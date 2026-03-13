Υδρογονάνθρακες: Kυρώθηκε η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας με Chevron & HELLENiQ Energy
Επικαιρότητα 13 Μαρτίου 2026, 16:39

Υδρογονάνθρακες: Kυρώθηκε η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας με Chevron & HELLENiQ Energy

Ιστορική στιγμή για τη χώρα, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου - Οι συμφωνίες αφορούν έρευνα και εκμετάλλευση σε υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, για την κύρωση των τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών της Ελλάδας με την Κοινοπραξία Chevron & HELLENiQ Energy, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Υπέρ της αρχής της κύρωσης τάχθηκαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ενώ η ΕΛΛΥ δήλωσε «παρών».

«Ιστορική στιγμή» η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες

Κλείνοντας τη διήμερη συζήτηση στη Βουλή, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «άλμα για την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας» και «θεμελιώδη επιλογή για μια Ελλάδα εξωστρεφή, ενεργειακά ισχυρή και αυτάρκη».

«Ας μη γελιόμαστε. Δεν ήταν νομοτελειακό ούτε αυτονόητο ότι από το 2022 θα πενταπλασιάζονταν μέσα σε 3 χρόνια οι απαραίτητες τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες», είπε και προσέθεσε: «το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής δεν έτυχε, εργαστήκαμε σκληρά για αυτό».

Ο κ. Παπασταύρου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημείωσε πως «καταπολεμήσαμε μία γραφειοκρατία που απαιτούσε 22 μήνες από την Υπουργική Απόφαση αποδοχής του ενδιαφέροντος της εταιρείας μέχρι την έκδοση της πρώτης άδειας – και το υποδιπλασιάσαμε στους 11 μήνες. Πετύχαμε να μειώσουμε σε 7 από 8 τα χρόνια που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι έρευνες και θα έχουμε ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, και αυτό δεν είναι πυροτέχνημα».

«Από το σύνολο των εκτάσεων που έχει αδειοδοτήσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, το 83% του εμβαδού αδειοδοτήθηκε από την κυβέρνησή μας», προσέθεσε.

Mία θεμελιώδης επιλογή

Κατηγορηματικός ήταν και ως προς τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας ο κ. Παπασταύρου, διαβεβαιώνοντας εκ νέου ότι «καμία ιδιωτική συμφωνία δεν εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα».

«Οι συμφωνίες με την Chevron είναι συμβάσεις μίσθωσης του Δημοσίου και ιδιωτικών εταιρειών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα γιατί από τη φύση τους δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων. Άρα δεν ενισχύονται δεν κατοχυρώνονται και δεν εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

«Είναι μια ιστορική στιγμή. Με τη σημερινή ψηφοφορία καλούμαστε να αποφασίσουμε ποιο ρόλο θέλουμε να διαδραματίσει η Ελλάδα στο κόσμο. Δεν πρόκειται μόνο για την οικονομία. Πρόκειται για μία θεμελιώδη επιλογή. Θέλουμε μια Ελλάδα ενεργειακά φοβική και εξαρτημένη ή μια Ελλάδα εξωστρεφή, γεωπολιτικά ισχυρή και ενεργειακά ασφαλή. Για τη κυβέρνηση της ΝΔ η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Επιλέγουμε μια Ελλάδα ισχυρή αυτάρκη και με αυτοπεποίθηση», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

Να σημειωθεί ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τα δύο άρθρα των Συμβάσεων για τη Νότια Κρήτη εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή αυτή.

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Τηλεφωνικές υποκλοπές: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»
Οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, δημιουργούν αντιπαραθέσεις, με κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι
«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό» σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης
Αιχμές από το περιβάλλον Βάρρα για τους υπαινιγμούς Βορίδη σχετικά με το «γιατί τώρα» της δημοσιοποίησης του επίμαχου εγγράφου του 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για ψευδορκία

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στη Βουλή για τις συμβάσεις της Chevron κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας «είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»
H Ομάδα Εργασίας Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής με τίτλο «Ενεργειακή Δημοκρατία»

«Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η Κυβέρνηση» – Κριτική των κομμάτων στα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία σε ότι αφορά στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης
«Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ολλανδία: Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ – Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι
Από την έκρηξη που σημειώθηκε μπροστά στη συναγωγή του Ρότερνταμ στην Ολλανδία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί - Το κτίριο υπέστη ζημιές από τη φωτιά που προκάλεσε η έκρηξη

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του
«Όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «ένα παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους»

Θεσσαλονίκη: Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε φυλάκιση 22 μηνών

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του
Για υπονόμευση της παράταξης από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του βουλευτή.

Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ
«Ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημειώνει η αντιπολίτευση.

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»
Απίστευτες εκφράσεις ακούστηκαν για μία ακόμη φορά στη Βουλή με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΜακάριοςΛαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τους παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας ο Κακλαμάνης

Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή
Καθώς ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι αυτή η αναγνώριση από τον ΟΗΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

