Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Νέα εποχή στις έρευνες υδρογονανθράκων – Σήμερα οι υπογραφές με τη Chevron
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Φεβρουαρίου 2026, 07:48

Νέα εποχή στις έρευνες υδρογονανθράκων – Σήμερα οι υπογραφές με τη Chevron

Η Chevron ενισχύει την επιρροή του αμερικανικού παράγοντα σε μία από τις πιο εύθραυστες γεωπολιτικά ζώνες του πλανήτη

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
A
A
Vita.gr
Spotlight

Εδραιώνει την παρουσία του στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ο πετρελαϊκός κολοσσός Chevron. Η Chevron διευρύνει τις δραστηριότητες της στην έρευνα κι εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και ταυτόχρονα ενισχύει την επιρροή του αμερικανικού παράγοντα σε μία από τις πιο εύθραυστες γεωπολιτικά ζώνες του πλανήτη.

Ο επόμενος σταθμός της Chevron, το επόμενο ορόσημο του γεωστρατηγικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι η Ελλάδα. Σήμα κατατεθέν της στρατηγικής αυτής το «Drill baby, drill… Όχημα οι αμερικανικές πετρελαϊκές, οι οποίες εδραιώνουν την εξωτερική πολιτική Τραμπ. Και μέσω αυτών παρέχονται οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφάλειας σε χώρες καις περιοχές που έρχονται αντιμέτωπες με γεωπολιτικές προκλήσεις.

Οι τέσσερις συμβάσεις θα υπογραφούν για λογαριασμό της Chevron από τον αντιπρόεδρο της Global New VenturesGavin Lewis. Πρόκειται για στέλεχος – κλειδί στο άνοιγμα που κάνει ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός στις νέες αγορές

Οι συμβάσεις παραχώρησης της Chevron

Για σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις αντίστοιχες θαλάσσιες περιοχές: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Οι τέσσερις συμβάσεις θα υπογραφούν για λογαριασμό της Chevron από τον αντιπρόεδρο της Global New VenturesGavin Lewis. Πρόκειται για στέλεχος – κλειδί στο άνοιγμα που κάνει ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός στις νέες αγορές.

Εταίρος της Chevron στις έρευνες είναι η HELLENiQ ENERGY, ο καθετοποιημένος ελληνικός ενεργειακός όμιλος με δραστηριότητα στη διύλιση, τις ΑΠΕ και την ηλεκτρική ενέργεια. Ο Όμιλος εισέρχεται επίσης και στο upstream μέσα από τη συμμετοχή του στις παραχωρήσεις της Chevron αλλά και εκείνες που έχουν αναλάβει η ExxonMobil και η Energean. Ο Ανδρέας Σιάμισιης CEO του Ομίλου θα υπογράψει με τη σειρά του.

Στην ΑΟΖ του Ισραήλ η Chevron εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα Λεβιάθαν και Ταμάρ που αποτέλεσαν game changer για τον χώρο του upstream. Τα αποθέματα φυσικού αερίου ανέρχονται σε 620 δισ. κυβικά μέτρα και 340 δισ. κυβικά μέτρα, αντίστοιχα

Τις συμβάσεις από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου θα υπογράψουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Άρης Στεφάτος.

Μετά τις υπογραφές θα ακολουθήσει στο Μουσείο της Ακρόπολης εκδήλωση με τοποθετήσεις των εκπροσώπων του ελληνικού δημοσίου και του σχήματος Chevron – HELLENiQ ENERGY

Η Chevron στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Chevron διευρύνει τις δραστηριότητες της στη Ανατολική Μεσόγειο με την είσοδο της στο ελληνικό upstream.

Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός ήδη έχει ανακαλύψει το κοίτασμα φυσικού αερίου Αφροδίτη στην Κύπρο.

Στην ΑΟΖ του Ισραήλ εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα Λεβιάθαν και Ταμάρ που αποτέλεσαν game changer για τον χώρο του upstream. Τα αποθέματα φυσικού αερίου ανέρχονται σε 620 δισ. κυβικά μέτρα και 340 δισ. κυβικά μέτρα, αντίστοιχα.

H Chevron επίσης εξασφάλισε άδεια για έρευνες σε block της Λιβυής.

Τα θαλάσσια blocks στην Ελλάδα

Οι τέσσερις θαλάσσιες περιοχές που αναλαμβάνει να ερευνήσει η Chevron εκτείνονται σε μία περιοχή 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Είναι από τις πολλά υποσχόμενες περιοχές με πιθανούς στόχους. Τόσο οι συγκεκριμένες όσο και εκείνες που γειτνιάζουν με τις παραχωρήσεις της ExxonMobil.

Chevron

Όπως έχει αναγγείλει ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου μετά τις υπογραφές των συμβάσεων, τα κείμενα θα πάνε στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστούν και να γίνουν νόμος του κράτους.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι γεωφυσικές (σεισμικές) έρευνες στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, με τον υπουργό να τις οριοθετεί χρονικά στο τέλος του 2026. Με δεδομένο το ό,τι οι σεισμικές έρευνες διεξάγονται τη χειμερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, η Chevron εκτιμάται ότι αναμένεται να φέρει σεισμογραφικό σκάφος το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Το ειδικό σκάφος αναμένεται να εκτελέσει γεωφυσικές εργασίες σε μία έκταση 47.000 τ.χλμ. όσο, δηλαδή όσο είναι τα τέσσερα θαλάσσια blocks που θα μισθώσει από το ελληνικό δημόσιο. Οι εκτιμήσεις θέλουν οι πρώτες σεισμικές να αφορούν στην πρόσκτηση δισδιάστατων 2D απεικονίσεων από το υπέδαφος των τεσσάρων παραχωρήσεων.

Αυτές θα αξιολογηθούν και πιθανότατα εντός του 2027 να γίνουν νέες τρισδιάστατες 3D αυτή τη φορά σεισμικές έρευνες. Οι νέες εργασίες θα αφορούν στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές των θαλάσσιων blocks οι οποίες δείχνουν να υπάρχουν γεωολογικές δομές με κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες.

Φυσικό αέριο




Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
Literature 16.02.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ. ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων «Κυπριακών λόγων» («Ευαγόρας», «Προς Νικοκλέα» και «Νικοκλής» ή «Κύπριοι»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»

Με κάθε επίσκεψη σε πόλη της Ελλάδας για την παρουσίαση της Ιθάκης να μετατρέπεται σε πολιτικό γεγονός ο Αλέξης Τσίπρας στη Λάρισα δέχθηκε από νέους, τους οποίους συνάντησε, ένα δύσκολο... challenge: «Ανακοίνωσέ το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανε μας».

Σύνταξη
Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Ελλάδα 16.02.26

Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα - Οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ ανά συνταγή για την υπηρεσία εκτέλεσης και χορήγησης

Σύνταξη
Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
Συγκλονιστικό ντοκουμέντο 16.02.26

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή

Σύνταξη
