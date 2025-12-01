newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μήπως η πραγματικότητα του γήρατος έχει αρχίσει να χτυπάει την πόρτα στον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Μήπως η πραγματικότητα του γήρατος έχει αρχίσει να χτυπάει την πόρτα στον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο Πρόεδρος Τραμπ πάντα χρησιμοποιούσε την αντοχή και την ενέργειά του ως πολιτικό πλεονέκτημα. Όμως, αυτή η εικόνα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Spotlight

Την παραμονή του Χάλογουιν, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε από ένα ταξίδι μιας εβδομάδας στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, προσγειώνοντας στο Joint Base Andrews πριν κατευθυνθεί προς τον Λευκό Οίκο.

Εκεί, χαιρέτησε τα παιδιά που έκαναν «trick-or-treat» και μοίρασε καραμέλες.

Οι υποστηρικτές του θαύμασαν την αντοχή του, με έναν από αυτούς να γράφει στο διαδίκτυο: «Αυτός ο άνθρωπος δεν σταματάει ποτέ!».

Ωστόσο, μια εβδομάδα αργότερα, εμφανίστηκε βίντεο που έδειχνε τον Τραμπ να κοιμάται κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, προκαλώντας ανησυχία για τις σωματικές απαιτήσεις της προεδρίας και τις πραγματικότητες της γήρανσης.

Δημόσια εικόνα έναντι ιδιωτικής πραγματικότητας

Στα 79 του, ο Τραμπ παραμένει κεντρική φιγούρα στην αμερικανική πολιτική ζωή, εκπέμποντας ενέργεια μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαχητικών συνεντεύξεων Τύπου και κομματικών ομιλιών.

Πολλοί σύμμαχοί του τον περιγράφουν ως τον «ενεργητικό λαγό» της πολιτικής.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη.

Ο Τραμπ είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει εκλεγεί ποτέ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Για να αντιμετωπίσει πιθανές κριτικές, συχνά αντιπαραβάλλει τον εαυτό του με τον πρόεδρο Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ, 82 ετών, του οποίου οι βοηθοί διαχειρίζονται προσεκτικά τις εμφανίσεις του.

Συχνά κριτικάρει τη σωματική δραστηριότητα του Μπάιντεν, λέγοντας: «Κοιμάται όλη την ώρα… Εγώ δεν κοιμάμαι».

Ορατότητα και δημόσια δράση

Παρά την ηλικία του, ο Τραμπ διατηρεί μια πολύ έντονη παρουσία. Συναντάται συχνά με τα μέσα ενημέρωσης, ξένους ηγέτες, δωρητές και στελέχη εταιρειών και είναι τακτικά ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, ανάλυση της The New York Times δείχνει ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του έχουν μειωθεί σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του.

Τα ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας είναι λιγότερο συχνά και οι δημόσιες εμφανίσεις του γίνονται συνήθως μεταξύ μεσημεριού και 5 μ.μ.

Ένα παράδειγμα που υπογραμμίζει τα όρια της αντοχής του συνέβη στις 6 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο με θέμα τα φάρμακα για την απώλεια βάρους. Ο Τραμπ φαινόταν νυσταγμένος και έκλεισε για λίγο τα μάτια του ενώ μιλούσαν τα στελέχη.

Αυτό βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τη δημόσια εικόνα του ως πηγή αστείρευτης ενέργειας.

Διαφάνεια και εικασίες σχετικά με την υγεία του

Ερωτήματα σχετικά με την υγεία του Τραμπ έχουν επιμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του. Αν και μοιράζεται κάποιες ιατρικές ενημερώσεις, οι λεπτομέρειες είναι σπάνιες.

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του στην Ασία, ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, αλλά έδωσε λίγες λεπτομέρειες.

Επίσης, προκάλεσαν την προσοχή οι εμφανείς μώλωπες στο δεξί του χέρι και οι περιστασιακές πρησμένες αρθρώσεις των ποδιών του.

Οι βοηθοί του εξηγούν ότι οι μώλωπες οφείλονται στις συχνές χειραψίες και στη χρήση ασπιρίνης, αλλά τέτοια σημάδια τροφοδοτούν τις εικασίες σχετικά με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολιν Λέβιτ τόνισε την «εξαιρετική» ενέργεια του προέδρου και επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μπάιντεν χειρίζεται την αδυναμία του προκατόχου της.

