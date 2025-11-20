New York Times: Οι νέες επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και ο ρόλος της Ελλάδας

Μετά την πρόσφατη κλιματική ώθηση, οι εταιρείες ενέργειας επιστρέφουν στα ορυκτά καύσιμα στην Ευρώπη. Πρόσφατες συμφωνίες πετρελαίου και φυσικού αερίου καταδεικνύουν τη στροφή με την Ελλάδα να εξελίσσεται σε βασικό παίκτη στη νέα αυτή τάση.

Η TotalEnergies, ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα δαπανήσει 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια) για να αποκτήσει μερίδιο 50% κυρίως σε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σηματοδοτώντας επί της ουσίας την επιστροφή σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, που προσφάτως είχε απορρίψει.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, σε εκτενές τους άρθρο με αναφορές στην Ελλάδα, η εταιρεία, η οποία ήδη αποτελεί σημαντικό επενδυτή στην ηλεκτροπαραγωγή, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα εργοστάσια φυσικού αερίου για να βοηθήσει στην εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως οι ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά πάρκα.

Οι εγκαταστάσεις, που ανήκουν στην EPH, μια ενεργειακή εταιρεία υπό τον έλεγχο του Τσέχου βιομήχανου Ντάνιελ Κρετίνσκι, βρίσκονται στη Βρετανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία και τη Γαλλία.

«Ρεαλιστική» προσέγγιση

Η κίνηση φαίνεται να αποτελεί ένδειξη μιας ολοένα πιο ρεαλιστική προσέγγισης στην ενέργεια και την κλιματική αλλαγή από τις εταιρείες, ακόμη και στην Ευρώπη, η οποία έχει ακολουθήσει πιο φιλόδοξες περιβαλλοντικές πολιτικές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κόσμος έχει αλλάξει από τότε που υιοθετήθηκε η Συμφωνία του Παρισιού πριν από μια δεκαετία με φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχει γίνει όλο και πιο εμφανές ότι οι στόχοι της συμφωνίας για μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν θα επιτευχθούν, και όχι μόνο λόγω της αποχώρησης της κυβέρνησης Τραμπ από τη διαδικασία του Παρισιού.

Οι ενεργειακές εταιρείες το έχουν παρατηρήσει. «Σίγουρα έχουν εγκαταλείψει την ιδέα ότι μπορούν να ηγηθούν του κόσμου σε αυτό το μονοπάτι», σχολιάζει στους NY Times ο Λιουκ Πάρκερ, αντιπρόεδρος εταιρικής έρευνας στην ενεργειακή συμβουλευτική Wood Mackenzie, αναφερόμενος στη Συμφωνία του Παρισιού.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη είναι μάλλον απίθανο να αντιγράψει τη μεγάλη στροφή στην ενεργειακή πολιτική που συντελείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι πιθανές διορθώσεις πορείας.

Η στροφή της Γερμανίας

Ακόμη και η Γερμανία, η οποία υπερηφανεύεται για τη μακροχρόνια ηγετική της θέση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατασκευάζει εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ικανά να παράγουν 10 γιγαβάτ, ποσότητα σημαντική.

Κάποιοι Ευρωπαίοι μπορεί να αντιπαθούν τη πολεμική της Ουάσιγκτον απέναντι στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά η προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ μπορεί να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να γίνουν πιο δεκτικές στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και τα προϊόντα της.

Τα deals των Αθηνών

Το δημοσίευμα προβάλει ως παράδειγμα για την τάση αυτή, την Exxon Mobil η οποία «υπέγραψε πρόσφατα στην Αθήνα αυτό που κάποιοι στην αγορά θεωρούν ως ορόσημο σε μια προκαταρκτική συμφωνία για έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ελληνικά ύδατα. Στην υπογραφή παραβρέθηκαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Ενέργειας Chris Wright». Παραθέτει μάλιστα την κάτωθι φωτογραφία:

«Οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που συνεργάζονται με την Ελλάδα καθώς επαναφέρουμε τη λογική και απελευθερώνουμε προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλή ενέργεια», έγραψε ο κ. Ράιτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αλλαγές στην πολιτική είναι σημαντικές, αλλά η στροφή καθοδηγείται επίσης από τα πρακτικά μαθήματα που έχουν αντλήσει οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες σχετικά με τις δυσκολίες μετάβασης από έναν κόσμο που λειτουργεί με ορυκτά καύσιμα σε κάτι διαφορετικό.

