newspaper
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Κόσμος 16 Απριλίου 2026, 07:00

Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο

Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Στράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Spotlight

Η σχέση μεταξύ πολέμου, προπαγάνδας και κινουμένων σχεδίων είναι παλιά αλλά πάντα επίκαιρη. Τα κινούμενα σχέδια αποτελούν το τέλειο εργαλείο πειθούς, καθώς μπορούν να απλουστεύσουν σύνθετες πολιτικές έννοιες, να δημιουργήσουν έντονα συναισθήματα και να απευθυνθούν σε ένα τεράστιο κοινό. Η «Explosive Media» -όνομα και πράγμα- με τα «εκρηκτικά» βίντεό της σε στυλ Lego και την φιλοϊρανική προπαγάνδα βρέθηκε στο προσκήνιο με το YouTube να λαμβάνει μέτρα εναντίον της.

Τα meme videos για τον Τραμπ που δεν άρεσαν στις ΗΠΑ

Η απόφαση του YouTube να προχωρήσει σε απαγορεύσεις καταδικάστηκε από το Ιράν ενώ η «Explosive Media» ανέφερε στο «X» ότι αναστάλθηκε ο λογαριασμός της στη δημοφιλή πλατφόρμα λόγω «βίαιου περιεχομένου», ενώ οι υπόλοιποι διαδικτυακοί λογαριασμοί της ομάδας δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν.

«Σοβαρά τώρα! Είναι πραγματικά βίαια τα κινούμενα σχέδια μας σε στυλ LEGO;» ρώτησε η «EM» σε ανάρτησή της.

Η δική τους… αλήθεια

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών,  Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι η απαγόρευση αποτελεί μια προσπάθεια να κατασταλεί «η αλήθεια» σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Σε μια χώρα που φιλοξενεί με υπερηφάνεια τις εταιρείες Pixar, DreamWorks Animation και The Walt Disney Company, ένα ανεξάρτητο κανάλι κινουμένων σχεδίων στο YouTube – το οποίο είχε αναπτυχθεί οργανικά παρουσιάζοντας την επιθετικότητα και τον πολεμοκαπηλία των ΗΠΑ και είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια θεατές – έκλεισε ξαφνικά!! Γιατί;!» αναρωτήθηκε ρητορικά στο «X».

Και απάντησε μόνος του: «Απλώς για να καταστείλουν την αλήθεια σχετικά με τον «παράνομο πόλεμο» εναντίον του Ιράν και να προστατεύσουν το ψευδές αφήγημα της αμερικανικής κυβέρνησης».

Lego… πόλεμος

Η «Explosive Media», μια ομάδα δημιουργών που υποστηρίζει το Ιράν και αυτοχαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητη, αλλά για την οποία υπάρχουν ευρέως διαδεδομένες υποψίες ότι διατηρεί δεσμούς με την ιρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το aljazeera, έχει δημιουργήσει μια σειρά από τέτοια βίντεο που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το βίντεο που όπως όλα δείχνουν ξεπέρασε τα όρια του YouTube συνοδευόταν από την λεζάντα: «Ο τρόπος για να συντριβεί ο ιμπεριαλισμός έχει φανερωθεί στον κόσμο. Ο Τραμπ παραδόθηκε. ΤΟ ΙΡΑΝ ΝΙΚΗΣΕ», μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων στις 7 Απριλίου.

Η Explosive Media, τα βίντεο της οποίας συχνά αντλούν στοιχεία από την αμερικανική λαϊκή κουλτούρα, παρουσιάζει τον Τραμπ ως έναν ηλικιωμένο, απομονωμένο άνθρωπο, επιρρεπή σε παιδικά ξεσπάσματα, που φαίνεται να έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Αποθήκευση Ενέργειας
Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»

Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Macro
Δημόσιο Χρέος: Γιατί μειώνεται ταχύτερα στην Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Γιατί μειώνεται ταχύτερα στην Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα
USA Today 16.04.26

Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι ετοιμάζονται για τον επόμενο στόχο τους. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα USA Today αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για την Κούβα, εν αναμονή εντολών από τον Τραμπ.

Σύνταξη
Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Συντελεστές ισχύος 16.04.26

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του

Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
12χρονος στα θύματα 16.04.26

Φονική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια θα αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι

Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Αυξάνει κατά 32 δισ. ευρώ τις στρατιωτικές δαπάνες η Αυστραλία

Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «κρίσιμη» κατάσταση βρίσκεται η φυλακισμένη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

Σε «κρίσιμη» κατάσταση η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

«Κρίσιμη» είναι η κατάσταση της φυλακισμένης στην πόλη Ζαντζάν ιρανής νομπελίστριας ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης.

Σύνταξη
Μνημείο στην Ουάσιγκτον: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα είναι η επίσημη ονομασία του
Ουάσιγκτον 16.04.26

«Αψίδα του Θριάμβου των ΗΠΑ» θα ονομάζεται η ματαιοδοξία του Τραμπ

Το μνημείο που θα ανεγερθεί στην Ουάσιγκτον, και οι επικριτές του το συνδέουν με τη ματαιοδοξία του Τραμπ, θα ονομάζεται «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Ιράν: Θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, απειλεί σύμβουλος του Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 16.04.26

Θα «βυθίσουμε» τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ, θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία τους, απειλεί σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τάσσεται μάλιστα εναντίον της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
ΗΠΑ 16.04.26

Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος

Σύνταξη
Ουκρανία: Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο
Απειλές 15.04.26

Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο

Ευθείες απειλές λόγω προμήθειας drones στην Ουκρανία. Η λίστα με ευρωπαϊκά εργοστάσια και οι πιθανοί στόχοι των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο

Ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο στο Ιράν.

Σύνταξη
Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα
Διάστημα 16.04.26

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Μπέζος προχωρούν στις δορυφορικές συνδέσεις και τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα – H SpaceX του Μασκ κυριαρχεί και στις δύο αυτές επιχειρήσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βουλή: Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Βουλή 16.04.26

Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση - Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Ώρα «απολογίας» για την κυβέρνηση με «διδακτορικό αριστείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Κράτος Δικαίου, σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση με την αντιπολίτευση να «ακονίζει τα μαχαίρια της».

Σύνταξη
Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους
ΑΑΔΕ 16.04.26

Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους που υπέβαλαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Όσοι μετά τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

Μαρία Βουργάνα
«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 16.04.26

«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία

Στόχος η ανανέωση της εικόνας των οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ - Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας στα λεωφορεία

Κώστας Ντελέζος
Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Cookies