Είναι μεροληπτικοί και ψεύτες: Ο Τραμπ απειλεί τις άδειες μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψης ειδήσεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον των δικτύων NBC και ABC, χαρακτηρίζοντάς τα «δύο από τα χειρότερα και πιο μεροληπτικά στην ιστορία». Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ κατηγόρησε τα δύο κανάλια ότι «του δίνουν 97% αρνητική κάλυψη», ενώ, σύμφωνα με το Bloomberg, άφησε να εννοηθεί πως θα στήριζε ενδεχόμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ(FCC) να τους αφαιρέσει τις άδειες λειτουργίας.

«Παρά την πολύ υψηλή δημοτικότητα και – σύμφωνα με πολλούς – τους σπουδαιότερους οκτώ μήνες στην Ιστορία της Προεδρίας, τα δίκτυα αυτά εξακολουθούν να με χτυπούν αλύπητα», έγραψε, προσθέτοντας: «Είναι στην πραγματικότητα ένα παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος και θα έπρεπε, σύμφωνα με πολλούς, να τους αφαιρεθούν οι άδειες από την FCC. Θα ήμουν απολύτως υπέρ μιας τέτοιας απόφασης, διότι είναι τόσο μεροληπτικοί και ψεύτικοι που αποτελούν πραγματική απειλή για τη Δημοκρατία μας».

Το παρελθόν

Η FCC εκδίδει και ανανεώνει άδειες στους κατόχους τηλεοπτικών σταθμών, γεγονός που δίνει πολιτικό βάρος στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ. Η κόντρα με τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι κάτι νέο – ο πρώην πρόεδρος έχει συγκρουστεί πολλές φορές με μεγάλους οργανισμούς. Πρόσφατα, κατέληξε σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με δύο από αυτούς: με το CBS News για 16 εκατομμύρια δολάρια, λίγο πριν η FCC εγκρίνει τη συγχώνευση της μητρικής Paramount Global με τη Skydance Media, και με το ABC για 15 εκατομμύρια δολάρια, σε υπόθεση που αφορούσε συκοφαντική δυσφήμησηk, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η διαμάχη αγγίζει και το ρυθμιστικό πεδίο, καθώς, σύμφωνα με το παραπάνω μέσο, ο πρόεδρος της FCC, Ρεπουμπλικανός Μπρένταν Καρ, έχει ήδη ανοίξει έρευνες για τα προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI) της Comcast – μητρικής του NBCUniversal – αλλά και για τις σχέσεις του NBC με τους τοπικούς σταθμούς-θυγατρικές του. Η ABC ανήκει στον κολοσσό Walt Disney Company, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στην αντιπαράθεση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ απειλεί να αφαιρέσει άδειες από τηλεοπτικά δίκτυα. Το 2017, κατά την πρώτη του θητεία, είχε θέσει δημόσια το ίδιο ερώτημα για το NBC, όταν το κανάλι είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο εκείνος ζητούσε αύξηση του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου — ισχυρισμό που ο ίδιος είχε τότε αρνηθεί.

Η ρητορική του βρίσκει απήχηση στη βάση των υποστηρικτών του, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η συνολική εικόνα παραμένει αρνητική. Έρευνα του Economist/YouGov που διεξήχθη στις 15–18 Αυγούστου σε δείγμα 1.568 Αμερικανών έδειξε ότι το 56% αποδοκιμάζει σε κάποιο βαθμό τον τρόπο που ο Τραμπ ασκεί την προεδρία του, ενώ το 40% δηλώνει ότι τον εγκρίνει. Το περιθώριο σφάλματος ήταν περίπου 3,5%.