Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

05.01.2026
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Η Chevron, ο μοναδικός Αμερικανός παίκτης στα κοιτάσματα της Βενεζουέλας, υπογράφει τις 4 συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα

Χρήστος Κολώνας
ΡεπορτάζΧρήστος Κολώνας
Η Chevron, ο αμερικανικός κολοσσός στο upstream, που ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα προετοιμάζεται και για τις έρευνες στην Ελλάδα.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανήγγειλε την υπογραφή με τη Chevron των συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης σε υδρογονάνθρακες στα τέσσερα θαλάσσια blocks, που κέρδισε στον διεθνή γύρο παραχωρήσεων.

Οι συμβάσεις με τη Chevron

Ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε γνωστό ότι οι συμβάσεις με τη Chevron «βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο». Ο ίδιος έθεσε ως στόχο «μέχρι το τέλος Ιανουαρίου να έχουν υπογράψει τις συμβάσεις και στη συνέχεια να πάνε στη Βουλή προς κύρωση».

Chevron

Ο Σταύρος Παπασταύρου με τη διοίκηση της Chevron στο Τέξας

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron με εταίρο την HELLENiQ ENERGY έχει κερδίσει από τον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II», «Νότια Πελοπόννησος» και «Α2».

Ο υπουργός έκανε επίσης γνωστό ότι η αμερικανική «Big Oil» θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες εντός του 2026. Ο ίδιος μάλιστα αποκάλυψε και τα θαλάσσια blocks στα οποία η εταιρεία θα τις εκτελέσει. Και αυτά είναι τα δύο νότια της Κρήτης.

Η Chevron ο μόνος παίκτης στη Βενεζουέλα

Οι αναγγελίες του υπουργού έρχονται στο timing κατά το οποίο η Chevron έχει έρθει στη δημοσιότητα με τα γεγονότα της Βενεζουέλας. Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα και οι δηλώσεις Τραμπ για τις επενδύσεις των αμερικανικών πετρελαϊκών στην παραγωγή πετρελαίου, βρήκε τη Chevron να είναι η μοναδική εταιρεία των ΗΠΑ με δραστηριότητα. Η Chevron απασχολεί περίπου 3.000 άτομα μέσω κοινοπραξιών της, ενώ οι ανταγωνιστές της, όπως Exxon Mobil και ConocoPhillips, είχαν βιώσει την εθνικοποίηση των δραστηριοτήτων τους από τον Ούγκο Τσάβες στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Η Exxon μήνυσε τη Βενεζουέλα για 12 δισ. δολάρια και η Conoco για πάνω από 20 δισ., με τον Τραμπ να αναφέρεται σε αυτές τις «κλοπές» ιδιοκτησίας.

Ό,τι έχει απομείνει από την παραγωγή της Βενεζουέλας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Chevron, την μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που εξακολουθεί να λειτουργεί στη χώρα. Η εταιρεία με έδρα το Χιούστον αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παραγωγής της χώρας, λειτουργώντας βάσει ειδικών αδειών που της επιτρέπουν να παραμείνει εκεί παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα από Energean – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY

Ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε και για την επέκταση των δραστηριοτήτων της ExxonMobil στο block 2 βορειοδυτικά του Ιονίου Πελάγους.

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο «οικόπεδο» έχει παραχωρηθεί στην κοινοπραξία Energean – HELLENiQ ENERGY, με την ExxonMobil να εισέρχεται και να αναλαμβάνει χρέη operator, μετά την πρώτη γεώτρηση, στο πλαίσιο συμφωνίας που υπέγραψε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα.

«Σε 12 με 15 μήνες από τώρα θα έχουμε για πρώτη φορά υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας μετά από 40 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
