17.02.2026
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Απ’το Μεξικό ως τη Νότια Αφρική: Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου – Και φυσικά δεν λείπει η Ελλάδα
Planet Travel 17 Φεβρουαρίου 2026

Απ’το Μεξικό ως τη Νότια Αφρική: Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου – Και φυσικά δεν λείπει η Ελλάδα

Υπάρχει επίσης μια νέα κατηγορία «μοναδική στο είδος της» για παραλίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Αν ο γκρίζος καιρός του Φεβρουαρίου σας κάνει να ονειρεύεστε καλοκαιρινές διακοπές στη θάλασσα, αυτή η νέα κατάταξη μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε το ταξίδι σας.

Κάθε χρόνο, το Tripadvisor, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ταξιδιωτικών οδηγών στον κόσμο, δημοσιεύει μια λίστα με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου με βάση τις κριτικές που αφήνουν οι ταξιδιώτες στον ιστότοπό του.

«Για πολλούς ταξιδιώτες, η παραλία είναι το κύριο αξιοθέατο», λέει η Laurel Greatrix, διευθύντρια επικοινωνίας του Tripadvisor.

«Με βάση εκατομμύρια ταξίδια, κριτικές και απόψεις, αυτά τα βραβεία αναδεικνύουν τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο, διευκολύνοντας την απόφαση για το πού να πάτε και πώς να περάσετε τον χρόνο σας όταν φτάσετε εκεί».

Υπάρχει επίσης μια νέα κατηγορία «μοναδικών» παραλιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το euronews.

Από την παρατήρηση πιγκουίνων στη Νότια Αφρική έως τα αρχαία μνημεία της Σικελίας, οι φετινές λίστες αναδεικνύουν την ποικιλομορφία των ακτών σε όλο τον κόσμο.

Η Ελλάδα φιλοξενεί δύο από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου

Η καλύτερη παραλία του κόσμου για το 2026 είναι η Isla Pasion στο Μεξικό, η οποία επιστρέφει στην κορυφή της λίστας μετά από μια τριετή παύση.

Η απομονωμένη αυτή νήσος είναι προσβάσιμη με 10 λεπτά βάρκα από το Κοζουμέλ.

YouTube thumbnail

Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για τους λάτρεις της κατάδυσης με αναπνευστήρα, οι οποίοι μπορούν να επιπλέουν πάνω από προστατευόμενους κοραλλιογενείς υφάλους και να κολυμπούν με σαλάχια. Η νήσος φιλοξενεί επίσης χώρους ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών.

Η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη, είναι η παραλία Ελαφονήσι στην Κρήτη.

Παραλία Ελαφονήσι, Κίσσαμος, Ελλάδα

Αυτή η ελληνική παραλία βρίσκεται συχνά στην κορυφή των κατατάξεων λόγω της χαρακτηριστικής ροζ άμμου της, που δημιουργείται από θρυμματισμένα κοχύλια.

Η παραλία έχει ρηχές λιμνοθάλασσες, ιδανικές για κολύμπι με παιδιά, και βαθύτερα νερά για κολύμπι και καταδύσεις.

Οι λάτρεις της φύσης μπορούν να κάνουν μια δροσερή πεζοπορία στο γύρω δάσος με κέδρους ή να παρατηρήσουν πουλιά στις αμμοθίνες.

Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου, ένας άλλος προορισμός στην Κρήτη, κατέλαβε την τρίτη θέση. Παλιά κρησφύγετο πειρατών, σήμερα είναι προστατευόμενη περιοχή.

Πολλοί την επισκέπτονται για τα διαυγή τυρκουάζ νερά και το εντυπωσιακό βραχώδες τοπίο. Υπάρχουν ξαπλώστρες και ομπρέλες προς ενοικίαση και σνακ προς πώληση. Αν σκοπεύετε να πάτε με αυτοκίνητο, φέρτε κατάλληλα παπούτσια για την απότομη κατάβαση από το πάρκινγκ μέχρι την παραλία.

Το Tripadvisor συνιστά να ελέγχετε εκ των προτέρων τις καιρικές συνθήκες, καθώς η παραλία μπορεί να έχει πολύ αέρα.

Η πλατφόρμα προτείνει να την επισκεφθείτε νωρίς το πρωί για να απολαύσετε τη λιμνοθάλασσα στην πιο ήσυχη στιγμή της και να πάρετε το φέρι από το λιμάνι της Κίσσαμου ως έναν χαλαρωτικό και βολικό τρόπο για να φτάσετε στο Μπάλο.

Δύο ακόμη ευρωπαϊκές παραλίες βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα. Η Praia da Falésia στην Αλγκάρβε της Πορτογαλίας κατέλαβε την πέμπτη θέση χάρη στους ώχρους βράχους της με την εκπληκτική θέα.

Η παραλία La Pelosa, στο ιταλικό νησί της Σαρδηνίας, κατέλαβε την όγδοη θέση χάρη στα νερά της που θυμίζουν Καραϊβική και στον πύργο παρακολούθησης του 16ου αιώνα, Torre della Pelosa.

Μοναδικές παραλίες σε όλο τον κόσμο

Η πρώτη μοναδική λίστα κατατάσσει τα πιο ξεχωριστά παράκτια σημεία του κόσμου. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η αποικία πιγκουίνων Boulders Beach στην Νότια Αφρική, όπου μπορείτε να παρατηρήσετε και να φωτογραφίσετε τους απειλούμενους αφρικανικούς πιγκουίνους.

Η δεύτερη θέση πήγε σε έναν ευρωπαϊκό προορισμό. Η Isola Bella είναι ένα μικρό βραχώδες φυσικό καταφύγιο κοντά στο ιταλικό νησί της Σικελίας. Είναι προσβάσιμο μέσω ενός στενού μονοπατιού κατά μήκος ενός διαδρόμου άμμου κατά την άμπωτη, που το συνδέει με την παραλία με βότσαλα της ηπειρωτικής χώρας.

Το νησί είναι ιδιαίτερα γνωστό για τη θέα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου της Ταορμίνα, ψηλά στην πλαγιά του βράχου.

Bamburgh, United Kingdom

Η παραλία Bamburgh στο Northumberland καταλαμβάνει την τρίτη θέση για το Ηνωμένο Βασίλειο. Με φόντο την εμβληματική σιλουέτα του κάστρου Bamburgh, αυτή η παραλία είναι ιδανική για περιπάτους κατά μήκος της ακτής με την απαλή λευκή άμμο, με ένα τμήμα που επιτρέπει την είσοδο σε σκύλους κοντά στο όμορφο χωριό Bamburgh.

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
