Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Στο χάρτη των χωρών με παραγωγή σε υδρογονάνθρακες – φυσικό αέριο – μπαίνει από το 2026 η Ελλάδα.

Τα deals στους υδρογονάνθρακες που πραγματοποιήθηκαν το 2025 με την είσοδο της Chevron στις έρευνες της χώρας μας και την επέκταση της ExxonMobil και στο Ιόνιο μέσα στο 2026 αναμένεται να αποδώσουν τους πρώτους καρπούς.

H ExxonMobil στο «block 2» και η γεώτρηση για υδρογονάνθρακες

Ένα από τα σημαντικά deals που αλλάζουν πίστα την Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα είναι αυτό της εισόδου της ExxonMobil στο θαλάσσιο «block 2».

Τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια παραχώρηση έκτασης 2.442,1 τετραγωνικών χιλιομέτρων είχε μισθώσει η κοινοπραξία Energean –HELLENiQ ENERGY, ενώ με συμφωνία που υπογράφηκε στις 5 και 6 Νοεμβρίου στο σχήμα εισήλθε και ο αμερικανικός κολοσσός στο upstream ExxonMobil.

Η τελευταία έχει το 60% της παραχώρησης, η Energean το 30% και η HELLENiQ ENERGY το 10%. Η Energean παραμένει operator και είναι εκείνη που θα έχει την ευθύνη της έρευνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κι εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες άδειες, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί στον στόχο «Ασωπός» το διάστημα Νοεμβρίου 2026 με Ιανουάριο 2027.

Η Energean για το σκοπό αυτό αναμένεται να χρησιμοποιήσει το γεωτρύπανο «Santorini» της SAIPEM, το οποίο έχει δεσμεύσει για δύο γεωτρήσεις παραγωγής (Ζευς και Αθηνά) στο κοίτασμα Κατλαν υπεράκτια του Ισραήλ.

Τα βάθη του νερού στο «block 2» είναι 850 μέτρα και το βάθος της γεώτρησης μπορεί να ξεπεράσει τα 4 χιλιόμετρα. Οι εκτιμήσεις από τα δεδομένα των σεισμικών ερευνών δείχνουν αποθέματα φυσικού αερίου μεγέθους 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Πρέπει βέβαια να επιβεβαιωθούν και από τις ερευνητικές γεωτρήσεις.

Και η Chevron στο παιχνίδι για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες

Αναμφίβολα μεγάλο γεγονός αποτελεί και η έλευση στην Ελλάδα του ετέρου αμερικανικού κολοσσού στο upstream.

Η Chevron σε κοινοπρακτικό σχήμα με την HELLENiQ ENERGY κέρδισε τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Οι συμβάσεις παραχώρησης αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή και να κυρωθούν στις αρχές του 2026. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks. Πρόκειται για την κύρια πράξη που σηματοδοτεί ουσιαστικά την ενεργοποίηση των συμβάσεων παραχώρησης για μία εταιρεία upstream αλλά και για τη χώρα που εκμισθώνει τις παραχωρήσεις. Αλλά και ένα από τα καθοριστικά βήματα για μία εταιρεία εξορύξεων προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τη διενέργεια γεώτρησης ή την επιστροφή της παραχώρησης.

Με δεδομένο το ό,τι οι σεισμικές έρευνες διεξάγονται τη χειμερινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο, η Chevron εκτιμάται ότι αναμένεται να φέρει σεισμογραφικό σκάφος το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Το ειδικό σκάφος αναμένεται να εκτελέσει γεωφυσικές εργασίες σε μία έκταση 47.000 τ.χλμ. όσο, δηλαδή όσο είναι τα τέσσερα θαλάσσια blocks που θα μισθώσει από το ελληνικό δημόσιο. Οι εκτιμήσεις θέλουν οι πρώτες σεισμικές να αφορούν στην πρόσκτηση δισδιάστατων 2D απεικονίσεων από το υπέδαφος των τεσσάρων παραχωρήσεων. Αυτές θα αξιολογηθούν και πιθανότατα εντός του 2027 να γίνουν νέες τρισδιάστατες 3D αυτή τη φορά σεισμικές έρευνες. Οι νέες εργασίες θα αφορούν στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιοχές των θαλάσσιων blocks οι οποίες δείχνουν να υπάρχουν γεωολογικές δομές με κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες.

Τα deals για το LNG

Η Ελλάδα, όμως, επιδιώκει να καταστεί ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά LNG στην περιοχή της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Και το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά κατά την οποία οι εταιρικές σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς… Πρόκειται για ισχυρές σχέσεις, όπως φανερώνουν οι δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχων, και το πεδίο που βρέθηκε για το χτίσιμο της στρατηγικής συνεργασίας είναι η ενέργεια.

Στην Αθήνα στις 5 και 6 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του P –TEC ελληνικές εταιρείες και για την ακρίβεια το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψαν συμφωνίες για τη μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου σε χώρες της Βαλκανικής μέχρι και την Ουκρανία.

Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE του σχηματος AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψε με τη Venture Global Inc. συμφωνία αγοραπωλησίας διάρκειας 20 ετών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2030. Βάσει των όρων της συμφωνίας, προβλέπεται η προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως (MTPA), ενώ η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δέσμευσή της για αγορά έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA). Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα, με κοινή συμφωνία των μερών, να αυξηθούν οι σχετικές ποσότητες ακόμα περαιτέρω. Οι ποσότητες αυτές θα μεταφέρονται στην Ελλάδα από την ATLANTIC – SEE LNGTRADE με σκοπό την πώλησή τους σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Σημειωτέον ότι πρόκειται για την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG με προμηθευτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ενεργειακά χρονικά της Ελλάδας, σε μια συγκυρία που σηματοδοτεί τη δυναμική ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Venture Global Inc., με έδρα τη Λουϊζιάνα, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς LNG στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κάθετος Διάδρομος

Για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως κόμβος μεταφοράς ποσοτήτων LNG το κλειδί είναι ο Κάθετος Διάδρομος. Πρόκειται για το σύμπλεγμα των συστημάτων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) φυσικού αερίου από το Νότο και από διάφορες πηγές προς τις χώρες της Βαλκανικής και την Ουκρανία.

Ήδη η Metlen έφερε το πρώτο φορτίο αμερικανικού LNG για τη βουλγαρική αγορά μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Ακολουθεί το σχήμα των AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας με τις πρώτες ποσότητες αμερικανικού LNG να καταφτάνουν σε Ρεβυθούσα ή FSRU Αλεξανδρούπολής τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο συμφωνίας που έγινε με την ουκρανική Naftogaz.

Το αμερικανικό LNG αναμένεται να κυριαρχήσει στην αγορά της περιοχής και συνολικά στην Ευρώπη, μετά την απόφαση για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Πηγή: ΟΤ