Αλλαγές στο πρόγραμμα και στις εργασιακές συνήθειες

Η ανάλυση του προγράμματος του Τραμπ δείχνει αξιοσημείωτες αλλαγές. Η μέση ώρα έναρξης των επίσημων εκδηλώσεων έχει μετατοπιστεί προς τα πίσω, από τις 10:31 π.μ. το 2017 στις 12:08 μ.μ. κατά τη δεύτερη θητεία του, ενώ ο αριθμός των επίσημων εκδηλώσεων έχει μειωθεί κατά 39%.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ συνεχίζει να πραγματοποιεί συχνά διεθνή ταξίδια, ξεπερνώντας τα συνολικά ταξίδια της πρώτης θητείας του, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών στο Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Η ρουτίνα του Τραμπ εξακολουθεί να περιλαμβάνει «εκτελεστικό χρόνο» στην κατοικία του πριν μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο. Δημοσιεύει τακτικά στα social media, διοργανώνει συχνές εκδηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο και επισκέπτεται τα γκολφ κλαμπ του τα σαββατοκύριακα, αν και μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του εκεί παραμένει ιδιωτικό.

Τρόπος ζωής και διαχείριση της υγείας

Η προσέγγιση του Τραμπ στη φυσική κατάσταση είναι από καιρό αντισυμβατική.

Αποφεύγει την τακτική άσκηση, επικαλούμενος την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι γεννιούνται με μια περιορισμένη ποσότητα ενέργειας που εξαντλείται από την έντονη δραστηριότητα.

Η διατροφή του παραμένει πλούσια σε κόκκινο κρέας και γρήγορο φαγητό. Ο γιατρός του σημειώνει απώλεια βάρους από το 2020, όταν ταξινομήθηκε ως υπέρβαρος στα 111 κιλά.

Συχνά συζητά για φάρμακα απώλειας βάρους όπως το Ozempic, αλλά δεν αποκαλύπτει αν τα χρησιμοποιεί.

Παράλληλα, ο γιατρός του υποστηρίζει ότι ο Τραμπ παρουσιάζει «εξαιρετική γνωστική και σωματική υγεία» και είναι κατάλληλος για να υπηρετήσει ως πρόεδρος.

Δημόσια αντίληψη έναντι πραγματικότητας

Το πρόγραμμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με αυτό νεότερων προέδρων όπως ο Τζορτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα, οι οποίοι ενέταξαν την άσκηση στην καθημερινή τους ρουτίνα.

Ενώ ο Τραμπ παρευρίσκεται σε διεθνείς εκδηλώσεις και επιβιβάζεται στο Air Force One, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο Οβάλ Γραφείο είναι καθιστικό. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι, αν και ο Τραμπ φαίνεται αποτελεσματικός, οι παρατηρητές δεν μπορούν να αξιολογήσουν πλήρως τη φυσική του κατάσταση πίσω από κλειστές πόρτες.

Οι βοηθοί του διαχειρίζονται την αντίληψη για την αντοχή του, δημιουργώντας μια εικόνα σφριγηλότητας που μπορεί να συσκοτίζει την πραγματικότητα της γήρανσης.

Ο ιστορικός Μάθιου Ντάλεκ συγκρίνει την κατάσταση του Τραμπ με αυτή του Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι και οι δύο κυβερνήσεις καλλιεργούν ελεγχόμενες αφηγήσεις για την υγεία του προέδρου.

Γνωστική υγεία και δημόσια μηνύματα

Οι ομιλίες του Τραμπ συχνά περιλαμβάνουν ασυνάρτητες αφηγήσεις και μη επαληθεύσιμες ισχυρισμούς, αντανακλώντας το στυλ του να συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πολιτική.

Τέτοια μηνύματα ενισχύουν την εικόνα του ως ενεργητικού και πανταχού παρόντος, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν αμφισβήτηση για τη γνωστική του οξύτητα.

Σε αντίθεση με τις προσεκτικά διαχειριζόμενες εμφανίσεις του Μπάιντεν, ο Τραμπ αποδέχεται τη συχνή έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, επιτρέποντας στους Αμερικανούς να βλέπουν τόσο τη ζωτικότητά του όσο και τις περιστασιακές του παραλείψεις.

Είναι ενδιαφέρον ότι κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ συζητά πιο ανοιχτά για την πνευματικότητα και τη μετά θάνατον ζωή, αντανακλώντας ένα μείγμα προσωπικής σκέψης και πολιτικών μηνυμάτων.

«Πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος αξιολόγησης κάπου εκεί πάνω», δήλωσε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News τον Αύγουστο, προσθέτοντας: «Είναι κάτι όμορφο».

 Ο μύθος και η πραγματικότητα του Προέδρου

Στα 79 του, ο Πρόεδρος Τραμπ ενσαρκώνει ένα παράδοξο: μια δημόσια προσωπικότητα που παρουσιάζεται ως ακούραστη, αλλά η καθημερινότητά της αντανακλά τους φυσικούς περιορισμούς της γήρανσης.

Οι συχνές εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης, η δραστηριότητα στα κοινωνικά μέσα και τα ταξίδια υψηλού προφίλ ενισχύουν την εικόνα της αμείωτης ενέργειας, ενώ οι στιγμές νύστας και τα ημερήσια προγράμματα προσφέρουν μια γεύση της πραγματικότητας.

Η διαχείριση της υγείας του Τραμπ, πραγματικής και αντιληπτής, καταδεικνύει μια ευρύτερη τάση στην προεδρική πολιτική: την προσεκτική φροντίδα της σωματικής και γνωστικής ζωτικότητας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Καθώς προχωρά στη δεύτερη θητεία του, η αντίθεση μεταξύ εικόνας και πραγματικότητας συνεχίζει να διαμορφώνει την αντίληψη για την ηγεσία και την επιρροή του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

World
Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
Δυσκολίες στο Μέτωπο 01.12.25

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και το «σχέδιο των 28 σημείων» καταρρέει, η Ουκρανία μπαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα με πολιτική αστάθεια, στρατιωτικές ελλείψεις και αβέβαιη αμερικανική στήριξη

Κώστας Ονισένκο
Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
Ακροδεξιά 01.12.25

Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ αναδεικνύεται σε φαβορί για την πρωθυπουργία εκμεταλλευόμενος την βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα και τον θυμό των Βρετανών για οικονομία και μετανάστευση

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική
Τέλεια αφορμή 01.12.25

Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη ακόμη 500 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον. Και όλα δείχνουν ότι η επίθεση είναι η αφορμή που χρειαζόταν για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;
Τα κριτήρια 01.12.25

Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;

Η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη διασύνδεσης συχνά φαίνεται να εμποδίζουν την ευτυχία. Αντίθετα, η προσφορά, ακόμη και η βοήθεια σε αγνώστους ενισχύει την αίσθηση ευημερίας των ανθρώπων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο
Λιθουανία 01.12.25

Μπαλόνια κλείνουν... το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το αεροδρόμιο του Βίλνιους, το οποίο έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές για την ίδια αιτία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Νίγηρας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Σύγκρουση με Γαλλία 01.12.25

Στη διεθνή αγορά ρίχνει το ουράνιό του ο Νίγηρας

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ουρανίου στον Νίγηρα βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία συγκρούονται η Γαλλία, η άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη, και νιγήριοι στρατιωτικοί.

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ – «Δώσαμε στον Μαδούρο ευκαιρία να φύγει»
«Αλλαγή καθεστώτος» 01.12.25

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «επίθεση»

«Προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας με τη χρήση στρατιωτικής βίας».

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς διαπραγματεύεται για την τύχη των μαχητών της στις σήραγγες ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει
Υπόγειες σήραγγες 01.12.25

Η Χαμάς συζητά για την τύχη των μαχητών της ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την τύχη των μαχητών της Χαμάς που έχουν εγκλωβιστεί στις σήραγες της Γάζας, ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει ότι τους «εξουδετερώνει», δηλαδή τους σκοτώνει.

Σύνταξη
Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών
Επικίνδυνη στροφή 30.11.25

Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών

Διαδήλωση-πρόκληση πραγματοποίησαν στο Μπουένος Άιρες πρώην στρατιωτικοί της χούντας στην Αργεντινή και οι οικογένειές τους. Ζητούσαν αποκατάσταση φυλακισμένων για εγκλήματα της δικτατορίας.

Σύνταξη
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ
Αναζητούν λύσεις 30.11.25 Upd: 00:04

Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να τεθεί σε διαπραγμάτευση κατά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο. Τη Δευτέρα στη Μόσχα ο Γουίτκοφ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιστημονικές ανακαλύψεις: 20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα
Κορυφαίες ανακαλύψεις 01.12.25

20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις που διαμορφώνουν τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με κορυφαίους επιστήμονες - Από την τεχνητή νοημοσύνη έως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
Δυσκολίες στο Μέτωπο 01.12.25

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και το «σχέδιο των 28 σημείων» καταρρέει, η Ουκρανία μπαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα με πολιτική αστάθεια, στρατιωτικές ελλείψεις και αβέβαιη αμερικανική στήριξη

Κώστας Ονισένκο
Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
Ακροδεξιά 01.12.25

Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ αναδεικνύεται σε φαβορί για την πρωθυπουργία εκμεταλλευόμενος την βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα και τον θυμό των Βρετανών για οικονομία και μετανάστευση

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική
Τέλεια αφορμή 01.12.25

Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη ακόμη 500 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον. Και όλα δείχνουν ότι η επίθεση είναι η αφορμή που χρειαζόταν για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση – «Ξέρω τι φταίει»
Πόνος 01.12.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση - «Ξέρω τι φταίει»

Η Ντρίνα Ντε Νίρο πιστεύει στην διαίσθηση της μητέρας. Η ηθοποιός θυμάται το πρωί της 2ας Ιουλίου 2023 και πώς ένιωθε «εντελώς αναστατωμένη, χωρίς να έχει ιδέα για το λόγο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»
Τρακτέρ στους δρόμους 01.12.25

Τα επόμενα βήματα των αγροτών στα μπλόκα - «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

Μια «πρώτη νίκη κόντρα στα χημικά και το ξύλο» θεωρούν οι αγρότες τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με το «καλημέρα». Ξεκινά η οργάνωση του μπλόκου της Νίκαιας. Νέα συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;
Τα κριτήρια 01.12.25

Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;

Η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη διασύνδεσης συχνά φαίνεται να εμποδίζουν την ευτυχία. Αντίθετα, η προσφορά, ακόμη και η βοήθεια σε αγνώστους ενισχύει την αίσθηση ευημερίας των ανθρώπων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της
Βίντεο 01.12.25

Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της

Συγκλονιστική ήταν η επιστροφή της Jessie J στη σκηνή του Λονδίνου: η τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα παρουσιάζοντας νέα τραγούδια για την αποβολή της πριν από τέσσερα χρόνια, τον χαμό του στενού της φίλου Dave και τη μάχη της με τον καρκίνο

Σύνταξη
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο
Λιθουανία 01.12.25

Μπαλόνια κλείνουν... το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το αεροδρόμιο του Βίλνιους, το οποίο έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές για την ίδια αιτία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Νίγηρας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Σύγκρουση με Γαλλία 01.12.25

Στη διεθνή αγορά ρίχνει το ουράνιό του ο Νίγηρας

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ουρανίου στον Νίγηρα βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία συγκρούονται η Γαλλία, η άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη, και νιγήριοι στρατιωτικοί.

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ – «Δώσαμε στον Μαδούρο ευκαιρία να φύγει»
«Αλλαγή καθεστώτος» 01.12.25

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «επίθεση»

«Προετοιμαζόμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας με τη χρήση στρατιωτικής βίας».

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς διαπραγματεύεται για την τύχη των μαχητών της στις σήραγγες ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει
Υπόγειες σήραγγες 01.12.25

Η Χαμάς συζητά για την τύχη των μαχητών της ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την τύχη των μαχητών της Χαμάς που έχουν εγκλωβιστεί στις σήραγες της Γάζας, ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει ότι τους «εξουδετερώνει», δηλαδή τους σκοτώνει.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
Media 01.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»

Σύνταξη
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο