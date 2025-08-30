newspaper
Trend έχει γίνει ξανά η υγεία του Τραμπ – Μακάβριες θεωρίες, «προφητείες» των Simpsons και… πίτσες
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 20:03

Trend έχει γίνει ξανά η υγεία του Τραμπ – Μακάβριες θεωρίες, «προφητείες» των Simpsons και… πίτσες

Τις τελευταίες μέρες χαμός επικρατεί στο διαδίκτυο με τις θεωρίες για την υγεία του Τραμπ να δίνουν και να παίρνουν

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Μια ξαφνική αύξηση στις διαδικτυακές αναζητήσεις όπως «Ο Ντόναλντ Τραμπ πέθανε;» και «Είναι νεκρός ο Ντόναλντ Τραμπ;» πυροδότησε διάφορες θεωρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται για την υγεία του Προέδρου των ΗΠΑ.

Η ασυνήθιστη τάση ξεκίνησε μετά την πρόσφατη απουσία του από ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις, η οποία συνέπεσε με τις φήμες ότι η σειρά The Simpsons είχε προβλέψει τον θάνατό του το 2025.

Επιστέγασμα σε αυτό αποτελεί συνέντευξη του αντιπρόεδροε Τζέι Ντι Βανς όπου δήλωσε στο USA Today, στις 27 Αυγούστου, ότι ήταν «έτοιμος να αναλάβει τα ηνία σε περίπτωση που συνέβαινε κάποια τρομερή τραγωδία», παρότι ο ίδιος διευκρίνισε αμέσως ότι ο Τραμπ παρέμενε «σε καλή φυσική κατάσταση, γεμάτος ζωντάνια και με απίστευτα καλή υγεία».

Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό και οι φήμες άρχισαν να οργιάζουν.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Οι εικασίες εντάθηκαν όταν ένα βίντεο που φέρεται να προέρχεται από τους Simpsons άρχισε να κυκλοφορεί στο Instagram. Το βίντεο, που μοιράστηκε ευρέως στα τέλη Ιουλίου, φέρεται να δείχνει έναν χαρακτήρα που μοιάζει με τον Τραμπ να καταρρέει κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής αφού κρατάει το στήθος του, συνοδευόμενο από μια ανατριχιαστική αφήγηση ότι «ο πρόεδρος αναμένεται να πεθάνει τον Αύγουστο του 2025 μετά από μια σοβαρή ασθένεια στον θώρακα», αναφέρει δημοσίευμα του Economic Times.

Το βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, προκάλεσε αμέσως μια πληθώρα ερωτημάτων, όπως «πότε εμφανίστηκε για τελευταία φορά ο Τραμπ δημόσια» και αν η κωμική σειρά είχε για άλλη μια φορά «προβλέψει» ένα πραγματικό γεγονός. Η χρονική στιγμή της δημοσίευσης του βίντεο συνέπεσε με την επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο στις 17 Ιουλίου ότι ο Τραμπ έχει διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (CVI), μια κυκλοφοριακή πάθηση που προκαλεί πρήξιμο και μώλωπες στα πόδια.

Ο γιατρός του προέδρου, Δρ. Σον Π. Μπαρμπαμπέλα, τόνισε ότι η πάθηση «δεν είναι απειλητική για τη ζωή» και είναι «σχετικά συχνή» σε ηλικιωμένους ενήλικες, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ παρέμεινε σε «άριστη υγεία» μετά από πλήρη καρδιακή αξιολόγηση, σύμφωνα με έκθεση της εφημερίδας The Times of India. Παρ’ όλα αυτά, οι εικόνες που δείχνουν μώλωπες στο χέρι του Τραμπ και οι περιορισμένες εμφανίσεις του σε δημόσιες συγκεντρώσεις έχουν μόνο προσθέσει λάδι στη φωτιά των εικασιών.

Οι Simpsons

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η φήμη της μακροχρόνιας σειράς κινουμένων σχεδίων για τις ανατριχιαστικά ακριβείς προβλέψεις της. Οι Simpsons έχουν ήδη πιστωθεί με την πρόβλεψη τεχνολογικών καινοτομιών όπως τα έξυπνα ρολόγια και οι βιντεοκλήσεις, αλλά και την προεδρική νίκη του Τραμπ το 2016.

Κατά τη διάρκεια του Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο τον Ιούλιο, ο δημιουργός Ματ Γκρέινινγκ σχολίασε χαριτολογώντας ότι η σειρά θα «συνεχίσει μέχρι να πεθάνει κάποιος» και έκανε μια έμμεση αναφορά σε «ξέρετε ποιον». Πολλοί θαυμαστές ερμήνευσαν αυτό ως αναφορά στον Τραμπ, συνδέοντάς το με το βίντεο που έγινε viral.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επαληθευμένη αναφορά σε επεισόδιο που να προβλέπει τον θάνατο του Τραμπ το 2025. Μέσα ενημέρωσης, όπως το Variety και το Euronews, ανέφεραν ότι το βίντεο που κυκλοφορεί είναι πιθανότατα ένα μίγμα υφιστάμενων σκηνών που έφτιαξαν πολίτες, με προσθήκη αφήγησης και παραποιημένου υλικού.

Το φαινόμενο της πίτσας

Μάλιστα, σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η φήμη ότι οι πιτσαρίες γύρω από τον Λευκό Οίκο βρίσκονταν σε εργασιακή έξαρση χθες το βράδυ, υποδεικνύοντας ότι εντός του κτιρίου γίνονται κάποιες διαδικασίες που κρατάνε το προσωπικό επί πολλές ώρες στο πόστο τους, με αποτέλεσμα να παραγγέλνουν μεγάλη ποσότητα πίτσας.

Αυτό για κάποιους θεωρήθηκε ως κακός οιωνός και ότι όντως κάτι δεν πάει καλά.

Τον είχαν πεθάνει ξανά…

Δεν είναι η πρώτη φορά που η υγεία και η θνησιμότητα του Τραμπ έχουν προκαλέσει φήμες στο διαδίκτυο. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο λογαριασμός του γιου του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X παραβιάστηκε, με τον εισβολέα να δημοσιεύει ένα ψευδές μήνυμα που ισχυριζόταν ότι ο τότε πρώην πρόεδρος είχε πεθάνει. Η φάρσα εξαπλώθηκε γρήγορα πριν αποκαλυφθεί.

Πιο πρόσφατα, η ευρέως δημοσιευμένη επιβίωσή του από δύο απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων της προεκλογικής εκστρατείας ενίσχυσε τόσο τις ανησυχίες για την ασφάλειά του όσο και την περιέργεια του κοινού. Κάθε νέα αποκάλυψη σχετικά με την υγεία του, όπως η δήλωση του Λευκού Οίκου για την CVI, τείνει να αναζωπυρώνει τις θεωρίες για την κατάστασή του.

Εντούτοις, σημερινές φωτογραφίες του προέδρου να φεύγει από τον Λευκό Οίκο αποδεικνύουν ότι ο Τραμπ ζει και δεν επέστρεψε από κάποιο είδος νεκρανάστασης.

Ο Τραμπ έξω από τον Λευκό Οίκο, σήμερα. REUTERS/Nathan Howard

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Economy
89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας
Σύνοδος Σαγκάης 30.08.25

Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας

«Ο ρόλος της Κίνας, ως ένας θεμελιώδης πυλώνας του συστήματος πολυμερούς προσέγγισης, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης
Ανθρωπιστική κρίση 30.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ θα επιβραδύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Πιέζει για εκκένωση της πόλης

Οι ρίψεις βοήθειας από αέρος έχουν σταματήσει, καθώς οι κάτοικοι στη Γάζα πιέζονται να φύγουν προς τον νότο. Πιθανότατα θα σταματήσει πλήρως η παροχή βοήθεια εν όψει κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόλη της Γάζας: Η μαζική εκκένωση με τρόπο ασφαλή είναι αδύνατη – Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού
Καταγγελία 30.08.25

Η μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αδύνατη - Τι λέει η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού

Η επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι οι άμαχοι από τη βόρεια Γάζα μπορούν να καταφύγουν με ασφάλεια σε άλλο σημείο του θύλακα

Σύνταξη
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ [βίντεο]
Η στιγμή της επίθεσης 30.08.25

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ (βίντεο)

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για τη Γάζα - Συναυλία στα Προπύλαια την Κυριακή

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» – Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Μπορεί η τηλεόραση να προετοιμάσει τη χώρα σου για μια εισβολή;

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κλιματική αλλαγή: Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» – Τι έδειξε νέα έρευνα
Κόσμος 30.08.25

Πώς τα σκούρα αυτοκίνητα κάνουν τις πόλεις πιο «καυτές» - Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Μπέρνλι με 3-2 και πέτυχε την πρώτη της νίκη για φέτος στην Premier League, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε με 1-0 από την Μπόρνμουθ. Νίκες για Σάντερλαντ και ¨Εβερτον.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΟΦΗ, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Έφτασε στην Ελλάδα ο Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»

Ο Μίλος Πάντοβιτς έφτασε το Σάββατο (30/8) στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και εφόσον περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «πράσινους».

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων
Πολιτική Γραμματεία 30.08.25

Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων

«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
Ώρα ΔΕΘ 30.08.25

Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου θα αναδείξουμε τη 'Μαύρη Βίβλο' των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Έγινε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό – «Κοκκίνησε» το στάδιο από 13.000 οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Έγινε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό – «Κοκκίνησε» το στάδιο από 13.000 οπαδούς του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Βόλο, για την δεύτερη αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ και οι πρωταθλητές θα έχουν την στήριξη 15.000 οπαδών τους στο Πανθεσσαλικό

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Βασικός ξανά o Πνευμονίδης
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Ολυμπιακός: Βασικός ξανά o Πνευμονίδης

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε πράξη όσα έλεγε για τον νεαρό Πνευμονίδη και κόντρα στον Βόλο τον επέλεξε εκ νέου για τη βασική 11άδα του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Βόλος – Ολυμπιακός

LIVE: Βόλος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Ολυμπιακός, για τη 2η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Είστε ινφλουένσερ; Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ζητά δημιουργούς περιεχομένου
Νέα εποχή 30.08.25

Είστε ινφλουένσερ; Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ζητά δημιουργούς περιεχομένου

«Μετά την επιτυχία του προγράμματος 200 Creators του περασμένου έτους, επιστρέφουμε για άλλη μια χρονιά» ανέφερε σε δελτίο τύπου η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, η οποία αναζητά ινφλουένσερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Κύπρος – Ελλάδα
Eurobasket 2025 30.08.25

LIVE: Κύπρος – Ελλάδα

LIVE: Κύπρος – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κύπρος – Ελλάδα, για τη 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας
Σύνοδος Σαγκάης 30.08.25

Γκουτέρες στον Σι: Η στήριξη της Κίνας στην πολυμερή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας

«Ο ρόλος της Κίνας, ως ένας θεμελιώδης πυλώνας του συστήματος πολυμερούς προσέγγισης, είναι πάρα πολύ σημαντικός και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
