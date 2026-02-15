newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 09:16
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Φεβρουαρίου 2026, 09:48

Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Η Chevron στην Ελλάδα υπογράφει συμβάσεις για υδρογονάνθρακες – Η επιρροή των ΗΠΑ – Οι προσδοκίες Αθήνας για επίσκεψη Τραμπ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
A
A
Vita.gr
Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Spotlight

Η Chevron στην Ελλάδα, έρχεται αύριο 16 Φεβρουαρίου για να υπογράψει τις συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Η Chevron στην Ελλάδα, κέρδισε τον περασμένο Οκτώβριο τον διαγωνισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τέσσερις θαλάσσιες παραχωρήσεις. Αύριο 16 Φεβρουαρίου στο Μουσείο της Ακρόπολης υπογράφονται οι συμβάσεις. Η Chevron στην Ελλάδα θα ερευνήσει για πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου τα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Ήταν η μόνη εταιρεία που μαζί με την HELLENiQ ENERGY (μειοψηφία) διεκδίκησε τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα. Περιοχές που γειτνιάζουν στις δύο (Δυτικά της Κρήτης και Νοτιοδυτικά της Κρήτης) του άλλου, μεγαλύτερου αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού της ExxonMobil.

Chevron στην Ελλάδα

Η Chevron στην Ελλάδα, ο αμερικανικός παράγοντας και η ισορροπία με Ε.Ε.

Οι ΗΠΑ μετά τα deals του περασμένου Νοεμβρίου στην Αθήνα, φέρνουν τη Chevron στην Ελλάδα και προσφέρουν μία ακόμη συμφωνία. Δυναμώνουν τη γεωπολιτική επιρροή τους σε Ανατολική Μεσόγειο και Ανατολική Ευρώπη παρέχοντας ενεργειακή ασφάλεια. Όχημα στην πολιτική τους αποτελεί η Ελλάδα. Η Αθήνα δένεται στο άρμα της Ουάσιγκτον προσδοκώντας και ελπίζοντας σε μία ακόμη ηχηρή και συμβολική κίνηση του Λευκού Οίκου, όπως αναφέρουν στον ΟΤ έγκυροι αναλυτές: «Την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα. Σενάριο που θέλει η Αθήνα να το κάνει πραγματικότητα με δεδομένη την αναγγελθείσα επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα τον Ιούλιο», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές στον ΟΤ.

Chevron στην Ελλάδα

Από την υπογραφή της συμφωνίας τον περασμένο Νοέμβριο για την είσοδο της ExxonMobil στο block 2

Μία επίσκεψη στην Αθήνα που υπαινίχθηκε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρέσβης παίζει καίριο ρόλο στα deals που κλείνονται ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ και φυσικά εξυπηρετούν την ατζέντα του Λευκού Οίκου. Όπως για παράδειγμα στη συμφωνία της εισόδου της ExxonMobil στο θαλάσσιο block 2 και συγκεκριμένα στο σχήμα Energean – HELLENiQ ENERGY, στα deals της ATLANTIC (AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας) για εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη μέσω Ελλάδας και του Κάθετου Διαδρόμου αλλά και για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας στον αντίποδα της κινεζικής κυριαρχίας στο λιμάνι του Πειραιά, μέσω της COSCO.

Chevron στην Ελλάδα

Κατά την υπογραφή της συμφωνίας ATLANTIC με Venture Global για την προμήθεια LNG

Η Αθήνα στρώνει χαλί… στην Ουάσιγκτον, την ίδια στιγμή που η Ε.Ε. βρίσκεται στα σχοινιά από τις ΗΠΑ με μία λεόντειο ενεργειακή συμφωνία 750 δισ. δολ. για να αποφύγει υψηλούς δασμούς, τη διεκδίκηση της Γροιλανδίας και την υπό επανεξέταση της αμερικανικής στήριξης στην Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία.

Οι συμβάσεις για υδρογονάνθρακες της Chevron στην Ελλάδα

Για αύριο 16 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί στο Μουσείο της Ακρόπολης η υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου θα υπογράψουν οι Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Άρης Στεφάτος, CEO της ΕΔΕΥΕΠ.

