Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα
Κόσμος 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:30

Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η πρόεδρος της NOW τις δηλώσεις του, με τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο σοβαρό αδίκημα την ενδοοικογενειακή βία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκε χθες Δευτέρα πως υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της ενδοοικογενειακής βίας, αφού διατύπωσε σε ομιλία του την εκτίμηση πως τα «λιγότερο σοβαρά» αδικήματα δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές για την εγκληματικότητα (Ο Τραμπ στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος διαβεβαιώνει πως αποκατέστησε την τάξη στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον αναπτύσσοντας τον στρατό τον περασμένο μήνα, διατείνεται ότι αντίπαλοί του βάλθηκαν να παραφουσκώνουν τις στατιστικές για την εγκληματικότητα για να αμαυρώσουν την εικόνα του.

«Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα», δήλωσε ο Τραμπ

«Πράγματα λιγότερο σοβαρά, πράγματα που γίνονται στο σπίτι, τα λένε εγκλήματα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του, τυπικά αφιερωμένης στην ελευθερία του θρησκεύεσθαι.

«Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα», πρόσθεσε, προκαλώντας μερικά χάχανα στο ακροατήριο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρούσα επιτόπου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η Κιμ Βιγιανουέβα, η πρόεδρος της NOW (Εθνικής Οργάνωσης για τις Γυναίκες), συνομοσπονδίας συλλογικοτήτων υπεράσπισης των γυναικείων δικαιωμάτων.

Του πρόσαψε πως «εθελοτυφλεί» όσον αφορά το πρόβλημα μέσω Bluesky.

Υψηλά ποσοστά

Η Κρις Μέις, η δημοκρατική γενική εισαγγελέας στην Αριζόνα, τόνισε μέσω X: «Ναι, κ. πρόεδρε, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα».

Περί το 41% των γυναικών και το 26% των ανδρών στις ΗΠΑ έχουν υποστεί τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους σεξουαλική βία, σωματική βία ή παρενόχληση – για παράδειγμα, εμμονική παρακολούθηση – από τον ή τη σύντροφό τους, σύμφωνα με έρευνα της κυριότερης αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας (τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών, ή CDC).

Πηγή: ΑΠΕ

Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία
Νέα παγκόσμια τάξη 09.09.25

Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Πεκίνο παρουσιάζεται ως ουδέτερος μεσολαβητής, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά έχει υποστηρίξει υλικά και πολιτικά τον πόλεμο του Κρεμλίνου και φαίνεται να επωφελείται από αυτόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Δεν εκτελούν δικαστική απόφαση που ζητά να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι
Ισραήλ 09.09.25

Απορρίπτουν δικαστική απόφαση για καλύτερη διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να βελτιωθεί η διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων, αλλά οι ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται να εκτελέσουν την απόφασή του.

Σύνταξη
Καταγγελία επίθεσης στον Στόλο για τη Γάζα: Δεν εντοπίστηκε drone αναφέρει η εθνική φρουρά της Τυνησίας
Τυνησία 09.09.25

Επίθεση από drone καταγγέλλει ο Στόλος για τη Γάζα - Δεν βρέθηκε κάτι λένε οι Αρχές

Ο Στόλος για τη Γάζα κατήγγειλε επίθεση από drone, οι Αρχές της Τυνησίας δήλωσαν πως δεν εντοπίστηκε κάτι, αλλά με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο.

Σύνταξη
Νορβηγία: Παραμένει στην εξουσία η κεντροαριστερά – Ιστορικό ποσοστό για το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου
Βουλευτικές εκλογές 09.09.25

Κεντροαριστερή εξουσία στη Νορβηγία με θεαματική άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς

Το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κατέγραψε το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα στη Νορβηγία όπου η συμμαχία της κεντροαριστεράς θα παραμείνει στην εξουσία, βάσει του εκλογικού αποτελέσματος.

Σύνταξη
Συρία: Ισραηλινές επιδρομές κοντά στη Χομς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα
Κόσμος 09.09.25

Νέες ισραηλινές επιδρομές στη Συρία

Επιδρομές σε περιοχές της κεντρικής Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ, με στόχο «στρατιωτική μονάδα» κοντά στη Χομς, «στρατόπεδο» στη Λαττάκεια καθώς και στην πόλη της Παλμύρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Χέγκσεθ στο Πουέρτο Ρίκο με στρατιωτική περιβολή και επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 09.09.25

Στο Πουέρτο Ρίκο ο Χέγκσεθ με στρατιωτική περιβολή και απειλές κατά Μαδούρο

Ο Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πουέρτο Ρίκο, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επιπρόσθετα στρατιωτικά μέσα, με την κυβερνήτη να τον υποδέχεται κάνοντας λόγο για τον «ναρκωδικτάτορα Νικολάς Μαδούρο».

Σύνταξη
Σικάγο: Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει αστυνομική επιχείρηση κατά της παράνομης μετανάστευσης
Παράνομη μετανάστευση 09.09.25

Αστυνομική επιχείρηση «Midway Blitz» του Τραμπ στο Σικάγο

«Midway Blitz» βαφτίστηκε η αστυνομική επιχείρηση στο Σικάγο, που εξαπολύθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες».

Σύνταξη
Μεξικό: Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες (συγκλονιστικά βίντεο)
Μεξικό 09.09.25

Τρένο παρασύρει διώροφο λεωφορείο - Τουλάχιστον 10 νεκροί (σοκαριστικά βίντεο)

Διώροφο λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία στο Μεξικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο.

Σύνταξη
Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες
Τέλος καλό... 08.09.25

Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες στην Κολομβία

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει συνολικά 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
Δείτε φωτογραφίες 08.09.25

Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία στο Νεπάλ - «Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως»

Σύνταξη
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
