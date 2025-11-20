newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 06:59
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
New York Times: Οι νέες επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και ο ρόλος της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

New York Times: Οι νέες επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και ο ρόλος της Ελλάδας

Ο κόσμος έχει αλλάξει από τότε που υιοθετήθηκε η Συμφωνία του Παρισιού πριν από μια δεκαετία με φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
A
A
Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Spotlight

Μετά την πρόσφατη κλιματική ώθηση, οι εταιρείες ενέργειας επιστρέφουν στα ορυκτά καύσιμα στην Ευρώπη. Πρόσφατες συμφωνίες πετρελαίου και φυσικού αερίου καταδεικνύουν τη στροφή με την Ελλάδα να εξελίσσεται σε βασικό παίκτη στη νέα αυτή τάση.

Η TotalEnergies, ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα δαπανήσει 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια) για να αποκτήσει μερίδιο 50% κυρίως σε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σηματοδοτώντας επί της ουσίας την επιστροφή σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, που προσφάτως είχε απορρίψει.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, σε εκτενές τους άρθρο με αναφορές στην Ελλάδα, η εταιρεία, η οποία ήδη αποτελεί σημαντικό επενδυτή στην ηλεκτροπαραγωγή, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα εργοστάσια φυσικού αερίου για να βοηθήσει στην εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως οι ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά πάρκα.

Οι εγκαταστάσεις, που ανήκουν στην EPH, μια ενεργειακή εταιρεία υπό τον έλεγχο του Τσέχου βιομήχανου Ντάνιελ Κρετίνσκι, βρίσκονται στη Βρετανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία και τη Γαλλία.

«Ρεαλιστική» προσέγγιση

Η κίνηση φαίνεται να αποτελεί ένδειξη μιας ολοένα πιο ρεαλιστική προσέγγισης στην ενέργεια και την κλιματική αλλαγή από τις εταιρείες, ακόμη και στην Ευρώπη, η οποία έχει ακολουθήσει πιο φιλόδοξες περιβαλλοντικές πολιτικές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κόσμος έχει αλλάξει από τότε που υιοθετήθηκε η Συμφωνία του Παρισιού πριν από μια δεκαετία με φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχει γίνει όλο και πιο εμφανές ότι οι στόχοι της συμφωνίας για μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν θα επιτευχθούν, και όχι μόνο λόγω της αποχώρησης της κυβέρνησης Τραμπ από τη διαδικασία του Παρισιού.

Οι ενεργειακές εταιρείες το έχουν παρατηρήσει. «Σίγουρα έχουν εγκαταλείψει την ιδέα ότι μπορούν να ηγηθούν του κόσμου σε αυτό το μονοπάτι», σχολιάζει στους NY Times ο Λιουκ Πάρκερ, αντιπρόεδρος εταιρικής έρευνας στην ενεργειακή συμβουλευτική Wood Mackenzie, αναφερόμενος στη Συμφωνία του Παρισιού.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη είναι μάλλον απίθανο να αντιγράψει τη μεγάλη στροφή στην ενεργειακή πολιτική που συντελείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι πιθανές διορθώσεις πορείας.

Η στροφή της Γερμανίας

Ακόμη και η Γερμανία, η οποία υπερηφανεύεται για τη μακροχρόνια ηγετική της θέση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατασκευάζει εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ικανά να παράγουν 10 γιγαβάτ, ποσότητα σημαντική.

Κάποιοι Ευρωπαίοι μπορεί να αντιπαθούν τη πολεμική της Ουάσιγκτον απέναντι στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά η προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ μπορεί να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να γίνουν πιο δεκτικές στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και τα προϊόντα της.

Τα deals των Αθηνών

Το δημοσίευμα προβάλει ως παράδειγμα για την τάση αυτή, την Exxon Mobil η οποία «υπέγραψε πρόσφατα στην Αθήνα αυτό που κάποιοι στην αγορά θεωρούν ως ορόσημο σε μια προκαταρκτική συμφωνία για έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ελληνικά ύδατα. Στην υπογραφή παραβρέθηκαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Ενέργειας Chris Wright». Παραθέτει μάλιστα την κάτωθι φωτογραφία:

Η φωτογραφία του δημοσιεύματος

«Οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που συνεργάζονται με την Ελλάδα καθώς επαναφέρουμε τη λογική και απελευθερώνουμε προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλή ενέργεια», έγραψε ο κ. Ράιτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αλλαγές στην πολιτική είναι σημαντικές, αλλά η στροφή καθοδηγείται επίσης από τα πρακτικά μαθήματα που έχουν αντλήσει οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες σχετικά με τις δυσκολίες μετάβασης από έναν κόσμο που λειτουργεί με ορυκτά καύσιμα σε κάτι διαφορετικό.

Η TotalEnergies έχει αναπτύξει μεγάλης κλίμακας έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, τα στελέχη της εταιρείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απλή κατασκευή ηλιακών και αιολικών πάρκων δεν είναι πολύ κερδοφόρα.

Ο ρόλος των ΑΠΕ

Αυτές οι εγκαταστάσεις από μόνες τους δεν επαρκούν για να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αυτό που η εταιρεία ονομάζει «καθαρή, αξιόπιστη» ενέργεια από πελάτες όπως τα κέντρα δεδομένων.

Δεδομένου ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια εξαρτώνται από τον ήλιο και τον άνεμο, απαιτείται μια πιο σταθερή μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το φυσικό αέριο καλύπτει αυτή την ανάγκη. «Είναι λίγο πολύ ένα σύστημα που στο τέλος θα είναι 50-50, ξέρετε, ανάμεσα σε φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές», δήλωσε τη Δευτέρα στους αναλυτές ο Patrick Pouyanné, διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, περιγράφοντας την πορεία της εταιρείας στην Ευρώπη.

Ο κ. Pouyanné σημείωσε ότι τα νέα εργοστάσια θα συμπληρώνουν τη θέση της TotalEnergies ως ενός από τους μεγαλύτερους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η Shell, η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της Ευρώπης, έχει ακολουθήσει πιο σκληρή προσέγγιση στις ανανεώσιμες πηγές, με το επιχείρημα ότι οι επενδύσεις σε ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες δεν θα είναι επαρκώς κερδοφόρες.

Η εταιρεία, που εδρεύει στο Λονδίνο, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αποσυρθεί από προσπάθειες ανάπτυξης δύο πλωτών αιολικών πάρκων στα βρετανικά ύδατα και ενός υπεράκτιου έργου στις ΗΠΑ, με την ονομασία Atlantic Shores. Η Shell δήλωσε ότι θέλει να επικεντρωθεί στο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Άλλες εταιρείες βλέπουν επίσης μια αλλαγή στο ενεργειακό τοπίο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε σε απότομη μείωση των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία και σε αυξανόμενη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωθώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, σύμφωνα με ορισμένους στελέχη ενεργειακών εταιρειών.

Η Energean

Και συνεχίζει το δημοσίευμα: Ως διευθύνων σύμβουλος της Energean, παραγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου με ενδιαφέροντα σε υπεράκτια κοιτάσματα στην Ευρώπη, ο Μαθιός Ρήγας είναι σε θέση να παρατηρεί τις αλλαγές στην προσέγγιση της περιοχής για την ενέργεια. Η Energean συμμετείχε καθοριστικά στη συμφωνία με την Exxon για γεώτρηση στα ελληνικά ύδατα, μια χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα.

Στην Ιταλία, όπου η Energean έχει μερίδια σε τρία κοιτάσματα, χαλαρώνουν ορισμένοι περιορισμοί στις γεωτρήσεις και εξετάζεται νομοθεσία που μπορεί να επιταχύνει έργα φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της βιομηχανίας.

Ο κ. Ρήγας δήλωσε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζει να επηρεάζει τη σκέψη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα.

«Περάσαμε μια φάση όπου η Ιταλία δεν ήθελε να χορηγεί άδειες», είπε. «Τώρα νομίζω ότι αρχίζουν να μετατοπίζονται και να κατανοούν ότι χρειάζονται εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων», εννοώντας το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο Μπέργκαμ στο OT FORUM

Στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στις δυνατότητες ενεργειακή συνεργασίας και στις προκλήσεις που κυριαρχούν στο νέο γεωπολιτικό σκηνικό αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ. Ο κ. Μπέργκαμ μίλησε στο 6ο OT FORUM και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Φωτάκη λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της ExxonMobil με το κοινοπρακτικό σχήμα των Energean – HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

«Μετά το συνέδριο οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πιο ισχυρές από ποτέ», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες που επισκέπτεται τη χώρα μας ως υπουργός Εσωτερικών: «Η συνεργασία μας γύρω από την ενέργεια και γύρω από την ΑΙ, γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο, με την Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος, μπορεί να φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη ευθυγράμμιση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και του πρωθυπουργού εδώ (σ.σ. Κ. Μητσοτάκη) και βλέπω ένα πολύ λαμπρό μέλλον για αυτή τη σχέση που έχουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μπέργκαμ τόνισε: «Ξεκινώ με τα συναρπαστικά νέα που ανακοινώθηκαν για την ExxonMobil και τη Chevron. Αυτές είναι δύο εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ, αλλά είναι παγκόσμιες, μπορούν να επιλέγουν που θα δραστηριοποιούνται οπουδήποτε στον κόσμο. Όταν η Ελλάδα άνοιξε τις άδειες για έρευνες οι δύο αυτές εταιρείες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους», επεσήμανε, υπενθυμίζοντας ότι ειδικά για την περίπτωση της ExxonMobil αυτή θα είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια. Αναγνώρισε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική σε αυτό και δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα με αυτές τις πηγές να εξάγει ενέργεια.

Τα deals του Ζαππείου εξασφαλίζουν ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

«Ιστορική» χαρακτήρισε τη συμφωνία που έκλεισε στο Ζάππειο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναφέροντας ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε αρτηρία ανάπτυξης στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Η χώρα μας με αποφασιστικότητά έτρεξε γρήγορα ώστε να πείσουμε τις ΗΠΑ το αμερικανικό φυσικό αέριο που θα έρχεται στην Ευρώπη να περνάει μέσω Ελλάδας», είπε ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στo ertnews.gr, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η προεργασία για τη συμφωνία είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο. «Προτείναμε στους συμμάχους ότι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, για να είναι ουσιαστική πρέπει να περνάει από χώρα που διαθέτει υποδομές, όπως η Ρεβυθούσα».

«Η Ελλάδα» συνέχισε ο υπουργός« αξιοποίησε τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές της και την πολιτική της σταθερότητα και το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία μεταφέρει πάνω από το 25% του LNG».

Ταυτόχρονα, η συμφωνία με την ExxonMobil θα οδηγήσει σε ενεργειακή ανεξαρτησία τη χώρα μας, είπε ενδεικτικά, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα».

Ο κ. Παπασταύρου εκτίμησε ότι οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία. «Εάν βρεθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα θα αυξηθεί σημαντικά ο εθνικός πλούτος και την ίδια στιγμή θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, θα έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια και γεωπολιτική ασφάλεια».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Υδρογονάνθρακες: Οι νέες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

Μη υγιείς σχέσεις: Το μάθημα του Πλάτωνα για να τις αφήσουμε πίσω

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Οικονομία 20.11.25

Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»

Ο Gary Burnison, CEO της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων και εξεύρεσης στελεχών Korn Ferry, αποκαλύπτει την καλύτερη απάντηση που έχει λάβει στην ερώτηση «Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας»

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος – O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 20.11.25

Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης - O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό

Κάτι περισσότερο από 400 ημέρες απομένουν για να μπει τέλος στο Ταμείο Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να καυχιέται για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει παρά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να καθησυχάζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερή δημοσιονομική τροχιά παρά τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι
Baby Boomers 19.11.25

Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων - Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι

Γιατί οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να ελπίζουν στο «οικονομικό θαύμα» που βίωσαν οι Baby Boomers. Η κατανομή του πλούτου και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου
ΗΠΑ 19.11.25

Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

H διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση – Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη «ζώνη κινδύνου»
Τεράστια πρόκληση 19.11.25

Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση - Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη λεγόμενη «ζώνη κινδύνου»

Η στεγαστική κρίση αποτελεί ένα αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών κινείται στον ίδιο «κακοτράχαλο διάδρομο» με των υπόλοιπων Ευρωπαίων και ακόμα χειρότερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Οι άλλοι υποψήφιοι 19.11.25

Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Τα παιδιά δεν είναι καλά» – Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο
Οικονομία 19.11.25

«Τα παιδιά δεν είναι καλά» - Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο

«Τα παιδιά δεν είναι καλά», προειδοποιεί κορυφαίος οικονομολόγος, καθώς η άνεργη, απαισιόδοξη Gen Z ζει με τους γονείς της και δημιουργεί μια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων στην οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και στις πληρωμές IRIS
Οικονομία 19.11.25

Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και στις πληρωμές IRIS

Το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές όπως το IRIS, αλλά και σε άλλους τομείς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας
Πολιτική 20.11.25

Στη Σιγκαπούρη ο Κυρ. Μητσοτάκης – Η προσέλκυση επενδύσεων και η… τόνωση της προσωπικής του εικόνας

Η «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη και ο ρόλος των διεθνών επαφών του. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη, οι στοχεύσεις του ταξιδιού και οι συναντήσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Συννεφιά με αφρικανική σκόνη τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Η προειδοποίηση της ΕΜΥ 20.11.25

Συννεφιά με αφρικανική σκόνη, τοπικές βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Συννεφιασμένος ο καιρός με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για την πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»
Εμφυλη βία 20.11.25

Μαιευτική βία: «Εκλεισα μόνη μου την παροχή ωκυτοκίνης»

Με αφορμή την επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτική Βίας Ελλάδας, η μαία Κωνσταντίνα Νούσια και η γυναικολόγος Χρυσάνθη Σαρδέλη παίρνουν θέση για τη συζήτηση που έχει ανάψει ανάμεσα στους επαγγελματίες γυναικολογικής υγείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;
Νιάο ή Μιάο; 20.11.25

Είναι η ουκρανική γάτα σας πατριωτική ή είναι προδοτική ρωσόφιλη;

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης έχει προκύψει στην Ουκρανία καθώς μια διαφήμιση στην πόλη Λβιβ, παρουσίαζε την γάτα να νιαουρίζει στα ρώσικα! Φαντάζεστε η γάτα σας να είναι κατάσκοπος του εχθρού;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Οικονομία 20.11.25

Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»

Ο Gary Burnison, CEO της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων και εξεύρεσης στελεχών Korn Ferry, αποκαλύπτει την καλύτερη απάντηση που έχει λάβει στην ερώτηση «Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας»

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος – O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 20.11.25

Τι μέλλει γενέσθαι μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης - O κίνδυνος «πίεσης» στον εθνικό προϋπολογισμό

Κάτι περισσότερο από 400 ημέρες απομένουν για να μπει τέλος στο Ταμείο Ανάκαμψης με την κυβέρνηση να καυχιέται για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει παρά τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να καθησυχάζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σταθερή δημοσιονομική τροχιά παρά τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Kλίμα: Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την COP31, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας
Κλίμα 20.11.25

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει την COP31

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε, στο πλαίσιο συμβιβασμού, ότι η Τουρκία είναι εντέλει η χώρα που θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
Γάζα 20.11.25

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία

Η Χαμάς καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία», έπειτα από το νέο μακελειό που προκάλεσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο