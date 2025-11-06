newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης
Κόσμος 06 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης

Ένα χρόνο μετά την επανεκλογή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις της Τρίτης στις ΗΠΑ και τώρα καλούνται να αφουγκραστούν σωστά την κάλπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

«Αν υπάρχει κάποια πόλη που μπορεί να δείξει σε ένα έθνος, προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ, πώς να τον νικήσει, αυτή είναι η πόλη που τον ανέδειξε», είπε ο «σοσιαλιστής», «υπερήφανος μουσουλμάνος» με μεταναστευτικό υπόβαθρο και υποψήφιος των Δημοκρατικών Ζοχράν Μαμντάνι, στην επινίκια ομιλία του μετά τη θριαμβευτική, ανατρεπτική εκλογή του ως νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Για το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν ήταν η μόνη που κατήγαγε μέσα από τις κάλπες της 4ης Νοεμβρίου.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βρισκόταν στα ψηφοδέλτια των χθεσινών πολλαπλών τοπικών εκλογικών αναμετρήσεων στις ΗΠΑ -όχι μόνο στην οικονομική πρωτεύουσά τους, αλλά και στη Βιρτζίνια, στο Νιου Τζέρσεϊ, στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και σε ένα κρίσιμο δημοψήφισμα στην Καλιφόρνια- ήταν σαν να ήταν.

Ένα χρόνο μετά την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι τοπικές εκλογές της 4ης Νοεμβρίου είχαν χαρακτήρα ενός οιονεί μίνι δημοψηφίσματος για τη δεύτερη διακυβέρνησή του.

Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά για τον ίδιο και για τους Ρεπουμπλικανούς.

Μπορεί οι Δημοκρατικοί να είναι «ακέφαλοι» μετά το εκλογικό στραπάτσο των προεδρικών εκλογών του 2024 και να παραμένουν εξαιρετικά αντιδημοφιλείς, όμως λιγότερο από τον αυταρχισμό και την κρίση κόστους ζωής της εποχής Τραμπ 2.0.

Με τη δεύτερη διακυβέρνησή του να οδεύει προς τον δέκατο μήνα, η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ έχει υποχωρήσει στο 37% σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση των CNN/SSRS.

Μια σημαντική μεταβολή από το 47% που είχε στα μέσα Φεβρουαρίου και πλέον πολύ κοντά στο ναδίρ 34% που έφτασαν τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ στο τέλος της πρώτης θητείας του, τον Ιανουάριο του 2021, αμέσως μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο και την επίμονη άρνησή του να αποδεχθεί την τότε ήττα του από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Δεν είναι ωστόσο η μόνη σημαντική μεταβολή στο αμερικανικό πολιτικό τοπίο, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, πανηγυρίζει τη νίκη του έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα του, διάσημη Ινδοαμερικανή σκηνοθέτη και απόφοιτο του Χάρβαρντ, Μίρα Νάιρ (REUTERS/Shannon Stapleton)

Από τη Νέα Υόρκη, μέχρι τη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ

Αν και χωρίς συνεκτική κομματική ταυτότητα, οι αλλεπάλληλες εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών την 4η Νοεμβρίου δίνουν ανάσα ζωής σε ένα διχασμένο κόμμα, που αναζητά ακόμη τα πατήματά του μετά την περσινή βαριά ήττα.

Οι υποψήφιοί του που κέρδισαν στις τρεις βασικές εκλογές αναμετρήσεις -για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης και για την ανάδειξη νέων κυβερνητών στη Βιρτζίνια και στο Νιου Τζέρσεϊ- καλύπτουν μέσες άκρες όλο το εσωκομματικό ιδεολογικό φάσμα.

Παρά τις διαφορές τους, οι εκστρατείες τους επικεντρώθηκαν στο κόστος ζωής και στη σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Μέλος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, της οργάνωσης «Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές της Αμερικής» και μια νέας γενιάς πολιτικών στο γεροντοκρατούμενο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι επικράτησε στη Νέα Υόρκη -ένα δημοκρατικό προπύργιο- κόντρα στη λυσσαλέα επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και στη χλιαρή, όψιμη υποστήριξή του από το ίδιο του το κόμμα.

Με πεμπτουσία του προγράμματός του την αναδιανομή του πλούτου, συσπείρωσε κοινωνικές ομάδες που έδειχναν να αποξενώνονται από τους Δημοκρατικούς -κυρίως νέους ψηφοφόρους, μέλη της εργατικής και της μεσαίας τάξης και μειονοτήτων- ενόσω θορυβεί το κατεστημένο, πλούσιους δωρητές και επιχειρηματικούς ηγέτες στην έδρα της Wall Street.

Δύο μετριοπαθείς Δημοκρατικές υποψήφιες, εν τω μεταξύ, με υπόβαθρο στον τομέα εθνικής ασφάλειας, κατήγαγαν σαρωτικές νίκες στην ανατολική ακτή, στη Βιρτζίνια και στο Νιου Τζέρσεϊ: τις μόνες πολιτείες όπου διεξάγονται εκλογές για κυβερνήτες ένα έτος μετά τις προεδρικές εκλογές.

Αν και θεωρούνται κατεξοχήν «μπλε» (στο χρώμα του Δημοκρατικού Κόμματος), είχαν εσχάτως σημαντική μετατόπιση προς τη ρεπουμπλικανική δεξιά.

Όμως η 46χρονη Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ στη Βιρτζίνια (πρώην υπάλληλος στη CIA στην αντιτρομοκρατία) και η 53χρονη Μάικι Σέριλ στο Νιου Τζέρσεϊ (πρώην πιλότος ελικοπτέρου για το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό) εξασφάλισαν την πρωτιά με μεγάλη διαφορά, ξεπερνώντας κατά πολύ τα εκεί ποσοστά της Κάμαλα Χάρις στις περσινές προεδρικές εκλογές.

Οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες της Βιρτζίνια Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, του Νιού Τζέρσεϊ Μάικι Σέριλ και της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ (REUTERS/Jay Paul, Mike Segar, Fred Greaves)

Επιμέρους νίκες, μεγάλα «στοιχήματα»

Στο εκλογικό σερί των Δημοκρατικών την 4η Νοεμβρίου -στην πρώτη αναμέτρηση στις κάλπες επί της δεύτερης προεδρίας Τραμπ- προστίθενται άλλες δύο πολιτείες της ανατολικής ακτής και μια της δυτικής.

Στην πολιτικά αμφίρροπη Πενσιλβάνια, οι Δημοκρατικοί διατήρησαν την πλειοψηφία στο πολιτειακό Ανώτατο Δικαστήριο της.

Μια νίκη κομβική, στο φόντο της αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 στη βορειοανατολική πολιτεία από το στρατόπεδο του Τραμπ.

Αντίστοιχα σημαντική, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του χρόνου, ήταν η απόρριψη στο Μέιν πρότασης για υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας, με φωτογραφία, κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις κάλπες ή κατά την αίτηση για επιστολική ψήφο.

Όμως πιο καθοριστική θεωρείται η έγκριση στην Καλιφόρνια της Πρότασης 50.

Αφορά στην ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών στη «Χρυσή Πολιτεία» και προπύργιο των Δημοκρατικών στη δυτική ακτή.

Πρακτικά απάντηση σε αντίστοιχες μεθοδεύσεις των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας και σε άλλες πολιτείες, το μέτρο που ενέκριναν οι Καλιφορνέζοι θα ευνοήσει τους Δημοκρατικούς το 2026, ενισχύοντας τις πιθανότητες για ανατροπή των σημερινών πολιτικών ισορροπιών στο Κογκρέσο υπέρ τους.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αποτελεί προσωπική νίκη για τον Δημοκρατικό απερχόμενο κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος χαρακτήρισε το μέτρο απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση του Τραμπ.

Ανεβάζει έτσι τις «μετοχές» του, ενόψει μιας ενδεχόμενης -επί το ακριβέστερο αναμενόμενης- υποψηφιότητάς του για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2028.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σκυθρωπός στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου, την επομένη των εκλογών της 4ης Νοεμβρίου (REUTERS/Kevin Lamarque)

Αποκωδικοποιώντας το μήνυμα της κάλπης

Αν και είναι νωρίς για να συναχθούν σαφή πολιτικά συμπεράσματα, και δη για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν σημάδια ανάκαμψης του Δημοκρατικού Κόμματος.

Σκιαγραφείται μια αλλαγή στρατηγικής και ρητορικής, με εστίαση στα ουσιώδη, καθημερινά προβλήματα του μέσου πολίτη.

Στο φόντο είναι η πρώτη σοβαρή ρήξη με τους -κυρίαρχους σήμερα στο Κογκρέσο- Ρεπουμπλικανούς και το πρωτοφανές σε διάρκεια «λουκέτο» στη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με τους Δημοκρατικούς να αρνούνται συμβιβασμούς στο τραμπικό «ψαλίδισμα» στην υγειονομική περίθαλψη.

Πολλά θα κριθούν από τις εφεξής εξελίξεις και το πολιτικό αφήγημα που θα επικρατήσει.

Η λαϊκή οργή διογκώνεται από το λεγόμενο «shutdown», καθώς έχει διακοπεί η επισιτιστική βοήθεια σε δεκάδες εκατομμύρια άπορους και χαμηλόμισθους Αμερικανούς, που ήδη πάσχιζαν να τα βγάλουν πέρα.

Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι -με εξαίρεση τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας- παραμένουν χωρίς μισθό, είτε σε αναγκαστική άδεια, είτε με εργασία άνευ αμοιβής, βυθιζόμενοι στη φτώχεια.

Τα δε δεινά από την παύση λειτουργίας του αμερικανικού δημοσίου και τη στάση πληρωμών έρχονται να επιτείνουν το οικονομικό αδιέξοδο των πολλών από το κόστος διαβίωσης, που παραμένει υψηλό, κόντρα στις διακηρύξεις Τραμπ περί «χρυσής εποχής» των ΗΠΑ.

Με την ψήφο της 4ης Νοεμβρίου, οι ψηφοφόροι έστειλαν πολλαπλά μηνύματα.

Και αποδοκιμασίας στην κυβέρνηση Τραμπ, και αφύπνισης στους Δημοκρατικούς, ζητώντας αλλαγή πλεύσης.

Εν μέσω «ρωγμών» στους Ρεπουμπλικανούς, το τραμπικό MAGA στρατόπεδο δείχνει να στοιχηματίζει τα «ρέστα» του στην αποτυχία του «φαινομένου Μαμντάνι», ως πολιτικό «μπαμπούλα», με περικοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στη Νέα Υόρκη, φυγή κεφαλαίων και συλλήβδην στοχοποίηση των Δημοκρατικών.

Αυτοί, από την πλευρά τους, αμφιταλαντεύονται στο δρόμο προς τις κάλπες του 2026 μεταξύ μιας κεντρώας, μετριοπαθούς πολιτικής προσέγγισης και μιας εν εξελίξει οιονεί εξέγερσης της προοδευτικής εκλογικής βάσης, με κύριο σημείο αναφοράς τα αστικά κέντρα και βασικό αίτημα την κοινωνική δικαιοσύνη.

Και δη των νέων ψηφοφόρων της Gen Z, μιας «γενιάς της αλλαγής».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Εκτός MSCI Greece η Metlen – Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco

MSCI: Εκτός MSCI Greece η Metlen – Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
Κοινό Σύστημα Επιστροφών 06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
Ρωσία 06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες
Τζανίνε Aνιες 06.11.25

Ακυρώθηκε η δεκαετής κάθειρξη στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (...) 10 χρόνων» κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Τζανίνε Aνιες, με τις κατηγορίες ότι διέπραξε πραξικόπημα εναντίον του Εβο Μοράλες.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
Λούιβιλ 06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Διπλωματικές κινήσεις 05.11.25

Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συζήτησαν τα επόμενα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία
Βρήκαν DNA 05.11.25

Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία

Γνωστός των αρχών για διάφορα αδικήματα, τοπικός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το προφίλ του Αμπντουλαγέ Ν., ενός από τους υπόπτους για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά
Κούρσα εξοπλισμών 05.11.25

ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τα πυρηνικά ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δοκίμασε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να φέρει κεφαλές.

Σύνταξη
Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»
Τόμιο Οκαμούρα 05.11.25

Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»

«Ο διορισμός του Τόμιο Οκαμούρα στην προεδρία της Βουλής είναι εθνική και διεθνής ντροπή» είπε από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στεγαστικό 06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
Κοινό Σύστημα Επιστροφών 06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 06.11.25

Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
Ρωσία 06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες
Τζανίνε Aνιες 06.11.25

Ακυρώθηκε η δεκαετής κάθειρξη στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (...) 10 χρόνων» κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Τζανίνε Aνιες, με τις κατηγορίες ότι διέπραξε πραξικόπημα εναντίον του Εβο Μοράλες.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
Λούιβιλ 06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
ΚΚΕ 06.11.25

Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί "χαστούκι στην Τουρκία".

Σύνταξη
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
Μπάσκετ 06.11.25

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο