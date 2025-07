Ο Νετανιάχου πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως παρουσίασε στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επιστολή με την οποία προτείνει να δοθεί στον ρεπουμπλικάνο το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο (στη φωτογραφία του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, ο Νετανιάχου, δεξιά, δίνει στον Τραμπ, πρώτος από αριστερά, την επιστολή με την πρόταση για το βραβείο Νόμπελ).

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu presents President Trump with a letter nominating him for the Nobel Peace Prize pic.twitter.com/JUzpU2ZPYz