Για λογαριασμό της Chevron θα υπογράψει ο Gavin Lewis, αντιπρόεδρος της Global New Ventures. Πρόκειται για στέλεχος – κλειδί στο άνοιγμα που κάνει ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός στις νέες αγορές.

Από την πλευρά της HELLENiQ ENERGY θα υπογράψει ο Ανδρέας Σιάμισιης, CEO του ελληνικού ενεργειακού ομίλου.

Οι προαναφερόμενοι, νωρίτερα, έχει προγραμματιστεί να επισκεφθούν το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να τους υποδεχτεί και να συζητήσει μαζί τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τη δραστηριοποίηση της Chevron στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν πηγές στον ΟΤ, είχε ξεκινήσει να δουλεύει από το 2022 ο Άρης Στεφάτος. Ο ίδιος μετά την ανακήρυξη από τον πρωθυπουργό των εργασιών για τις έρευνες υδρογονανθράκων, ως έργα στρατηγικής σημασίας, είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με στελέχη της Chevron καθώς και εκπροσώπους του Κογκρέσο. Από τότε επιδίωκε η Αθήνα να έρθει η Chevron στην Ελλάδα.

Chevron στην Ελλάδα

Ο Άρης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ

Ο Σταύρος Παπασταύρου την άνοιξη του 2025 επισκέφθηκε συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο και τον Άρη Στεφάτο τα κεντρικά γραφεία της Chevron στο Τέξας, όπου και συναντήθηκε με τη διοίκηση του αμερικανικού πετρελαϊκού ομίλου.

Chevron στην Ελλάδα

Από την επίσκεψη του υπουργού ΠΕΝ Σταύρου Παπασταύρου στη Chevron στο Τέξας

Είχε προηγηθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron στην Ελλάδα για τις τέσσερις θαλάσσιες παραχωρήσεις. Ο Έλληνας υπουργός φέρεται τότε να διαβεβαίωσε τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας για την ταχύτητα της έκδοσης των αναγκαίων ρυθμιστικών αποφάσεων αλλά και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού επιδιώκοντας να αποσπάσει αντίστοιχους υψηλούς ρυθμούς για τις ερευνητικές διαδικασίες τους αμερικανικού ομίλου.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων θα ακολουθήσει η κύρωση τους από τη Βουλή. Στη συνέχεια θα επιδιωχθούν οι αναγκαίες ρυθμιστικές αποφάσεις ώστε η Chevron να φέρει ειδικό σκάφος που θα εκτελέσει προς το τέλος του 2026 με αρχές του 2027 τις σεισμικές έρευνες στα τέσσερα θαλάσσια blocks έκτασης 47.000 τ.χλμ.

Ο Κάθετος Διάδρομος, το αμερικανικό LNG και το τέλος του ρωσικού αερίου

Ο περασμένος χρόνος μέχρι να φτάσουμε στη συμβάσεις που θα υπογράψει η Chevron στην Ελλάδα περιελάμβανε συχνές ανταλλαγές επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών ανάμεσα σε Αθήνα και Ουάσιγκτον.

Οι Νταγκ Μπέργκαμ, υπουργός Εσωτερικών και Κρις Ράιτ, υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ ήρθαν στην Ελλάδα τονίζοντας με έμφαση, ιδίως τον περασμένο Νοέμβριο στην P-TEC που διοργανώθηκε στην Αθήνα, τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Στην Ουάσιγκτον ταξίδεψε και ο Σταύρος Παπασταύρου.

Πρώτη προτεραιότητα του Λευκού Οίκου είναι οι εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ο διέλευση που προτάθηκε είναι ο Κάθετος Διάδρομος. Πρόκειται για το δίκτυο των αγωγών Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας – Μολδαβίας – Ουκρανίας με αφετηρία το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου που έχει ως πηγές εισόδου, κατάλληλες για την εισαγωγή του αμερικανικού LNG, τον τερματικό σταθμό του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα και το FSRU στην Αλεξανδρούπολη.

Chevron στην Ελλάδα

Η απαγόρευση που αποφάσισε η Ε.Ε. για τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου από το 2027 σε συνδυασμό με τις τεράστιες ανάγκες σε καύσιμο που έχει η Ουκρανία άνοιξε δουλειές για το αμερικανικό LNG. Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί μία κομβική δίοδος για τη διακίνηση των ποσοτήτων του αμερικανικού αερίου, το οποίο φτάνει σε Ρεβυθούσα και FSRU υγροποιημένο σε δεξαμενές πλοίων.

