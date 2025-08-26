Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε σύντομα να προχωρήσει στη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μια παράδοση μετονομασιών σε όσα πράγματα δεν του αρέσουν. Ή τα θυμάται διαφορετικά και θέλει να κάνει όπως ήταν πριν.

Για παράδειγμα, μετονόμασε τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής, ενώ θέλει να μετονομάσει το Opera House σε «Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ», και πιέζει να αλλάξει όνομα και η ομάδα ποδοσφαίρου Washington Commanders σε Redskins.

Η περίπτωση όμως του υπουργείου Άμυνας είναι κάπως διαφορετική, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται ότι έχει ήδη λύσει έξι πολέμους (ελέγχεται αυτό) και θέλει να κάνει ειρήνη και στην Ουκρανία. Σκοπός του, όπως διατείνεται, είναι να βραβευθεί με Νόμπελ Ειρήνης.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ ήταν απίστευτος με το, όπως το αποκαλώ, Υπουργείο Πολέμου. Ξέρετε, το αποκαλούμε Υπουργείο Άμυνας, αλλά μεταξύ μας, νομίζω ότι θα αλλάξουμε το όνομα», είπε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας. «Αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια, νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό ίσως σύντομα», πρόσθεσε.

Good Monday. President Trump on Changing Department of Defense to Department of War: «I don’t want to be defense only. We want offense too.» #MondayMotivation pic.twitter.com/xdyMqFGgM4 — AJ Huber (@Huberton) August 25, 2025

Την εποχή των «απίστευτων νικών» των ΗΠΑ

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ονομαζόταν Υπουργείο Πολέμου κατά τη διάρκεια των νικών των ΗΠΑ στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Η άμυνα είναι μέρος αυτού», είπε ο Τραμπ. «Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα αλλάξουμε. Σε όλους αρέσει αυτό. Είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου».

Το υπουργείο Πολέμου ιδρύθηκε από τον Τζορτζ Ουάσιγκτον το 1789. Υπήρξε μέχρι το 1947, όταν αναδιοργανώθηκε από τον τότε πρόεδρο Χάρι Τρούμαν. Μετονομάστηκε σε υπουργείο Άμυνας το 1949.

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί ξανά στον Πιτ Χέγκσεθ ως «υπουργό Πολέμου», ενώ διατυμπανίζει πως ο αριθμός των στρατιωτικών στρατολογήσεων έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του μέχρι στιγμής.

Τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν ήδη προτείνει για Νόμπελ Ειρήνης ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Πακιστάν και η Καμπότζη για μεσολάβηση σε μια πολυετή διαφορά που έχει με την Ταϊλάνδη. Ο πρώτος έχει πετύχει «λευκή επιταγή» από τις ΗΠΑ στις αιματηρές στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα. Η Καμπότζη μείωση του δασμολογικού συντελεστή από 49% στο 36%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι το Νόμπελ θα έπρεπε ήδη να το έχει λάβει «τέσσερις-πέντε φορές».