Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:40

Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης σε γνωστό εστιατόριο της Ουάσινγκτον, όταν διαδηλωτές αποδοκίμασαν την πολιτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που εκείνος δειπνούσε με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

Ο Τραμπ είχε επιλέξει να δειπνήσει σε εστιατόριο της αμερικανικής πρωτεύουσας, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Η παρουσία του θεωρήθηκε ως μια συμβολική κίνηση προβολής των διακηρύξεων περί «ασφάλειας της Ουάσινγκτον» μετά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνησή του, όπως η παρουσία εθνοφρουράς στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Η είσοδός του στο εστιατόριο συνοδεύτηκε με χειροκροτήματα από θαμώνες, ωστόσο, η εικόνα γρήγορα άλλαξε. Μια ομάδα διαδηλωτών μπήκε στον χώρο φωνάζοντας συνθήματα όπως «Free DC»  «Free Palestine» και «Trump is the modern Hitler»(«Λευτεριά στην πρωτεύουσα», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Ο Τραμπ είναι ένα σύγχρονος Χίτλερ») .

Ο Τραμπ πέρασε σε μικρή απόσταση από τους διαδηλωτές, ενώ εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα μέχρι που απομακρύνθηκαν από τον χώρο.

Δείτε το βίντεο


Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η ασφάλεια του εστιατορίου παρενέβη για να οδηγήσει τους διαδηλωτές εκτός της αίθουσας.

Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στο κοινό πριν ξεσπάσει το επεισόδιο, είχε τονίσει: «Έχουμε μια ασφαλή πόλη, οπότε αυτό είναι καλό. Απολαύστε τον εαυτό σας. Δεν θα σας ληστέψουν στον δρόμο γυρίζοντας στο σπίτι».

Η έξοδος του Τραμπ ερμηνεύεται ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του να εμφανιστεί κοντά στους πολίτες, σε μια περίοδο που η κοινωνική ένταση και οι αντιδράσεις απέναντί του παραμένουν έντονες. Η επιλογή του να συνοδευτεί από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη στόχευε να ενισχύσει το αφήγημα περί «αποτελεσματικής διοίκησης» και «αποκατάστασης της ασφάλειας».

Business
Metlen: Guidance Μυτιληναίου για καθαρά κέρδη 600 εκατ. το 2025

Metlen: Guidance Μυτιληναίου για καθαρά κέρδη 600 εκατ. το 2025

Ταξί: Δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων – Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπ. Μεταφορών
48ωρη απεργία 10.09.25

Δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων ταξί - Συγκέντρωση στις 10:00 και αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο

Οι οδηγοί ταξί προχώρησαν σε 48ωρη απεργία την Τρίτη ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει συγκοινωνιακό έργο στα επαγγελματικά βαν

Σύνταξη
Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε
Editorial 10.09.25

Η Γαλλία είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα όταν το «Ακραίο Κέντρο» υποστηρίζει ότι είναι το μόνο που αξίζει να κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»
Μισαναπηρικά επεισόδια 10.09.25

Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου: «Οι σκύλοι οδηγοί είναι αποδεκτοί από την κοινωνία, ο νόμος χρειάζεται βελτίωση»

Το δικαστήριο με οδηγό ταξί και ο αγώνας για να μπουν οι σκύλοι οδηγοί σε νομοθετικό πλαίσιο - Η ακτιβίστρια Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου μιλάει στο in με αφορμή το περιστατικό με την Πελενδρίτου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
