Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα
«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η πρόεδρος της NOW τις δηλώσεις του, με τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο σοβαρό αδίκημα την ενδοοικογενειακή βία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκε χθες Δευτέρα πως υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της ενδοοικογενειακής βίας, αφού διατύπωσε σε ομιλία του την εκτίμηση πως τα «λιγότερο σοβαρά» αδικήματα δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές για την εγκληματικότητα (Ο Τραμπ στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος διαβεβαιώνει πως αποκατέστησε την τάξη στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον αναπτύσσοντας τον στρατό τον περασμένο μήνα, διατείνεται ότι αντίπαλοί του βάλθηκαν να παραφουσκώνουν τις στατιστικές για την εγκληματικότητα για να αμαυρώσουν την εικόνα του.
«Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα», δήλωσε ο Τραμπ
«Πράγματα λιγότερο σοβαρά, πράγματα που γίνονται στο σπίτι, τα λένε εγκλήματα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του, τυπικά αφιερωμένης στην ελευθερία του θρησκεύεσθαι.
«Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα», πρόσθεσε, προκαλώντας μερικά χάχανα στο ακροατήριο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρούσα επιτόπου.
«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η Κιμ Βιγιανουέβα, η πρόεδρος της NOW (Εθνικής Οργάνωσης για τις Γυναίκες), συνομοσπονδίας συλλογικοτήτων υπεράσπισης των γυναικείων δικαιωμάτων.
Του πρόσαψε πως «εθελοτυφλεί» όσον αφορά το πρόβλημα μέσω Bluesky.
Υψηλά ποσοστά
Η Κρις Μέις, η δημοκρατική γενική εισαγγελέας στην Αριζόνα, τόνισε μέσω X: «Ναι, κ. πρόεδρε, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα».
Yes, Mr. President, domestic violence is a crime. https://t.co/dIgDt5mWho
— AZ Attorney General Kris Mayes (@AZAGMayes) September 8, 2025
Περί το 41% των γυναικών και το 26% των ανδρών στις ΗΠΑ έχουν υποστεί τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους σεξουαλική βία, σωματική βία ή παρενόχληση – για παράδειγμα, εμμονική παρακολούθηση – από τον ή τη σύντροφό τους, σύμφωνα με έρευνα της κυριότερης αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας (τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών, ή CDC).
Πηγή: ΑΠΕ
