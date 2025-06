South Park: Στον αέρα η συμφωνία προβολής μετά από απειλές των δημιουργών κατά της Paramount

Καθώς η προσοδοφόρα συμφωνία αδειοδότησης του South Park με την Paramount πλησιάζει στη λήξη της, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναζήτηση νέας στέγης για τη σειρά, μια νέα δικαστική διαμάχη βρίσκεται προ των πυλών.

Οι δημιουργοί του εμβληματικά σατιρικού South Park, Tρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν κατηγορούν τον Τζεφ Σελ, στέλεχος της RedBird Capital και υποψήφιο πρόεδρο της νέας Paramount (εφόσον ολοκληρωθεί η συγχώνευση με τη Skydance), για παρέμβαση στις διαπραγματεύσεις συμβολαίων με πιθανούς ενδιαφερόμενους.

Σε επιστολή της 21ης Ιουνίου, την οποία επικαλείται το The Hollywood Reporter, η Park County, η εταιρεία ψυχαγωγίας των Πάρκερ και Στόουν απειλεί με νομικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι ο Σελ μποϊκοτάρει τους κολοσσούς Netflix και Warner Bros. Discovery ώστε να τροποποιήσουν συγκεκριμένους όρους των προσφορών τους με τρόπο «υπολογισμένο για να ωφεληθεί η Paramount σε βάρος της Park County».

οι δημιουργοί του SP κατηγορούν τον Σελ ότι ζήτησε από τη Warner Bros. Discovery να παραχωρήσει στην Paramount+ ένα αποκλειστικό παράθυρο 12 μηνών για νέα επεισόδια της σειράς και να συντομεύσει τη διάρκεια της συμφωνίας από δέκα σε πέντε χρόνια, κινήσεις που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την προσφορά του στούντιο για τη σειρά.

«Ζητούμε διά του παρόντος εσείς, η Redbird, και η Skydance να σταματήσετε άμεσα την παρέμβασή σας», αναφέρεται στην επιστολή. «Εάν αυτές οι δραστηριότητες συνεχιστούν, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να δράσουμε για να προστατεύσουμε τόσο τα δικαιώματά μας όσο και να εκπληρώσουμε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ενδέχεται να έχουμε προς το κοινό».

Από την πλευρά της η Skydance, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον δήλωσε: «Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συναλλαγής, η Skydance έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ουσιώδη συμβόλαια».

Περίπλοκο παρασκήνιο

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται μια κοινοπραξία των Πάρκερ/Στόουν με την Paramount, η South Park Digital Studios, η οποία κατέχει τα δικαιώματα streaming της επιτυχημένης σειράς κινουμένων σχεδίων. Απομένουν δύο χρόνια στην συνολική συμφωνία ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 840 εκατομμύρια ευρώ) της Paramount, με την εταιρεία να βρίσκεται σε συζητήσεις για την επέκταση της συμφωνίας και τη μεταφορά της σειράς στην Paramount+.

Η δομή ιδιοκτησίας, η οποία από μόνη της δημιουργεί συγκρούσεις συμφερόντων, περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις αδειοδότησης για τη σειρά. Επιπλέον, εκκρεμεί η έγκριση της συμφωνίας της Skydance για την εξαγορά της Paramount. Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η εταιρεία του Ντέιβιντ Έλισον απαγορεύεται να αναλάβει τον έλεγχο και να εκδίδει οδηγίες πριν από την επίσημη ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

«Το κάνατε αυτό πίσω από την πλάτη της Park County», γράφει ο Άφσιν Μπέιζαε, γενικός σύμβουλος της εταιρείας, στον Σελ. «Είναι απλά εξωφρενικό το ότι, ακόμη και πριν της παραχωρηθεί η εξουσία να κλείσει τη συγχώνευση με την Paramount, η Redbird και η Skydance προτρέχουν και χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες της SPDS για να ισχυριστούν ότι κάνουν απαιτήσεις εκ μέρους της εταιρείας, τις οποίες ούτε καν η Paramount δεν έχει δικαίωμα να κάνει».

Η South Park Digital Studios διέπεται από ένα πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει την Comedy Partners, θυγατρική της Paramount, αν και έχει περιορισμένα δικαιώματα να ενεργεί για λογαριασμό της κοινοπραξίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Park County δηλώνει ότι ο Σελ «δεν είχε κανένα δικαίωμα ή εξουσία να απαιτεί από τους πιθανούς αντισυμβαλλόμενους της SPDS να κάνουν τροποποιήσεις στις προτάσεις τους, ειδικά τροποποιήσεις που θα μείωναν την αξία των προτάσεών τους».

Από την αυγή του streaming στην κερδοφορία δισεκατομμυρίων

Η συμφωνία αυτή έγινε το 2007, όταν οι Στόουν και Πάρκερ υπέγραψαν μια προσοδοφόρα νέα συμφωνία με την Viacom, ιδιοκτήτρια του Comedy Central.

