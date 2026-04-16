Η σχέση μεταξύ πολέμου, προπαγάνδας και κινουμένων σχεδίων είναι παλιά αλλά πάντα επίκαιρη. Τα κινούμενα σχέδια αποτελούν το τέλειο εργαλείο πειθούς, καθώς μπορούν να απλουστεύσουν σύνθετες πολιτικές έννοιες, να δημιουργήσουν έντονα συναισθήματα και να απευθυνθούν σε ένα τεράστιο κοινό. Η «Explosive Media» -όνομα και πράγμα- με τα «εκρηκτικά» βίντεό της σε στυλ Lego και την φιλοϊρανική προπαγάνδα βρέθηκε στο προσκήνιο με το YouTube να λαμβάνει μέτρα εναντίον της.

Τα meme videos για τον Τραμπ που δεν άρεσαν στις ΗΠΑ

Η απόφαση του YouTube να προχωρήσει σε απαγορεύσεις καταδικάστηκε από το Ιράν ενώ η «Explosive Media» ανέφερε στο «X» ότι αναστάλθηκε ο λογαριασμός της στη δημοφιλή πλατφόρμα λόγω «βίαιου περιεχομένου», ενώ οι υπόλοιποι διαδικτυακοί λογαριασμοί της ομάδας δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν.

«Σοβαρά τώρα! Είναι πραγματικά βίαια τα κινούμενα σχέδια μας σε στυλ LEGO;» ρώτησε η «EM» σε ανάρτησή της.

Η δική τους… αλήθεια

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι η απαγόρευση αποτελεί μια προσπάθεια να κατασταλεί «η αλήθεια» σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Σε μια χώρα που φιλοξενεί με υπερηφάνεια τις εταιρείες Pixar, DreamWorks Animation και The Walt Disney Company, ένα ανεξάρτητο κανάλι κινουμένων σχεδίων στο YouTube – το οποίο είχε αναπτυχθεί οργανικά παρουσιάζοντας την επιθετικότητα και τον πολεμοκαπηλία των ΗΠΑ και είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια θεατές – έκλεισε ξαφνικά!! Γιατί;!» αναρωτήθηκε ρητορικά στο «X».

Και απάντησε μόνος του: «Απλώς για να καταστείλουν την αλήθεια σχετικά με τον «παράνομο πόλεμο» εναντίον του Ιράν και να προστατεύσουν το ψευδές αφήγημα της αμερικανικής κυβέρνησης».

Lego… πόλεμος

Η «Explosive Media», μια ομάδα δημιουργών που υποστηρίζει το Ιράν και αυτοχαρακτηρίζεται ως ανεξάρτητη, αλλά για την οποία υπάρχουν ευρέως διαδεδομένες υποψίες ότι διατηρεί δεσμούς με την ιρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το aljazeera, έχει δημιουργήσει μια σειρά από τέτοια βίντεο που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το βίντεο που όπως όλα δείχνουν ξεπέρασε τα όρια του YouTube συνοδευόταν από την λεζάντα: «Ο τρόπος για να συντριβεί ο ιμπεριαλισμός έχει φανερωθεί στον κόσμο. Ο Τραμπ παραδόθηκε. ΤΟ ΙΡΑΝ ΝΙΚΗΣΕ», μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων στις 7 Απριλίου.

The way to crush imperialism has been shown to the world. Trump Surrendered. IRAN WON. TACO will always remain TACO. pic.twitter.com/c3nXgTYznq — Explosive Media (@ExplosiveMediaa) April 8, 2026

Η Explosive Media, τα βίντεο της οποίας συχνά αντλούν στοιχεία από την αμερικανική λαϊκή κουλτούρα, παρουσιάζει τον Τραμπ ως έναν ηλικιωμένο, απομονωμένο άνθρωπο, επιρρεπή σε παιδικά ξεσπάσματα, που φαίνεται να έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.