Οι συμφωνίες που κλείστηκαν από την ATLANTIC τον Νοέμβριο, και πριν από λίγες ημέρες για τη μεταφορά αμερικανικού LNG ενεργοποιούν τον Κάθετο Διάδρομο. Ωστόσο, υπάρχουν ρυθμιστικά εμπόδια αλλά και προβλήματα σε υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον έχει προγραμματιστεί συνάντηση υπό τον Κρις Ράιτ των υπουργών Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου και εταιρειών που εμπλέκονται ή επιδιώκουν να συμμετέχουν στη διακίνηση αμερικανικού LNG.

Στη συνάντηση θα συμμετέχει ο Σταύρος Παπασταύρου αλλά και από την ATLANTIC ο CEO Αλέξανδρος Εξάρχου. Ο Εξάρχου με μπαράζ επαφών που έκανε από τον περασμένο Δεκέμβριο στην Ουάσιγκτον συναντώντας και τον Ντόναλντ Τραμπ διεκδικεί μεγάλο μερίδιο στο σκέλος των εισαγωγών αμερικανικού LNG.

Ο ίδιος ανήγγειλε νέες συμφωνίες για εισαγωγές LNG υπαινισσόμενος τις ανακοινώσεις να γίνονται από την Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου.

H Chevron στην Ελλάδα, ο Κάθετος Διάδρομος και το νομοσχέδιο του Κογκρέσου

Οι ΗΠΑ με τη Chevron στην Ελλάδα και τις συμβάσεις που θα υπογραφούν αύριο στην Αθήνα και με τις πιέσεις που ασκούν για το άνοιγμα του Κάθετου Διαδρόμου επιδιώκουν την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιρροής τους όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως αποκάλυψε ο ΟΤ στις 29 Ιανουαρίου με νομοσχέδιο στο Κογκρέσο που φέρει τον τίτλο «Eastern Mediterranean Gateway Act» θεσπίζει ως στρατηγικούς εταίρους τέσσερις χώρες στο παιχνίδι που στήνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Περιοχή η οποία ουσιαστικά θα αποτελέσει τη νέα πηγή εφοδιασμού με ενέργεια της Ευρώπης αλλά και τον ενεργειακό κόμβο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μετά το τέλος των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από το 2027.

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος αποτελούν τους συμμάχους των ΗΠΑ και με το σχέδιο νόμου που ενέκρινε η αρμόδια Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων του Αμερικανικού Κογκρέσου ουσιαστικά λύνονται τα χέρια των υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών για αποφάσεις που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και της άμυνας της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Αθήνα επιδιώκει να παίξει ενεργά το ρόλο της εκτέλεσης του σχεδίου του Λευκού Οίκου για την περιοχή. Ένα πυκνό παρασκήνιο εκτυλίσσεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και τα επίσημα deals. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας της Διάσκεψης όπου συμμετείχε ο Σταύρος Παπασταύρου, εισέπραξε δημόσια για λογαριασμό της Ελλάδας τα συγχαρητήρια από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Jarred Agen για το ρόλο που παίζει η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο.

Η Αθήνα, όπως σημειώνουν στον ΟΤ αρμόδιες πηγές, θέλει να αποσπάσει εγγυήσεις ασφάλειας κι επενδύσεις από τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή επιδιώκει παρασκηνιακά το κλείδωμα μίας ημερομηνίας για την επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας.

Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, την ώρα που η Ε.Ε. δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ, θα κριθεί στους επόμενους μήνες.

