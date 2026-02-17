Απ’το Μεξικό ως τη Νότια Αφρική: Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου – Και φυσικά δεν λείπει η Ελλάδα

Αν ο γκρίζος καιρός του Φεβρουαρίου σας κάνει να ονειρεύεστε καλοκαιρινές διακοπές στη θάλασσα, αυτή η νέα κατάταξη μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε το ταξίδι σας.

Κάθε χρόνο, το Tripadvisor, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ταξιδιωτικών οδηγών στον κόσμο, δημοσιεύει μια λίστα με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου με βάση τις κριτικές που αφήνουν οι ταξιδιώτες στον ιστότοπό του.

«Για πολλούς ταξιδιώτες, η παραλία είναι το κύριο αξιοθέατο», λέει η Laurel Greatrix, διευθύντρια επικοινωνίας του Tripadvisor.

«Με βάση εκατομμύρια ταξίδια, κριτικές και απόψεις, αυτά τα βραβεία αναδεικνύουν τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο, διευκολύνοντας την απόφαση για το πού να πάτε και πώς να περάσετε τον χρόνο σας όταν φτάσετε εκεί».

Υπάρχει επίσης μια νέα κατηγορία «μοναδικών» παραλιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το euronews.

Από την παρατήρηση πιγκουίνων στη Νότια Αφρική έως τα αρχαία μνημεία της Σικελίας, οι φετινές λίστες αναδεικνύουν την ποικιλομορφία των ακτών σε όλο τον κόσμο.

Η Ελλάδα φιλοξενεί δύο από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου

Η καλύτερη παραλία του κόσμου για το 2026 είναι η Isla Pasion στο Μεξικό, η οποία επιστρέφει στην κορυφή της λίστας μετά από μια τριετή παύση.

Η απομονωμένη αυτή νήσος είναι προσβάσιμη με 10 λεπτά βάρκα από το Κοζουμέλ.

Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για τους λάτρεις της κατάδυσης με αναπνευστήρα, οι οποίοι μπορούν να επιπλέουν πάνω από προστατευόμενους κοραλλιογενείς υφάλους και να κολυμπούν με σαλάχια. Η νήσος φιλοξενεί επίσης χώρους ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών.

Η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη, είναι η παραλία Ελαφονήσι στην Κρήτη.

Αυτή η ελληνική παραλία βρίσκεται συχνά στην κορυφή των κατατάξεων λόγω της χαρακτηριστικής ροζ άμμου της, που δημιουργείται από θρυμματισμένα κοχύλια.

Η παραλία έχει ρηχές λιμνοθάλασσες, ιδανικές για κολύμπι με παιδιά, και βαθύτερα νερά για κολύμπι και καταδύσεις.

Οι λάτρεις της φύσης μπορούν να κάνουν μια δροσερή πεζοπορία στο γύρω δάσος με κέδρους ή να παρατηρήσουν πουλιά στις αμμοθίνες.

Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου, ένας άλλος προορισμός στην Κρήτη, κατέλαβε την τρίτη θέση. Παλιά κρησφύγετο πειρατών, σήμερα είναι προστατευόμενη περιοχή.

Πολλοί την επισκέπτονται για τα διαυγή τυρκουάζ νερά και το εντυπωσιακό βραχώδες τοπίο. Υπάρχουν ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση και σνακ προς πώληση. Αν σκοπεύετε να πάτε με αυτοκίνητο, φέρτε κατάλληλα παπούτσια για την απότομη κατάβαση από το πάρκινγκ μέχρι την παραλία.

Το Tripadvisor συνιστά να ελέγχετε εκ των προτέρων τις καιρικές συνθήκες, καθώς η παραλία μπορεί να έχει πολύ αέρα.

Η πλατφόρμα προτείνει να την επισκεφθείτε νωρίς το πρωί για να απολαύσετε τη λιμνοθάλασσα στην πιο ήσυχη στιγμή της και να πάρετε το φέρι από το λιμάνι της Κίσσαμου ως έναν χαλαρωτικό και βολικό τρόπο για να φτάσετε στο Μπάλο.

Δύο ακόμη ευρωπαϊκές παραλίες βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα. Η Praia da Falésia στην Αλγκάρβε της Πορτογαλίας κατέλαβε την πέμπτη θέση χάρη στους ώχρους βράχους της με την εκπληκτική θέα.

Η παραλία La Pelosa, στο ιταλικό νησί της Σαρδηνίας, κατέλαβε την όγδοη θέση χάρη στα νερά της που θυμίζουν Καραϊβική και στον πύργο παρακολούθησης του 16ου αιώνα, Torre della Pelosa.

Μοναδικές παραλίες σε όλο τον κόσμο

Η πρώτη μοναδική λίστα κατατάσσει τα πιο ξεχωριστά παράκτια σημεία του κόσμου. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η αποικία πιγκουίνων Boulders Beach στην Νότια Αφρική, όπου μπορείτε να παρατηρήσετε και να φωτογραφίσετε τους απειλούμενους αφρικανικούς πιγκουίνους.

Η δεύτερη θέση πήγε σε έναν ευρωπαϊκό προορισμό. Η Isola Bella είναι ένα μικρό βραχώδες φυσικό καταφύγιο κοντά στο ιταλικό νησί της Σικελίας. Είναι προσβάσιμο μέσω ενός στενού μονοπατιού κατά μήκος ενός διαδρόμου άμμου κατά την άμπωτη, που το συνδέει με την παραλία με βότσαλα της ηπειρωτικής χώρας.

Το νησί είναι ιδιαίτερα γνωστό για τη θέα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου της Ταορμίνα, ψηλά στην πλαγιά του βράχου.

Η παραλία Bamburgh στο Northumberland καταλαμβάνει την τρίτη θέση για το Ηνωμένο Βασίλειο. Με φόντο την εμβληματική σιλουέτα του κάστρου Bamburgh, αυτή η παραλία είναι ιδανική για περιπάτους κατά μήκος της ακτής με την απαλή λευκή άμμο, με ένα τμήμα που επιτρέπει την είσοδο σε σκύλους κοντά στο όμορφο χωριό Bamburgh.