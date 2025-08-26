newspaper
Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε για ακόμη μια φορά σάλο με τις δηλώσεις του, υποστηρίζοντας σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο ότι «πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν έναν δικτάτορα». Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν είναι δικτάτορας», αλλά «ένας άνθρωπος με πολλή κοινή λογική και ευφυΐα».

«Πολλοί λένε πως ‘ίσως να μας άρεσε να έχουμε έναν δικτάτορα’. Δεν μου αρέσουν οι δικτάτορες. Δεν είμαι δικτάτορας. Είμαι κάποιος με πολλή κοινή λογική και ευφυία», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, στον οποίο πολιτικοί αντίπαλοί του προσάπτουν παρέκκλιση στον αυταρχισμό εξαιτίας της πολιτικής του ως προς τα ζητήματα της μετανάστευσης και της δημόσιας ασφάλειας.

«Στέλνεις τον στρατό και, αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν πως επιτίθεσαι στη δημοκρατία», είπε ακόμη, αναφερόμενος στις αντιδράσεις για την απόφασή του να αναπτύξει την εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον για επιχειρήσεις επιβολής της τάξης.

Τραμπ: Ποινή φυλάκισης για όποιον καίει σημαία των ΗΠΑ

Ο κ. Τραμπ υπέγραψε, μπροστά στους δημοσιογράφους, διάταγμα που προβλέπει για οποιονδήποτε καίει σημαία των ΗΠΑ ποινή φυλάκισης, παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφασή του το 1989 είχε αποφανθεί πως διαμαρτυρίες του είδους δεν μπορούν να διώκονται λόγω της ελευθερίας της έκφρασης, θεμελιώδους δικαιώματος εγγεγραμμένου στο Σύνταγμα.

«Αν καις σημαία, θα πηγαίνεις έναν χρόνο φυλακή, χωρίς ούτε δυνατότητα αποφυλάκισης προτού εκτίσεις ολόκληρη την ποινή σου ούτε τίποτα», επέμεινε.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος, που μίλαγε 80 λεπτά για ποικίλα θέματα, άσχετα μεταξύ τους, με πολλές παρεκβάσεις, ανέφερε εξάλλου πως θέλει να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου», όπως ονομαζόταν από το 1789 ως το 1949.

Σε άλλη συνάντησή του με τον Τύπο, πιο σύντομη, συμπλήρωσε: «Άμυνα, αυτό είναι πολύ αμυντικό κι εμείς θέλουμε να είμαστε επιθετικοί». Άφησε ακόμη να εννοηθεί πως δεν θεωρεί ότι απαιτείται ψηφοφορία στο Κογκρέσο για να προχωρήσει στην αλλαγή ονόματος.

Ο μεγιστάνας καταφέρθηκε εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, ιδίως όσων τα ονόματα ακούγονται σε συζητήσεις για τον υποψήφιο των δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Επίθεση Τραμπ σε δημοκρατικούς κυβερνήτες

Χαρακτήρισε «βρομιάρη» τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι, τον Τζέι Μπι Πρίτσκερ, συμπληρώνοντας δηκτικά πως «πρέπει να αθλείται περισσότερο», καθώς είναι παχύσαρκος.

Από την άλλη, ο ενδιαφερόμενος, που είχε ήδη χαρακτηρίσει το σαββατοκύριακο τον πρόεδρο «δικτάτορα», συνέχισε τις σφοδρές επικρίσεις του χθες Δευτέρα στο Σικάγο, μεγαλούπολη στο στόχαστρο του κ. Τραμπ, που διαμηνύει πως ενδέχεται να αναπτύξει και εκεί την εθνοφρουρά.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταλάβει μια αμερικανική πόλη, να τιμωρήσει όσους διαφωνούν μαζί του και να σκοράρει πολιτικούς πόντους. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν θα δυσκολευόμασταν καθόλου να μιλήσουμε για επικίνδυνη αρπαγή εξουσίας», είπε ο κ. Πρίτσκερ, βλέποντας στον αρχηγό του κράτους «μαθητευόμενο δικτάτορα».

Στη συνέντευξη-ποταμό, ο αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον των κυβερνητών της Καλιφόρνιας, (Γκάβιν Νιούσομ) και του Μέριλαντ (Γουές Μουρ), που αμφότεροι τον αντιμετωπίζουν με γερές δόσεις ειρωνείας μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Αναφερόμενος στο δημοκρατικό κόμμα, έκρινε πως «όλοι οι δυνητικοί υποψήφιοί του (για την προεδρία) κάνουν κακή δουλειά».

