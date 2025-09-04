«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Πάλαι ποτέ έδρα διαβόητων εγκληματιών, όπως του Αλ Καπόνε, το Σικάγο έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό σελίδα.

Η «Πόλη των Ανέμων», τρίτη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ, είναι πλέον διεθνής κόμβος για τα χρηματοοικονομικά και το εμπόριο, σημείο αναφοράς στους τομείς του πολιτισμού και της αρχιτεκτονικής, βιομηχανικό και οικονομικό κέντρο των Μεσοδυτικών Πολιτειών, ένα από τα μεγαλύτερα διαμετακομιστικά κέντρα στη βόρεια Αμερική.

Είναι επίσης εκλογικό προπύργιο των Δημοκρατικών -μεταξύ άλλων εφαλτήριο του πρώτου Αφροαμερικανού προέδρου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, ενώ έχει «φιλοξενήσει» πλείστα όσα προεκλογικά εθνικά συνέδρια του κόμματος, με πιο πρόσφατο το περσινό.

Κατά τον Ρεπουμπλικανό πρώην και νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, το Σικάγο είναι «μακράν η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», «παγκόσμια πρωτεύουσα των δολοφονιών», όπως έγραψε την Τρίτη στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Θα λύσω το πρόβλημα της εγκληματικότητας, όπως το έκανα ήδη στην Ουάσινγκτον», συμπλήρωσε, προαναγγέλλοντας λίγες ώρες αργότερα ότι θα αναπτύξει και εκεί -μετά τις επίσης δημοκρατικού ελέγχου πόλεις του Λος Άντζελες και της Ουάσιγκτον- δυνάμεις της Εθνοφρουράς.

Α και ο Τραμπ δεν έδωσε ακριβές χρονοδιάγραμμα γι’ αυτό που οι αρχές του Σικάγο καταγγέλλουν ως «στρατιωτική κατοχή» της πόλης, οι φήμες οργιάζουν ότι θα συμβεί εντός της εβδομάδας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «θέλει τη δική του μυστική αστυνομική δύναμη για επικοινωνιακά κόλπα κάθε φορά που χρειάζεται να αποσπάσει την προσοχή από τις αποτυχίες του», σχολίασε σε συνέντευξη Τύπου ο Δημοκρατικός δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον.

«Παράνομα, αντισυνταγματικά και αντιαμερικανικά» χαρακτηρίζει τα σχέδια Τραμπ ο επίσης Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ, που έχει ακουστεί ως πιθανός προεδρικός υποψήφιος για το 2028.

«Τίποτα από αυτά δεν αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος ή την ασφάλεια στο Σικάγο».

«Για τον Τραμπ», τόνισε, «πρόκειται για δοκιμή της δύναμής του», ενόψει και των ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών τον Νοέμβριο του 2026 για το Κογκρέσο.

Προς μετωπική σύγκρουση

Τόσο οι πολιτειακές αρχές στο Ιλινόι, όσο και οι δημοτικές στη μεγαλύτερη πόλη της μεσοδυτικής πολιτείας, στο Σικάγο, ετοιμάζονται για μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση Τραμπ.

Όχι στους δρόμους -όπου σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζ.Μπ. Πρίτσκερ αναμένεται να αναπτυχθούν μέλη της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακοί πράκτορες από τη υπηρεσία μετανάστευσης ΙCE, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κ.α.- αλλά στα δικαστήρια.

Ετοιμάζονται νομικές προσφυγές, όπως συνέβη άλλωστε και στην Καλιφόρνια, όπου ομοσπονδιακός δικαστής έβαλε από την Τρίτη «φρένο» στη στρατιωτικοποίηση αστικών κέντρων της πολιτείας, με εντολή του προέδρου Τραμπ.

Έκρινε ότι ο Λευκός Οίκος αγνόησε «εκούσια» την ομοσπονδιακή νομοθεσία με την αποστολή τον Ιούνιο 4.000 μελών της Εθνοφρουράς και 700 πεζοναυτών στο Λος Άντζελες, παρά τις αντιρρήσεις πολιτειακών και τοπικών αξιωματούχων και με πρόσχημα την τήρηση της τάξης.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ παραμένουν έως και σήμερα περίπου 300 μέλη της Εθνοφρουράς, με την κυβέρνηση Τραμπ να ανακοινώνει απτόητη ότι η παρουσία τους θα συνεχιστεί εκεί τουλάχιστον έως τον Νοέμβριο.

