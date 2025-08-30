Trend έχει γίνει ξανά η υγεία του Τραμπ – Μακάβριες θεωρίες, «προφητείες» των Simpsons και… πίτσες

Μια ξαφνική αύξηση στις διαδικτυακές αναζητήσεις όπως «Ο Ντόναλντ Τραμπ πέθανε;» και «Είναι νεκρός ο Ντόναλντ Τραμπ;» πυροδότησε διάφορες θεωρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται για την υγεία του Προέδρου των ΗΠΑ.

Η ασυνήθιστη τάση ξεκίνησε μετά την πρόσφατη απουσία του από ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις, η οποία συνέπεσε με τις φήμες ότι η σειρά The Simpsons είχε προβλέψει τον θάνατό του το 2025.

Επιστέγασμα σε αυτό αποτελεί συνέντευξη του αντιπρόεδροε Τζέι Ντι Βανς όπου δήλωσε στο USA Today, στις 27 Αυγούστου, ότι ήταν «έτοιμος να αναλάβει τα ηνία σε περίπτωση που συνέβαινε κάποια τρομερή τραγωδία», παρότι ο ίδιος διευκρίνισε αμέσως ότι ο Τραμπ παρέμενε «σε καλή φυσική κατάσταση, γεμάτος ζωντάνια και με απίστευτα καλή υγεία».

Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό και οι φήμες άρχισαν να οργιάζουν.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Οι εικασίες εντάθηκαν όταν ένα βίντεο που φέρεται να προέρχεται από τους Simpsons άρχισε να κυκλοφορεί στο Instagram. Το βίντεο, που μοιράστηκε ευρέως στα τέλη Ιουλίου, φέρεται να δείχνει έναν χαρακτήρα που μοιάζει με τον Τραμπ να καταρρέει κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκπομπής αφού κρατάει το στήθος του, συνοδευόμενο από μια ανατριχιαστική αφήγηση ότι «ο πρόεδρος αναμένεται να πεθάνει τον Αύγουστο του 2025 μετά από μια σοβαρή ασθένεια στον θώρακα», αναφέρει δημοσίευμα του Economic Times.

Το βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, προκάλεσε αμέσως μια πληθώρα ερωτημάτων, όπως «πότε εμφανίστηκε για τελευταία φορά ο Τραμπ δημόσια» και αν η κωμική σειρά είχε για άλλη μια φορά «προβλέψει» ένα πραγματικό γεγονός. Η χρονική στιγμή της δημοσίευσης του βίντεο συνέπεσε με την επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο στις 17 Ιουλίου ότι ο Τραμπ έχει διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (CVI), μια κυκλοφοριακή πάθηση που προκαλεί πρήξιμο και μώλωπες στα πόδια.

Ο γιατρός του προέδρου, Δρ. Σον Π. Μπαρμπαμπέλα, τόνισε ότι η πάθηση «δεν είναι απειλητική για τη ζωή» και είναι «σχετικά συχνή» σε ηλικιωμένους ενήλικες, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ παρέμεινε σε «άριστη υγεία» μετά από πλήρη καρδιακή αξιολόγηση, σύμφωνα με έκθεση της εφημερίδας The Times of India. Παρ’ όλα αυτά, οι εικόνες που δείχνουν μώλωπες στο χέρι του Τραμπ και οι περιορισμένες εμφανίσεις του σε δημόσιες συγκεντρώσεις έχουν μόνο προσθέσει λάδι στη φωτιά των εικασιών.

Οι Simpsons

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η φήμη της μακροχρόνιας σειράς κινουμένων σχεδίων για τις ανατριχιαστικά ακριβείς προβλέψεις της. Οι Simpsons έχουν ήδη πιστωθεί με την πρόβλεψη τεχνολογικών καινοτομιών όπως τα έξυπνα ρολόγια και οι βιντεοκλήσεις, αλλά και την προεδρική νίκη του Τραμπ το 2016.

Κατά τη διάρκεια του Comic-Con στο Σαν Ντιέγκο τον Ιούλιο, ο δημιουργός Ματ Γκρέινινγκ σχολίασε χαριτολογώντας ότι η σειρά θα «συνεχίσει μέχρι να πεθάνει κάποιος» και έκανε μια έμμεση αναφορά σε «ξέρετε ποιον». Πολλοί θαυμαστές ερμήνευσαν αυτό ως αναφορά στον Τραμπ, συνδέοντάς το με το βίντεο που έγινε viral.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επαληθευμένη αναφορά σε επεισόδιο που να προβλέπει τον θάνατο του Τραμπ το 2025. Μέσα ενημέρωσης, όπως το Variety και το Euronews, ανέφεραν ότι το βίντεο που κυκλοφορεί είναι πιθανότατα ένα μίγμα υφιστάμενων σκηνών που έφτιαξαν πολίτες, με προσθήκη αφήγησης και παραποιημένου υλικού.

Το φαινόμενο της πίτσας

Μάλιστα, σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η φήμη ότι οι πιτσαρίες γύρω από τον Λευκό Οίκο βρίσκονταν σε εργασιακή έξαρση χθες το βράδυ, υποδεικνύοντας ότι εντός του κτιρίου γίνονται κάποιες διαδικασίες που κρατάνε το προσωπικό επί πολλές ώρες στο πόστο τους, με αποτέλεσμα να παραγγέλνουν μεγάλη ποσότητα πίτσας.

Αυτό για κάποιους θεωρήθηκε ως κακός οιωνός και ότι όντως κάτι δεν πάει καλά.

Τον είχαν πεθάνει ξανά…

Δεν είναι η πρώτη φορά που η υγεία και η θνησιμότητα του Τραμπ έχουν προκαλέσει φήμες στο διαδίκτυο. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο λογαριασμός του γιου του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X παραβιάστηκε, με τον εισβολέα να δημοσιεύει ένα ψευδές μήνυμα που ισχυριζόταν ότι ο τότε πρώην πρόεδρος είχε πεθάνει. Η φάρσα εξαπλώθηκε γρήγορα πριν αποκαλυφθεί.

Πιο πρόσφατα, η ευρέως δημοσιευμένη επιβίωσή του από δύο απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων της προεκλογικής εκστρατείας ενίσχυσε τόσο τις ανησυχίες για την ασφάλειά του όσο και την περιέργεια του κοινού. Κάθε νέα αποκάλυψη σχετικά με την υγεία του, όπως η δήλωση του Λευκού Οίκου για την CVI, τείνει να αναζωπυρώνει τις θεωρίες για την κατάστασή του.

Εντούτοις, σημερινές φωτογραφίες του προέδρου να φεύγει από τον Λευκό Οίκο αποδεικνύουν ότι ο Τραμπ ζει και δεν επέστρεψε από κάποιο είδος νεκρανάστασης.