Εθνοφουρά και στο Σικάγο

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου επανέλαβε πως το Σικάγο μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο επιχείρησης με τη συμμετοχή του στρατού και ομοσπονδιακών αστυνομικών υπηρεσιών, αμέσως μετά την Ουάσιγκτον.

Ο ίδιος υποσχέθηκε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ότι η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, θα είναι «αψεγάδιαστη» όταν θα υποδεχτεί το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου το ερχόμενο καλοκαίρι, δραττόμενος της ευκαιρίας για να επιδείξει το κύπελλο της διοργάνωσης, που είναι πλέον θρονιασμένο στο Οβάλ Γραφείο.

Είναι τρόπαιο από «μασίφ χρυσό», είπε, «ξέρουν πώς να με ξεσηκώνουν!». Ο δισεκατομμυριούχος είναι γνωστός για την λατρεία του στο συγκεκριμένο πολύτιμο μέταλλο κι ευρύτερα για τη βαριά και φανταχτερή αισθητική του.

Και… ο ασιατικός κυπρίνος

Ακόμη, σε άλλη παρέκβασή του, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στα «μεγάλα προβλήματα» που προκαλεί ο… ασιατικός κυπρίνος, ψάρι που γενικά εισβάλλει σε οικοσυστήματα, στις Μεγάλες Λίμνες (βόρεια). Το Ιλινόι, όπου υπάγεται διοικητικά το Σικάγο, βρίσκεται σε όχθη της λίμνης Μίσιγκαν.

Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για «ψάρι πολύ βίαιο, που έρχεται από την Κίνα, τον κινεζικό κυπρίνο», και «πηδάει πάνω σε βάρκες, παντού», έχει «πολλή ενέργεια», διαβεβαιώνοντας πως το πρόβλημα αυτό θα είναι «πολύ ακριβό» να επιλυθεί και ότι «όσο δεν έχω λάβει κανένα αίτημα από αυτόν τον τύπο» (σ.σ. τον κυβερνήτη του Ιλινόι Πρίτσκερ) δεν πρόκειται «να κάνω τίποτα»

Ο ρεπουμπλικάνος έχει απειλήσει επανειλημμένα πως μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση μηχανισμούς μέσω των οποίων οι πολιτείες που κυβερνούν δημοκρατικοί εξασφαλίζουν κεφάλαια ή συνδρομή από το ομοσπονδιακό κράτος.

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας
«Στοχευμένα μέτρα» 26.08.25

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας

Για να ανακουφιστεί η οικονομία στη Βολιβία ο Ροδρίγο Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο Χόρχε Κιρόγα

Σύνταξη
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή – Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου
Δολοφονικό μοτίβο 26.08.25

Διεθνής κατακραυγή - Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου

Πώς έγιναν τα δύο πλήγματα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η δολοφονική τακτική που χρησιμοποιούν οι IDF - Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν - Τι υποστηρίζει το Τελ Αβίβ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Κατηγορεί το Ιράν για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» – Απελαύνει τον πρέσβη του
Διπλωματική σύγκρουση 26.08.25

Για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» κατηγορεί το Ιράν η Αυστραλία - Απελαύνει τον πρέσβη του

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν «τρομοκρατική οργάνωση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»
Πρόβλημα διαρκείας 26.08.25

«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»

Η υπουργός Μετάβασης και Οικολογίας της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, καλεί σε εθνική ενότητα απέναντι στην κλιματική κρίση – Μήνυμα και για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Ανακοινώσεις σύντομα 26.08.25

Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Έτσι ονομαζόταν, λέει, στα χρόνια των μεγάλων στρατιωτικών επιτυχιών των ΗΠΑ, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Σε όλους αρέσει αυτό. Είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας
Κόσμος 26.08.25

Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται ότι η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Πώς έχει εντείνει το Κίεβο τις επιθέσεις του κατά της κύριας πηγής χρηματοδότησης του πολεμικού μηχανισμού της Μόσχας;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: «Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για το μακελειό του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 26.08.25

«Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για την ισραηλινή σφαγή στο νοσοκομείο Νάσερ

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό» για τη νέα σφαγή που προκάλεσε το Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, σκοτώνοντας μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Βολιβία: Ο δεξιός υποψήφιος πρόεδρος Κιρόγα υπόσχεται να ακυρώσει τις συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα
Δεν θα «εγκριθούν» 26.08.25

Βολιβία: Στην προεκλογική μάχη οι συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα

«Δεν θα εγκριθούν», δηλώνει ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Βολιβίας, Χόρχε Κιρόγα, οι συμφωνίες που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ
«Δόλια συμπεριφορά» 26.08.25

Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ

Σε επιστολή του προς τη Λίζα Κουκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» καθώς επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστήριο μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση στην Ουγκάντα του μετανάστη από το Ελ Σαλβαδόρ
Αμπρέγο Γκαρσία 26.08.25

Δικαστήριο μπλοκάρει προσωρινά την απέλαση του μετανάστη-σύμβολο στην Ουγκάντα

Ο συνήγορος του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία υπέβαλε αμέσως έφεση, αμφισβητώντας την απόφαση να απελαθεί στην Ουγκάντα, ενέργεια που εμπόδισε προσωρινά ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Σύνταξη
Γάζα: Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια κάνει λόγο ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 26.08.25

Υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια για τη Γάζα

Για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια για τη Γάζα, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται, για πολλοστή φορά, τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Λίβανος: Ερευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 26.08.25

Να διενεργηθεί έρευνα για «εγκλήματα πολέμου» του Ισραήλ στον Λίβανο

«Η εκτεταμένη και εσκεμμένη καταστροφή πολιτικών ιδιοκτησιών και γεωργικών γαιών από τον στρατό του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για εγκλήματα πολέμου».

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)
Language 26.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)

Οι όροι που χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον εντός των ορίων του ελληνικού κόσμου προκειμένου να δηλωθεί ο τελών/η τελούσα σε κατάσταση δουλείας ήταν «δούλος/δούλη» και «οικέτης/οικέτις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας
«Στοχευμένα μέτρα» 26.08.25

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας

Για να ανακουφιστεί η οικονομία στη Βολιβία ο Ροδρίγο Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο Χόρχε Κιρόγα

Σύνταξη
Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων
Τέσσερις δεκαετίες μετά 26.08.25

Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων

Τέσσερις δεκαετίες μετά τη διάλυσή τους, οι Police καταλήγουν στα δικαστήρια, καθώς οι Στιούαρτ Κόουπλαντ και Άντι Σάμερς μήνυσαν τον Sting για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή – Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου
Δολοφονικό μοτίβο 26.08.25

Διεθνής κατακραυγή - Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου

Πώς έγιναν τα δύο πλήγματα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η δολοφονική τακτική που χρησιμοποιούν οι IDF - Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν - Τι υποστηρίζει το Τελ Αβίβ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία (26/8, 12.00 ΕΡΤ-2) στο τρίτο της ματς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο και θα κρίνει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Γάζα: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 26.08.25

Το ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες με αιχμές για τη Γάζα

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα, αναφέρει το ταμείο

Σύνταξη
Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο

Αγωνία για τις ρεβάνς των play-offs σε Champions League, Europa League και Conference League αφού έχει ανοίξει ο δρόμος για πρωτοφανείς επιτυχίες συλλόγων από «μικρές» ποδοσφαιρικά χώρες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΚΚΕ για 13ωρο: Να αποσυρθεί το έκτρωμα που πάει τους εργαζόμενους στον Μεσαίωνα
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

ΚΚΕ κατά κυβέρνησης για 13ωρο: Αθλιότητες τα περί δίκαιης εργασίας - Να αποσυρθεί το έκτρωμα

Το ΚΚΕ τονίζει ότι είναι αναγκαίο «να δυναμώσει η πάλη για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για 7ώρο – 5νθήμερο – 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και ΣΣΕ».

Σύνταξη
Σκύδρα: Τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου και τον πυροβόλησα
Ελλάδα 26.08.25

Ομολόγησε ο δολοφόνος στη Σκύδρα - Τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου και τον πυροβόλησα

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσα. Σοκαριστικές λεπτομέρειες για το έγκλημα στη Σκύδρα

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο δράστης – Σε σοκ τα παιδιά
Άγριο έγκλημα 26.08.25

Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες της γυναικοκτονίας στον Βόλο - Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο δράστης

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, επιρρίπτει ευθύνες στο θύμα με τον δικηγόρο του να ισχυρίζεται ότι «προκλήθηκε βάναυσα» από την 36χρονη

Σύνταξη
Αυστραλία: Κατηγορεί το Ιράν για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» – Απελαύνει τον πρέσβη του
Διπλωματική σύγκρουση 26.08.25

Για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» κατηγορεί το Ιράν η Αυστραλία - Απελαύνει τον πρέσβη του

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν «τρομοκρατική οργάνωση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
