Ιράν: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, τονίζει ο Λαβρόφ στον Αραγτσί
Κόσμος 14 Απριλίου 2026, 03:45

Ιράν: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, τονίζει ο Λαβρόφ στον Αραγτσί

Για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντο ενημέρωσε ο Αμπάς Αραγτσί τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος τόνισε ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε στον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί χθες Δευτέρα ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή κι εξέφρασε την προθυμία της Μόσχας να συνεισφέρει να υπάρξει διευθέτηση (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Tatyana Makeyeva, επάνω, Αμπάς Αραγτσί, αριστερά και Σεργκέι Λαβρόφ).

«Ετοιμότητα της Ρωσίας να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

Ο κ. Λαβρόφ «έδωσε έμφαση στη σημασία που έχει να προληφθεί η επανέναρξη των ένοπλων συγκρούσεων και για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική λύση», ανέφεραν οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Πάντα κατά το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο κ. Αραγτσί ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, που τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία.

Η Μόσχα χαιρέτισε τη συνεχιζόμενη δέσμευση για περαιτέρω διπλωματικές προσπάθειες και την αναζήτηση λύσεων που θα αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης και θα επιτύχουν μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην περιοχή, σεβόμενη παράλληλα τα νόμιμα συμφέροντα του Ιράν και των γειτόνων του.

Πρωτοβουλία της Μόσχας

Και επανέλαβε την πρωτοβουλία της Ρωσίας να αναπτύξει μια ιδέα ασφάλειας για τον Περσικό Κόλπο με τη συμμετοχή όλων των παράκτιων κρατών και με την υποστήριξη μη περιφερειακών χωρών που μπορούν να ασκήσουν θετική επιρροή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Ρωσία: Πλήγμα drones της Ουκρανίας σε χημικό εργοστάσιο
Ουκρανικά drones 14.04.26

Χτυπήθηκε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία, το οποίο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος.

Σύνταξη
Σουδάν: Για μια «εγκαταλελειμμένη κρίση» κάνει λόγο ο ΟΗΕ – «Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;»
«Εγκαταλελειμμένη κρίση» 14.04.26

«Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;» για το Σουδάν

«Βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν φαύλο κύκλο. Επανάληψη σεξουαλικής βίας, επανάληψη των εκτοπισμών, επανάληψη των θανάτων», τονίζει η υπεύθυνη του ΟΗΕ για το Σουδάν.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες
Πόλεμος στο Ιράν 13.04.26

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού
Ουγγαρία 13.04.26

Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν - Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»
Κόσμος 13.04.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν στον Περσικό – «Τα πλοία θα αναχαιτίζονται και θα καταλαμβάνονται»

«Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει τον ουδέτερο διάπλου μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς», αναφέρει η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση σε ένα σημείωμα προς τους ναυτικούς

Σύνταξη
Χορεύοντας στον Δούναβη: Η ήττα του Όρμπαν και ο νέος «παίκτης» που περνά από τα ραντάρ της ΕΕ
Ασκήσεις ισορροπίας 13.04.26

Χορεύοντας στον Δούναβη: Ο χαμένος των εκλογών Όρμπαν και τα ραντάρ της ΕΕ στον Μαγιάρ

Η κυβέρνηση Όρμπαν παραδίδει τη σκυτάλη στον νικητή των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ που δεσμεύεται να αποκαταστήσει τις διαταραγμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ. Αλλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταλάβει πώς σκοπεύει να κυβερνήσει… Μέχρι τότε, θα βρίσκεται υπό στενή εποπτεία προτού αποδεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια των παγωμένων κονδυλίων με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
«Ντροπή» 13.04.26

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Γαλανόπουλος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»
Ελλάδα 13.04.26

Αναζητείται ο ασυνείδητος οδηγός στην Αρτέμιδα – «Δεν σταμάτησε ούτε καν να δει αν είμαι καλά»

Ο ασυνείδητος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας πίσω τραυματισμένο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Σύνταξη
Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance
English edition 13.04.26

Greece Rejects Criticism Over Foreign Policy Stance

Athens responds firmly to remarks by Turkey’s foreign minister, stressing its independent decision-making and commitment to regional stability through international partnerships

Σύνταξη
Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Βάιος Μπαλάφας
Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

