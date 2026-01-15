Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες

Την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των 4 συμβάσεων που αφορούν στους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy και την προώθησή τους προς έγκριση στη Βουλή, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Παράλληλα, η Chevron, με εταίρο τη HELLENiQ Energy, είχε επικρατήσει στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ για τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης I», «Νότια της Κρήτης II», καθώς και για τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος» και «Α2».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks. Πρόκειται για την κύρια πράξη που σηματοδοτεί ουσιαστικά την ενεργοποίηση των συμβάσεων παραχώρησης για μία εταιρεία upstream αλλά και για τη χώρα που εκμισθώνει τις παραχωρήσεις. Αλλά και ένα από τα καθοριστικά βήματα για μία εταιρεία εξορύξεων προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τη διενέργεια γεώτρησης ή την επιστροφή της παραχώρησης.

Με δεδομένο το ό,τι οι σεισμικές έρευνες διεξάγονται τη χειμερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, η Chevron εκτιμάται ότι αναμένεται να φέρει σεισμογραφικό σκάφος το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Το ειδικό σκάφος αναμένεται να εκτελέσει γεωφυσικές εργασίες σε μία έκταση 47.000 τ.χλμ. όσο, δηλαδή όσο είναι τα τέσσερα θαλάσσια blocks που θα μισθώσει από το ελληνικό δημόσιο. Οι εκτιμήσεις θέλουν οι πρώτες σεισμικές να αφορούν στην πρόσκτηση δισδιάστατων 2D απεικονίσεων από το υπέδαφος των τεσσάρων παραχωρήσεων.

Αυτές θα αξιολογηθούν και πιθανότατα εντός του 2027 να γίνουν νέες τρισδιάστατες 3D αυτή τη φορά σεισμικές έρευνες. Οι νέες εργασίες θα αφορούν στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές των θαλάσσιων blocks οι οποίες δείχνουν να υπάρχουν γεωολογικές δομές με κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες.

Ο κ. Παπασταύρου, τόνισε ότι η όλη διαδικασία κινείται εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων, με απώτερο στόχο οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Η επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός, μιλώντας στον ΑΝΤ1 στα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία, κατά την οποία συζητήθηκε σημαντική πρωτοβουλία που αφορά στη δημιουργία του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της χώρας αυτής και της Ελλάδας, με το οποίο θα συνδεθεί η Μέση Ανατολή με την Ευρώπη.

Όπως είπε ο υπουργός, Σαουδική Αραβία και Ελλάδα έχουν διμερείς σχέσεις εδώ και 100 χρόνια, οι οποίες από το 2022 έχουν αναβαθμιστεί σε σχέσεις στρατηγικές.

«Η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγός πετρελαίου στον κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου. Ο στόχος της είναι από το 2030 ένα μείγμα αυτής της ενέργειας να είναι από ανανεώσιμες πηγές. Αυτή η ενέργεια φιλοδοξούμε να έρχεται στην Ευρώπη, με την ηλεκτρική διασύνδεση Σαουδικής Αραβίας-Ελλάδος μέσω του καλωδίου Σαουδικής Αραβίας-Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι τεχνικές μελέτες και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 Σαουδική Αραβία και Ελλάδα, μέσω του ελληνικού ΑΔΜΗΕ και του αντίστοιχου σαουδαραβικού National Grid, θα έχουμε την μελέτη βιωσιμότητας και την προτεινόμενη χάραξη για το πώς θα έρχεται η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη», ανέφερε σχετικά ο κ. Παπασταύρου. Με την εξέλιξη αυτή, όπως είπε, η χώρα μας θα αποτελέσει πύλη εισόδου για την Ευρώπη για φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ και ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία.

Όσον αφορά στο πώς θα επηρεάσουν οι εξελίξεις αυτές την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση αυτών για τη βελτίωση της ζωής του Έλληνα πολίτη.

«Το όφελος για την πατρίδα μας, πέρα από την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής της θέσης, είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων. Γιατί αν οι έρευνες υδρογονανθράκων από τις αμερικανικές εταιρείες αποδώσουν, αυτό θα φέρει πιο πολλά χρήματα στα δημόσια ταμεία. Αυτό θα μας επιτρέψει όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής», τόνισε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση -με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization, Έρικ Τραμπ στο Ριάντ- αν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα ο κ. Παπασταύρου είπε χαρακτηριστικά πως «δραστηριοποιούνται πάρα πολύ στη Μέση Ανατολή. Κάνουν πολύ μεγάλα έργα και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να επεκταθούν και στην Ευρώπη. Και προφανώς η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός επενδυτικός προορισμός».

Πηγή: ot.gr