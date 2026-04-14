Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε στον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί χθες Δευτέρα ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή κι εξέφρασε την προθυμία της Μόσχας να συνεισφέρει να υπάρξει διευθέτηση (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Tatyana Makeyeva, επάνω, Αμπάς Αραγτσί, αριστερά και Σεργκέι Λαβρόφ).

«Ετοιμότητα της Ρωσίας να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

Ο κ. Λαβρόφ «έδωσε έμφαση στη σημασία που έχει να προληφθεί η επανέναρξη των ένοπλων συγκρούσεων και για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική λύση», ανέφεραν οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Πάντα κατά το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο κ. Αραγτσί ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, που τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία.

Η Μόσχα χαιρέτισε τη συνεχιζόμενη δέσμευση για περαιτέρω διπλωματικές προσπάθειες και την αναζήτηση λύσεων που θα αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης και θα επιτύχουν μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην περιοχή, σεβόμενη παράλληλα τα νόμιμα συμφέροντα του Ιράν και των γειτόνων του.

Πρωτοβουλία της Μόσχας

Και επανέλαβε την πρωτοβουλία της Ρωσίας να αναπτύξει μια ιδέα ασφάλειας για τον Περσικό Κόλπο με τη συμμετοχή όλων των παράκτιων κρατών και με την υποστήριξη μη περιφερειακών χωρών που μπορούν να ασκήσουν θετική επιρροή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.