Η TotalEnergies έχει αναπτύξει μεγάλης κλίμακας έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, τα στελέχη της εταιρείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απλή κατασκευή ηλιακών και αιολικών πάρκων δεν είναι πολύ κερδοφόρα.

Ο ρόλος των ΑΠΕ

Αυτές οι εγκαταστάσεις από μόνες τους δεν επαρκούν για να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αυτό που η εταιρεία ονομάζει «καθαρή, αξιόπιστη» ενέργεια από πελάτες όπως τα κέντρα δεδομένων.

Δεδομένου ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια εξαρτώνται από τον ήλιο και τον άνεμο, απαιτείται μια πιο σταθερή μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το φυσικό αέριο καλύπτει αυτή την ανάγκη. «Είναι λίγο πολύ ένα σύστημα που στο τέλος θα είναι 50-50, ξέρετε, ανάμεσα σε φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές», δήλωσε τη Δευτέρα στους αναλυτές ο Patrick Pouyanné, διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, περιγράφοντας την πορεία της εταιρείας στην Ευρώπη.

Ο κ. Pouyanné σημείωσε ότι τα νέα εργοστάσια θα συμπληρώνουν τη θέση της TotalEnergies ως ενός από τους μεγαλύτερους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η Shell, η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της Ευρώπης, έχει ακολουθήσει πιο σκληρή προσέγγιση στις ανανεώσιμες πηγές, με το επιχείρημα ότι οι επενδύσεις σε ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες δεν θα είναι επαρκώς κερδοφόρες.

Η εταιρεία, που εδρεύει στο Λονδίνο, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αποσυρθεί από προσπάθειες ανάπτυξης δύο πλωτών αιολικών πάρκων στα βρετανικά ύδατα και ενός υπεράκτιου έργου στις ΗΠΑ, με την ονομασία Atlantic Shores. Η Shell δήλωσε ότι θέλει να επικεντρωθεί στο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Άλλες εταιρείες βλέπουν επίσης μια αλλαγή στο ενεργειακό τοπίο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε σε απότομη μείωση των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία και σε αυξανόμενη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωθώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, σύμφωνα με ορισμένους στελέχη ενεργειακών εταιρειών.

Η Energean

Και συνεχίζει το δημοσίευμα: Ως διευθύνων σύμβουλος της Energean, παραγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου με ενδιαφέροντα σε υπεράκτια κοιτάσματα στην Ευρώπη, ο Μαθιός Ρήγας είναι σε θέση να παρατηρεί τις αλλαγές στην προσέγγιση της περιοχής για την ενέργεια. Η Energean συμμετείχε καθοριστικά στη συμφωνία με την Exxon για γεώτρηση στα ελληνικά ύδατα, μια χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα.

Στην Ιταλία, όπου η Energean έχει μερίδια σε τρία κοιτάσματα, χαλαρώνουν ορισμένοι περιορισμοί στις γεωτρήσεις και εξετάζεται νομοθεσία που μπορεί να επιταχύνει έργα φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της βιομηχανίας.

Ο κ. Ρήγας δήλωσε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζει να επηρεάζει τη σκέψη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα.

«Περάσαμε μια φάση όπου η Ιταλία δεν ήθελε να χορηγεί άδειες», είπε. «Τώρα νομίζω ότι αρχίζουν να μετατοπίζονται και να κατανοούν ότι χρειάζονται εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων», εννοώντας το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο Μπέργκαμ στο OT FORUM

Στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στις δυνατότητες ενεργειακή συνεργασίας και στις προκλήσεις που κυριαρχούν στο νέο γεωπολιτικό σκηνικό αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ. Ο κ. Μπέργκαμ μίλησε στο 6ο OT FORUM και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Φωτάκη λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της ExxonMobil με το κοινοπρακτικό σχήμα των Energean – HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

«Μετά το συνέδριο οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πιο ισχυρές από ποτέ», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες που επισκέπτεται τη χώρα μας ως υπουργός Εσωτερικών: «Η συνεργασία μας γύρω από την ενέργεια και γύρω από την ΑΙ, γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο, με την Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος, μπορεί να φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη ευθυγράμμιση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και του πρωθυπουργού εδώ (σ.σ. Κ. Μητσοτάκη) και βλέπω ένα πολύ λαμπρό μέλλον για αυτή τη σχέση που έχουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