Θεωρείται βέβαιο ότι θα ασκήσει έφεση στη δικαστική απόφαση.

Αν και εν προκειμένω αφορά μόνο την Καλιφόρνια, παρέχει περαιτέρω νομική βάση στις προσπάθειες αντίταξης σε ένα έναν πρόεδρο που «ξεχειλώνει» διαρκώς και επικίνδυνα τα όρια της εκτελεστικής του εξουσίας.

Τα επίσημα στοιχεία για την εγκληματικότητα στο Σικάγο εν τω μεταξύ τον διαψεύδουν.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία και τις δημοτικές αρχές, τα βίαια εγκλήματα στην πόλη έχουν μειωθεί σημαντικά από την αρχή του έτους: οι ανθρωποκτονίες κατά 32%, τα ένοπλα επεισόδια κατά 37%, οι ληστείες κατά 31,9% και συνολικά τα βίαια εγκλήματα κατά 21,6%.

Για την ακρίβεια, το Σικάγο δεν βρίσκεται καν στην πρώτη δεκάδα της λίστας του FBI για την εγκληματικότητα σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις, σε αντίθεση με ρεπουμπλικανικού ελέγχου περιοχές, όπως το Μέμφις και το Νάσβιλ στο Τενεσί, το Χιούστον στο Τέξας και το Κάνσας Σίτι στο Μιζούρι.

Πρόεδρος ή αυταρχικός «ηγεμόνας»;

Τον Ιούνιο ήταν το Λος Άντζελες, μετά ήταν η Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, τώρα στο «στόχαστρο» βρίσκεται το Σικάγο.

Αλλά η λίστα του Ντόναλντ Τραμπ όλο και μακραίνει.

Πλέον απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε πλείστες όσες άλλες πόλεις ελέγχονται… όλως τυχαίως από τους Δημοκρατικούς.

Ο ίδιος και στελέχη της κυβέρνησής του έχουν στοχοποιήσει τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη, τη Βαλτιμόρη, το Σαν Φρανσίσκο, το Πόρτλαντ, το Σιάτλ.

Ως επιχειρήματα προβάλλει την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης, παραποιώντας συχνά δημόσια και ανερυθρίαστα επίσημα στοιχεία.

Πρακτικά, θέλει να καλλιεργήσει κλίμα φόβου στα εκλογικά προπύργια των πολιτικών αντιπάλων του.

Τα θεωρεί εχθρικά προς την MAGA ατζέντα του.

«Έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω», υποστήριξε τις προάλλες, ενόσω συγκεντρώνει στα χέρια του ολοένα και περισσότερες εξουσίες.

Αψηφά δικαστικές αποφάσεις. Δοκιμάζει τα όρια του Συντάγματος. Απολύει κατά βούληση στελέχη σε κομβικούς τομείς, επειδή διαφωνούν με την πολιτική του. Αγνοεί την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Με μπαράζ διαταγμάτων επιβάλει την επίτευξη πολιτικών στόχων του, από το μεταναστευτικό μέχρι τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού.

Κηρύσσει ιδεολογικούς πολέμου σε ελίτ πανεπιστήμια, σε μουσεία.

Μεθοδικά πλέον διευρύνει και τον ρόλο του στρατού στο έδαφος των ΗΠΑ, μια επικίνδυνη επέκταση της εκτελεστικής του εξουσίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν σαφής: Θα κάνουμε τους δρόμους και τις πόλεις μας ξανά ασφαλείς», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια κατάχρηση εξουσίας, που ξεπερνά τα όρια του νόμου», αντέτεινε η Δημοκρατική δήμαρχος της Βοστώνης και δικηγόρος, Μισέλ Γου, η πόλη της οποίας επίσης πλέον προετοιμάζεται για μια τραμπική στρατοκρατία.