιστάν, Σομαλία και Λιβύη, με πιθανή αξιοποίηση των ερευνητικών πλοίων Ορούτς Ρέις ή Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά.

Με Exxon και Chevron

Επεκτείνοντας τις παγκόσμιες συνεργασίες της σε δραστηριότητες εξερεύνησης ενέργειας, η Τουρκία υπέγραψε αρχικά συμφωνίες με την Exxon και στη συνέχεια με την Chevron, αναφέρει επίσης η Τουρκίγε.

Ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα πεδία που θα καλύψουν οι συμφωνίες δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, η συνεργασία αναμένεται να περιλαμβάνει περιοχές με δυναμικό πετρελαίου και φυσικού αερίου σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, προσθέτει.