Η βιομηχανία του streaming βίντεο υπήρχε ήδη από τότε, ωστόσο η αγορά ήταν εντελώς διαφορετική: η Netflix ξεκίνησε το streaming τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, και η Viacom μήνυε το YouTube για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές παρακολουθούσαν επεισόδια εκτός της τηλεόρασης, τα DVD αποτελούσαν την κυρίαρχη οικονομική δύναμη και πηγή.

Η συμφωνία που έγινε ανάμεσα σε Park County και Viacom έδωσε στην εταιρεία των Stone και Parker το 50% των ψηφιακών εσόδων επ’ αόριστον. Καθώς το streaming πολλαπλασιάστηκε και έγινε μια επιχείρηση τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η αξία αυτής της συμφωνίας πολλαπλασιάστηκε επίσης.

Η συμφωνία του HBO Max το 2019 για τις επαναλήψεις του South Park, για παράδειγμα, είχε αξία 550 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 513 εκατομμύρια ευρώ), με τα μισά να πηγαίνουν απευθείας στην Park County.

Με την τεράστια βιβλιοθήκη του South Park, που περιλαμβάνει περισσότερα από 300 επεισόδια, και με την κυκλοφορία περισσότερων κάθε χρόνο, οι μελλοντικές συμφωνίες θα συνεχίσουν να αποφέρουν έσοδα για πολλά χρόνια ακόμη, παρά τις φαινομενικές προσπάθειες να «ξαναμπεί το τζίνι στο μπουκάλι» αναφέρει το THR.

South Park, μια πολιτισμική επανάσταση

Το South Park έκανε πρεμιέρα στο Comedy Central στις 13 Αυγούστου 1997, και γρήγορα καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και επιδραστικές σειρές κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της τηλεόρασης.

Η δημιουργία των Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, γνωστή για το σατιρικό της χιούμορ, την ωμή γλώσσα και την τολμηρή της προσέγγιση σε κοινωνικά, πολιτικά και θρησκευτικά ζητήματα με έδρα την φανταστική πόλη South Park στο Κολοράντο, η σειρά ακολουθεί τις περιπέτειες τεσσάρων παιδιών – των Σταν Μαρς, Καιλ Μπροφλόσκι, Έρικ Κάρτμαν και Κένι ΜακΚόρμικ – καθώς αντιμετωπίζουν παράλογες και συχνά σουρεαλιστικές καταστάσεις.

Από την πρεμιέρα του, το South Park ξεχώρισε για την ικανότητά του να σχολιάζει άμεσα τα τρέχοντα γεγονότα, συχνά παράγοντας επεισόδια μέσα σε λίγες ημέρες από σημαντικά πρωτοσέλιδα σατιρίζοντας τα.

Αυτή η ταχύτητα παραγωγής, σε συνδυασμό με την απλοϊκή, αλλά αναγνωρίσιμη αισθητική cut-out κινουμένων σχεδίων, του επέτρεψε να παραμένει επίκαιρο και να προκαλεί διαρκώς αντιδράσεις και διχασμούς.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, η σειρά έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων πέντε βραβείων Emmy, και έχει επηρεάσει αναρίθμητους κωμικούς και δημιουργούς.

Το South Park έχει υπερβεί τα όρια της τηλεόρασης, με ταινίες, βιντεοπαιχνίδια και ένα επιτυχημένο μιούζικαλ στο Broadway (The Book of Mormon), επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα πραγματικά πολιτισμικό φαινόμενο.

Νέα σεζόν, νέα μίση

Καθώς η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για αρκετές ακόμη σεζόν (η τρέχουσα συμφωνία προβλέπει την παραγωγή επεισοδίων του South Park έως τουλάχιστον το 2027, φτάνοντας την 30ή σεζόν) οι αναρίθμητοι φανατικοί φαν της σειράς έχουν πολλά να περιμένουν.

Πέρα από τα παραδοσιακά επεισόδια που προβάλλονται στο Comedy Central και διατίθενται πλέον μέσω streaming, η συμφωνία με την Paramount Global περιλαμβάνει επίσης 14 ειδικές εκδηλώσεις streaming για το Paramount+, κάτι που προσφέρει στους δημιουργούς Parker και Stone μεγαλύτερη ευελιξία στην αφήγηση.

Μέχρι στιγμής, έχουν κυκλοφορήσει αρκετά από αυτά τα ειδικά επεισόδια, όπως τα South Park: Post Covid, South Park: The Streaming Wars και South Park: The End of Obesity, τα οποία έχουν λάβει θετικές κριτικές.

Αυτά τα specials επιτρέπουν στη σειρά να εξερευνήσει μεγαλύτερες ιστορίες και να εμβαθύνει σε θέματα με έναν τρόπο που δεν επιτρέπουν τα τυπικά επεισόδια των 22 λεπτών.

Δεδομένης της διαρκούς επικαιρότητας και της αιχμηρής σάτιρας της σειράς, μπορούμε να περιμένουμε ότι η νέα σεζόν θα συνεχίσει να σχολιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα και τις κοινωνικές τάσεις.

Η 27η σεζόν της αμερικανικής σειράς κινουμένων σχεδίων «South Park» είναι προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στο Comedy Central την Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025.