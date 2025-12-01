Μήπως η πραγματικότητα του γήρατος έχει αρχίσει να χτυπάει την πόρτα στον Ντόναλντ Τραμπ;

Την παραμονή του Χάλογουιν, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε από ένα ταξίδι μιας εβδομάδας στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, προσγειώνοντας στο Joint Base Andrews πριν κατευθυνθεί προς τον Λευκό Οίκο.

Εκεί, χαιρέτησε τα παιδιά που έκαναν «trick-or-treat» και μοίρασε καραμέλες.

Οι υποστηρικτές του θαύμασαν την αντοχή του, με έναν από αυτούς να γράφει στο διαδίκτυο: «Αυτός ο άνθρωπος δεν σταματάει ποτέ!».

Ωστόσο, μια εβδομάδα αργότερα, εμφανίστηκε βίντεο που έδειχνε τον Τραμπ να κοιμάται κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, προκαλώντας ανησυχία για τις σωματικές απαιτήσεις της προεδρίας και τις πραγματικότητες της γήρανσης.

Δημόσια εικόνα έναντι ιδιωτικής πραγματικότητας

Στα 79 του, ο Τραμπ παραμένει κεντρική φιγούρα στην αμερικανική πολιτική ζωή, εκπέμποντας ενέργεια μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαχητικών συνεντεύξεων Τύπου και κομματικών ομιλιών.

Πολλοί σύμμαχοί του τον περιγράφουν ως τον «ενεργητικό λαγό» της πολιτικής.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη.

Ο Τραμπ είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει εκλεγεί ποτέ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Για να αντιμετωπίσει πιθανές κριτικές, συχνά αντιπαραβάλλει τον εαυτό του με τον πρόεδρο Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ, 82 ετών, του οποίου οι βοηθοί διαχειρίζονται προσεκτικά τις εμφανίσεις του.

Συχνά κριτικάρει τη σωματική δραστηριότητα του Μπάιντεν, λέγοντας: «Κοιμάται όλη την ώρα… Εγώ δεν κοιμάμαι».

Trump falling asleep in the Oval Office recently. Nobody can watch this and actually believe he’s fit to serve. He’s mentally and physically declining in front of us. pic.twitter.com/rFIFcm96MH — Harry Sisson (@harryjsisson) November 26, 2025

Ορατότητα και δημόσια δράση

Παρά την ηλικία του, ο Τραμπ διατηρεί μια πολύ έντονη παρουσία. Συναντάται συχνά με τα μέσα ενημέρωσης, ξένους ηγέτες, δωρητές και στελέχη εταιρειών και είναι τακτικά ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, ανάλυση της The New York Times δείχνει ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του έχουν μειωθεί σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του.

Τα ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας είναι λιγότερο συχνά και οι δημόσιες εμφανίσεις του γίνονται συνήθως μεταξύ μεσημεριού και 5 μ.μ.

Ένα παράδειγμα που υπογραμμίζει τα όρια της αντοχής του συνέβη στις 6 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο με θέμα τα φάρμακα για την απώλεια βάρους. Ο Τραμπ φαινόταν νυσταγμένος και έκλεισε για λίγο τα μάτια του ενώ μιλούσαν τα στελέχη.

Αυτό βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τη δημόσια εικόνα του ως πηγή αστείρευτης ενέργειας.

Διαφάνεια και εικασίες σχετικά με την υγεία του

Ερωτήματα σχετικά με την υγεία του Τραμπ έχουν επιμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του. Αν και μοιράζεται κάποιες ιατρικές ενημερώσεις, οι λεπτομέρειες είναι σπάνιες.

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του στην Ασία, ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, αλλά έδωσε λίγες λεπτομέρειες.

🚨MAJOR BREAKING: Donald Trump has been diagnosed with “chronic venous insufficiency” after reporting swelling in his legs and ankles. Karoline Leavitt also reported that Trump’s widely noticed bruising on hand is “caused by handshaking”and taking aspirin for the condition. pic.twitter.com/5c8wHoSTPn — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) July 17, 2025

Επίσης, προκάλεσαν την προσοχή οι εμφανείς μώλωπες στο δεξί του χέρι και οι περιστασιακές πρησμένες αρθρώσεις των ποδιών του.

Οι βοηθοί του εξηγούν ότι οι μώλωπες οφείλονται στις συχνές χειραψίες και στη χρήση ασπιρίνης, αλλά τέτοια σημάδια τροφοδοτούν τις εικασίες σχετικά με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολιν Λέβιτ τόνισε την «εξαιρετική» ενέργεια του προέδρου και επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μπάιντεν χειρίζεται την αδυναμία του προκατόχου της.

Αλλαγές στο πρόγραμμα και στις εργασιακές συνήθειες

Η ανάλυση του προγράμματος του Τραμπ δείχνει αξιοσημείωτες αλλαγές. Η μέση ώρα έναρξης των επίσημων εκδηλώσεων έχει μετατοπιστεί προς τα πίσω, από τις 10:31 π.μ. το 2017 στις 12:08 μ.μ. κατά τη δεύτερη θητεία του, ενώ ο αριθμός των επίσημων εκδηλώσεων έχει μειωθεί κατά 39%.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ συνεχίζει να πραγματοποιεί συχνά διεθνή ταξίδια, ξεπερνώντας τα συνολικά ταξίδια της πρώτης θητείας του, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών στο Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Η ρουτίνα του Τραμπ εξακολουθεί να περιλαμβάνει «εκτελεστικό χρόνο» στην κατοικία του πριν μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο. Δημοσιεύει τακτικά στα social media, διοργανώνει συχνές εκδηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο και επισκέπτεται τα γκολφ κλαμπ του τα σαββατοκύριακα, αν και μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του εκεί παραμένει ιδιωτικό.

Joe attends service for NOLA victims and decides that it is a great time for a nap. 😴 💤 pic.twitter.com/V0qgCPIHXJ — ❤🎹 Ames 🎹❤ (@Real_Ames) January 7, 2025

Τρόπος ζωής και διαχείριση της υγείας

Η προσέγγιση του Τραμπ στη φυσική κατάσταση είναι από καιρό αντισυμβατική.

Αποφεύγει την τακτική άσκηση, επικαλούμενος την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι γεννιούνται με μια περιορισμένη ποσότητα ενέργειας που εξαντλείται από την έντονη δραστηριότητα.

Η διατροφή του παραμένει πλούσια σε κόκκινο κρέας και γρήγορο φαγητό. Ο γιατρός του σημειώνει απώλεια βάρους από το 2020, όταν ταξινομήθηκε ως υπέρβαρος στα 111 κιλά.

Συχνά συζητά για φάρμακα απώλειας βάρους όπως το Ozempic, αλλά δεν αποκαλύπτει αν τα χρησιμοποιεί.

Παράλληλα, ο γιατρός του υποστηρίζει ότι ο Τραμπ παρουσιάζει «εξαιρετική γνωστική και σωματική υγεία» και είναι κατάλληλος για να υπηρετήσει ως πρόεδρος.

Trump: I don’t think there’s anything that’s going to get me into heaven. I think I’m not heaven bound. I’m not sure I’m going to be able make heaven pic.twitter.com/gzPwKnd5j0 — Acyn (@Acyn) October 12, 2025

Δημόσια αντίληψη έναντι πραγματικότητας

Το πρόγραμμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με αυτό νεότερων προέδρων όπως ο Τζορτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα, οι οποίοι ενέταξαν την άσκηση στην καθημερινή τους ρουτίνα.

Ενώ ο Τραμπ παρευρίσκεται σε διεθνείς εκδηλώσεις και επιβιβάζεται στο Air Force One, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο Οβάλ Γραφείο είναι καθιστικό. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι, αν και ο Τραμπ φαίνεται αποτελεσματικός, οι παρατηρητές δεν μπορούν να αξιολογήσουν πλήρως τη φυσική του κατάσταση πίσω από κλειστές πόρτες.

Οι βοηθοί του διαχειρίζονται την αντίληψη για την αντοχή του, δημιουργώντας μια εικόνα σφριγηλότητας που μπορεί να συσκοτίζει την πραγματικότητα της γήρανσης.

Ο ιστορικός Μάθιου Ντάλεκ συγκρίνει την κατάσταση του Τραμπ με αυτή του Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι και οι δύο κυβερνήσεις καλλιεργούν ελεγχόμενες αφηγήσεις για την υγεία του προέδρου.

«They go out of their way to choose the worst pictures of Republicans and conservatives… Then they edit, and they ratchet up the saturation to make you look as bad as possible.»@willcain and @itslinklauren dig into Time’s upcoming Nov. 10 issue, which features an “incredibly… pic.twitter.com/Fm0CaJSLg0 — Fox News (@FoxNews) October 15, 2025

Γνωστική υγεία και δημόσια μηνύματα

Οι ομιλίες του Τραμπ συχνά περιλαμβάνουν ασυνάρτητες αφηγήσεις και μη επαληθεύσιμες ισχυρισμούς, αντανακλώντας το στυλ του να συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πολιτική.

Τέτοια μηνύματα ενισχύουν την εικόνα του ως ενεργητικού και πανταχού παρόντος, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν αμφισβήτηση για τη γνωστική του οξύτητα.

Σε αντίθεση με τις προσεκτικά διαχειριζόμενες εμφανίσεις του Μπάιντεν, ο Τραμπ αποδέχεται τη συχνή έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, επιτρέποντας στους Αμερικανούς να βλέπουν τόσο τη ζωτικότητά του όσο και τις περιστασιακές του παραλείψεις.

Είναι ενδιαφέρον ότι κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ συζητά πιο ανοιχτά για την πνευματικότητα και τη μετά θάνατον ζωή, αντανακλώντας ένα μείγμα προσωπικής σκέψης και πολιτικών μηνυμάτων.

«Πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος αξιολόγησης κάπου εκεί πάνω», δήλωσε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News τον Αύγουστο, προσθέτοντας: «Είναι κάτι όμορφο».

President Trump remains in «exceptional health,» his physician said after the president underwent a «comprehensive follow-up evaluation» at Walter Reed National Military Medical Center as part of his «ongoing health maintenance plan.» https://t.co/cKK1BwvG3B pic.twitter.com/3fMIpbEmZr — ABC News (@ABC) October 11, 2025

Ο μύθος και η πραγματικότητα του Προέδρου

Στα 79 του, ο Πρόεδρος Τραμπ ενσαρκώνει ένα παράδοξο: μια δημόσια προσωπικότητα που παρουσιάζεται ως ακούραστη, αλλά η καθημερινότητά της αντανακλά τους φυσικούς περιορισμούς της γήρανσης.

Οι συχνές εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης, η δραστηριότητα στα κοινωνικά μέσα και τα ταξίδια υψηλού προφίλ ενισχύουν την εικόνα της αμείωτης ενέργειας, ενώ οι στιγμές νύστας και τα ημερήσια προγράμματα προσφέρουν μια γεύση της πραγματικότητας.

Η διαχείριση της υγείας του Τραμπ, πραγματικής και αντιληπτής, καταδεικνύει μια ευρύτερη τάση στην προεδρική πολιτική: την προσεκτική φροντίδα της σωματικής και γνωστικής ζωτικότητας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Καθώς προχωρά στη δεύτερη θητεία του, η αντίθεση μεταξύ εικόνας και πραγματικότητας συνεχίζει να διαμορφώνει την αντίληψη για την ηγεσία και την επιρροή του.