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Η φύση έχει… φαβορί και η καρδιά σου επίσης

Financial Times
Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία
Τα στοιχεία 15.02.26

Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία

Η αδυναμία σε θέματα αποτελεσματι­κότητας της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων εμποδίζει την προσέλκυση τόσο εγχώριων όσο και ξένων άμεσων επενδύσεων - Τι δείχνουν οι αριθμοί για την ελληνική οικονομία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;
Οικονομία 14.02.26

Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;

To 2019 oι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών-ταχυδρομείων (delivery-courier), ήταν μόλις 89. Σήμερα μόνο στη διανομή φαγητού δραστηριοποιούνται πάνω από 10.600 επιχειρήσεις - στην πλειονότητά τους ατομικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών
ΕΡΓΑΝΗ 14.02.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών

Μπορεί στην Ελλάδα να κυριαρχούν αριθμητικά οι μικρές επιχειρήσεις, όμως η μισθωτή απασχόληση μετατοπίζεται στους μεγαλύτερους εργοδότες. Το 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί σχεδόν το 50% των μισθωτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT
Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου 15.02.26

Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα - Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT

Υπό προσωρινή κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σφυροκόπημα στη Δυτική Ελλάδα – Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων
Ζημιές σε καλλιέργειες 15.02.26

Σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία - Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων

Κατολισθήσεις πρανών και πτώσεις βράχων στην Ήπειρο - Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός - Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ζημιές σε καλλιέργειες στη Μεσσηνία προκάλεσε η κακοκαιρία

Σύνταξη
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ελλάδα 15.02.26

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Σύνταξη
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Βίαννος: Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά – Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα
Σοκ στην Κρήτη 15.02.26

Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά - Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε ένα μαχαίρι και σκότωσε τον αδελφό του - Όταν συνελήφθη φαινόταν σαν να μην είχε αντιληφθεί τι είχε κάνει

Σύνταξη
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι

Η Μίλαν θέλει να κρατήσει και για του χρόνου τον 40χρονο Κροάτη άσο Λούκα Μόντριτς που με το γκολ επί της Πίζα έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στη Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «μπουμ» των micro-weddings
Σε στενό κύκλο 15.02.26

Το «μπουμ» των micro-weddings

Λιγότεροι καλεσμένοι, μικρότερο κόστος και περισσότερη αυθεντικότητα στη νέα παγκόσμια τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερα ζευγάρια

Γεώργιος Μαζιάς
Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου
Ελληνική έρευνα 15.02.26

Η κλιματική μετανάστευση είναι εδώ – Από τον Παγκόσμιο Νότο στα φονικά περάσματα της Μεσογείου

Ο εκτοπισμός λόγω κλιματικής κρίσης δεν είναι μελλοντικό σενάριο. Συμβαίνει εδώ, δίπλα μας, κάθε μέρα. Συγκλονιστική έρευνα Ελλήνων επιστημόνων, για την κλιματική μετανάστευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές

«Γαλάζια» στελέχη βλέπουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει δική της ατζέντα μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, και να ξεφύγει από το επιβαρυμένο, από τις αλλεπάλληλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, κλίμα, να πέφτει στο κενό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 15.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας

Η Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ μιλώντας στο in χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αντισυνταγματική σημειώνοντας ωστόσο πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση πως δεν είναι ορθή.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τη μέρα που «κράσαρε» το 100
Ελλάδα 15.02.26

Τη μέρα που «κράσαρε» το 100

Οι περισσότεροι ίσως να μην το μάθαμε ποτέ και δεν θα το καταλαβαίναμε αν δεν βλέπαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας στα social media. Κι όμως το βράδυ της 30ής Ιανουαρίου λίγο πριν από τις 20.00 έγινε κι αυτό!

Μιχάλης Γελασάκης
Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι
«Αντίσταση μέχρι το τέλος» 15.02.26

Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι

Σε μια ιστορική καμπή για το Ιράν, το παραδοσιακό μαύρο του πένθους φωτίζεται από τα χρώματα της ανυπακοής, καθώς οι κηδείες των θυμάτων της κρατικής καταστολής μετατρέπονται σε εκρηκτικές γιορτές που αμφισβητούν ευθέως το θρησκευτικό κατεστημένο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία
Τα στοιχεία 15.02.26

Γιατί υστερεί σε ανταγωνιστικότητα η ελληνική οικονομία

Η αδυναμία σε θέματα αποτελεσματι­κότητας της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων εμποδίζει την προσέλκυση τόσο εγχώριων όσο και ξένων άμεσων επενδύσεων - Τι δείχνουν οι αριθμοί για την ελληνική οικονομία

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο