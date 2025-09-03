Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκρουσε χθες Τρίτη φήμες για την κατάσταση της υγείας του που συνάρπασαν για μερικά 24ωρα μέρος των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς ειδήσεις», κατά τη διάρκεια ερωταπαντήσεων με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο Τραμπ στη διάρκεια των δηλώσεών του).

«Δεν το είχα δει αυτό», είπε ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς από δημοσιογράφο για τις φήμες που κυκλοφόρησαν μέσω X και μέσω Bluesky, σύμφωνα με τις οποίες η κατάσταση της υγείας επιδεινώθηκε, ακόμη και πως απεβίωσε, καθώς έκανε μέρες να εμφανιστεί.

Ορισμένοι υπέθεσαν επειδή δεν εμφανίστηκε για δυο μέρες ότι «κάτι πάει λάθος μ’ αυτόν», είπε ο Τραμπ

TRUMP ON HIS HEALTH RUMORS: “I was very active this Labor Day. I did a bunch of conferences last week. No one saw Biden for months. That’s not happening with me.” pic.twitter.com/QvJEOluMY3 — amit (@amitisinvesting) September 2, 2025

Ο μεγιστάνας μίλησε για νιοστή φορά περί «ψευδών ειδήσεων», και διαλαλεί συχνά πόσο ατσάλινη είναι η υγεία του.

Τον Νοέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε το γηραιότερο πρόσωπο που εξελέγη ποτέ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος θύμισε χθες πως παραχώρησε συνεντεύξεις Τύπου στην αρχή της περασμένης εβδομάδας, συμπληρώνοντας πως παρ’ όλ’ αυτά ορισμένοι υπέθεσαν επειδή δεν εμφανίστηκε για δυο μέρες ότι «κάτι πάει λάθος μ’ αυτόν». Μολαταύτα, είπε, «ήμουν πολύ ενεργός το σαββατοκύριακο».

Στην πραγματικότητα, αφού προέδρευσε σε μακρά συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εμφανίστηκε σε καμιά δημόσια εκδήλωση παρά χθες στο Οβάλ Γραφείο. Θεάθηκε πάντως να παίζει γκολφ το σαββατοκύριακο.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωνε πως ορατά αιματώματα και αποχρωματισμός στο δεξί χέρι του προέδρου οφείλονται «στις συχνές χειραψίες» και στην ασπιρίνη που παίρνει στο πλαίσιο της συνηθισμένης καρδιαγγειακής θεραπείας του. Ανέφερε επίσης ότι έχει χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, διαδεδομένη καλοήθη πάθηση.

Συνηθισμένο θέμα

Ο γιατρός του προέδρου διαβεβαιώνει πως ο Ντόναλντ Τραμπ χαίρει άκρας υγείας.

Η υγεία των αμερικανών προέδρων είναι γενικά συνηθισμένο θέμα συζήτησης στις ΗΠΑ, όμως η εκλογή του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2020 και του 2024 αντίστοιχα έδωσε νέα διάσταση στο ζήτημα, καθώς κι οι δυο τους ήταν σχεδόν ογδοντάρηδες.

Ο κ. Τραμπ άλλωστε κατηγορούσε για καιρό το περιβάλλον του προκατόχου του πως έκρυβε τα προβλήματα υγείας του κ. Μπάιντεν, αναφερόμενος ασταμάτητα στην επιδείνωση των γνωσιακών λειτουργιών του.

Μετά το καταστροφικό γι’ αυτόν ντιμπέιτ του Ιουνίου του 2024, ο δημοκρατικός πρώην αρχηγός του κράτους αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κούρσα, να μη διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Πηγή: ΑΠΕ