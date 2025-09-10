Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης σε γνωστό εστιατόριο της Ουάσινγκτον, όταν διαδηλωτές αποδοκίμασαν την πολιτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που εκείνος δειπνούσε με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

Ο Τραμπ είχε επιλέξει να δειπνήσει σε εστιατόριο της αμερικανικής πρωτεύουσας, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Η παρουσία του θεωρήθηκε ως μια συμβολική κίνηση προβολής των διακηρύξεων περί «ασφάλειας της Ουάσινγκτον» μετά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνησή του, όπως η παρουσία εθνοφρουράς στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Η είσοδός του στο εστιατόριο συνοδεύτηκε με χειροκροτήματα από θαμώνες, ωστόσο, η εικόνα γρήγορα άλλαξε. Μια ομάδα διαδηλωτών μπήκε στον χώρο φωνάζοντας συνθήματα όπως «Free DC» «Free Palestine» και «Trump is the modern Hitler»(«Λευτεριά στην πρωτεύουσα», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Ο Τραμπ είναι ένα σύγχρονος Χίτλερ») .

Ο Τραμπ πέρασε σε μικρή απόσταση από τους διαδηλωτές, ενώ εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα μέχρι που απομακρύνθηκαν από τον χώρο.

Δείτε το βίντεο

🇺🇸🇵🇸 Protesters are shouting «Free DC, Free Palestine. Trump is the Hitler of our time» in a restaurant in Washington, DC. pic.twitter.com/nD95lX0Ad4 — dks pros (@dkspros) September 10, 2025



Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η ασφάλεια του εστιατορίου παρενέβη για να οδηγήσει τους διαδηλωτές εκτός της αίθουσας.

Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στο κοινό πριν ξεσπάσει το επεισόδιο, είχε τονίσει: «Έχουμε μια ασφαλή πόλη, οπότε αυτό είναι καλό. Απολαύστε τον εαυτό σας. Δεν θα σας ληστέψουν στον δρόμο γυρίζοντας στο σπίτι».

Η έξοδος του Τραμπ ερμηνεύεται ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του να εμφανιστεί κοντά στους πολίτες, σε μια περίοδο που η κοινωνική ένταση και οι αντιδράσεις απέναντί του παραμένουν έντονες. Η επιλογή του να συνοδευτεί από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη στόχευε να ενισχύσει το αφήγημα περί «αποτελεσματικής διοίκησης» και «αποκατάστασης της ασφάλειας».